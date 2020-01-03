Рождество Христово 2020: душевные поздравления для самых близких, открытки

1 Пусть Рождество войдет в ваш дом, С собой неся всё то, что свято! Пусть будут смех и радость в нём, От счастья и душа богата! Пускай уютом дышит дом, Пусть ангел вас оберегает! Мы поздравляем с Рождеством И только лучшего желаем!

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3 Поздравляем с Рождеством, Радость пусть войдет в ваш дом, Бог хранит от всех проблем, Бед чтоб не было совсем, Мир, спокойствие, уют Вместе с Рождеством придут, Мы желаем вам добра, Благ всех, счастья и тепла!

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5 Пускай Господь оберегает Вас каждый день и каждый час, Во всех делах пусть помогает И пусть всегда хранит он Вас! Чтоб в доме был уют, покой, А близкие ― здоровы, Вас поздравляю всей душой Я с Рождеством Христовым!

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7 С Рождеством я тебя поздравляю, Пусть сбываются быстро мечты! Много счастья, здоровья желаю, В сердце — мира, добра, чистоты! Пусть в душе лучик веры сияет, Каждый миг дарит радость и свет! И Господь пусть тебя охраняет От печалей, ненастья и бед!

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9 Поздравляем с Рождеством! Открывайте двери в дом, Запускайте в него счастье Да гоните прочь ненастье. Радуйтесь и улыбайтесь, А вот веру постарайтесь В сердце бережно хранить, О добре Христа молить. К свету вы душой стремитесь, Рады будьте, не гордитесь, Умным словом насладитесь!

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11 Звезды радостно сияют, Наступило волшебство! От души вас поздравляю, Ведь сегодня Рождество! Будьте счастливы, любимы, И здоровы каждый год! Будьте близкими ценимы И живите без забот!

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13 В дом стучится Рождество, С ним приходит волшебство. От души вас поздравляю, Счастья светлого желаю! И пусть даже тень забот Вас обходит в этот год. Пусть сбываются желания, Ваши светлые мечтания. Пусть печаль не тронет вас, А Господь здоровья даст. Будьте счастливы всегда, Не болейте ни когда. Будьте добрыми с родными, Дорожите нежно ими. И пусть Рождество святое Счастье принесет большое!

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15 В чудесный праздник Рождества Хочу я пожелать добра, Побольше в жизни волшебства, Удачи, счастья и тепла! Твой Ангел пусть тебя хранит От всех болезней и невзгод, Господь тебя пусть защитит От огорчений и забот!

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17 Будто Ангел обнял землю Взмахом белого крыла, Вновь пришел к нам светлый праздник, День Христова Рождества. Все вокруг преобразилось. Пожелания добра В каждом сердце загорелись, Словно искорки костра. Пусть от них светлее станет Даже в самый серый день, В радостном свечей сиянии Пусть несчастий тает тень, Исчезают ложь, обиды Вместе с завистью и злом, И добрей друг к другу станем, Как завещано Творцом. Вместе с колокольным звоном Устремится ввысь душа К свету, радости, надежде В день Христова Рождества!

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