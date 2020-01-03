Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Гончарук анонсировал разработку программы мобильности молодежи
Гончарук анонсировал разработку программы мобильности молодежи
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
Лидер Десны перебрался в стан главного конкурента Реброва
Лидер Десны перебрался в стан главного конкурента Реброва
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день

Рождество Христово 2020: душевные поздравления для самых близких, открытки

Смотрите фото (10)
Рождество Христово 2020: душевные поздравления для самых близких, открытки
10:52 Сегодня Телеграф

Рождество Христово - важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам.

  • 1

    Пусть Рождество войдет в ваш дом,

    С собой неся всё то, что свято!

    Пусть будут смех и радость в нём,

    От счастья и душа богата!

     

    Пускай уютом дышит дом,

    Пусть ангел вас оберегает!

    Мы поздравляем с Рождеством

    И только лучшего желаем!

  • 2

  • 3

    Поздравляем с Рождеством,

    Радость пусть войдет в ваш дом,

    Бог хранит от всех проблем,

    Бед чтоб не было совсем,

    Мир, спокойствие, уют

    Вместе с Рождеством придут,

    Мы желаем вам добра,

    Благ всех, счастья и тепла!

  • 4

  • 5

    Пускай Господь оберегает

    Вас каждый день и каждый час,

    Во всех делах пусть помогает

    И пусть всегда хранит он Вас!

     

    Чтоб в доме был уют, покой,

    А близкие ― здоровы,

    Вас поздравляю всей душой

    Я с Рождеством Христовым!

  • 6

  • 7

    С Рождеством я тебя поздравляю,

    Пусть сбываются быстро мечты!

    Много счастья, здоровья желаю,

    В сердце — мира, добра, чистоты!

     

    Пусть в душе лучик веры сияет,

    Каждый миг дарит радость и свет!

    И Господь пусть тебя охраняет

    От печалей, ненастья и бед!

  • 8

  • 9

    Поздравляем с Рождеством!

    Открывайте двери в дом,

    Запускайте в него счастье

    Да гоните прочь ненастье.

    Радуйтесь и улыбайтесь,

    А вот веру постарайтесь

    В сердце бережно хранить,

    О добре Христа молить.

    К свету вы душой стремитесь,

    Рады будьте, не гордитесь,

    Умным словом насладитесь!

  • 10

  • 11

    Звезды радостно сияют,

    Наступило волшебство!

    От души вас поздравляю,

    Ведь сегодня Рождество!

     

    Будьте счастливы, любимы,

    И здоровы каждый год!

    Будьте близкими ценимы

    И живите без забот!

  • 12

  • 13

    В дом стучится Рождество,

    С ним приходит волшебство.

     

    От души вас поздравляю,

    Счастья светлого желаю!

     

    И пусть даже тень забот

    Вас обходит в этот год.

     

    Пусть сбываются желания,

    Ваши светлые мечтания.

     

    Пусть печаль не тронет вас,

    А Господь здоровья даст.

     

    Будьте счастливы всегда,

    Не болейте ни когда.

     

    Будьте добрыми с родными,

    Дорожите нежно ими.

     

    И пусть Рождество святое

    Счастье принесет большое!

  • 14

  • 15

    В чудесный праздник Рождества

    Хочу я пожелать добра,

    Побольше в жизни волшебства,

    Удачи, счастья и тепла!

     

    Твой Ангел пусть тебя хранит

    От всех болезней и невзгод,

    Господь тебя пусть защитит

    От огорчений и забот!

  • 16

  • 17

    Будто Ангел обнял землю

    Взмахом белого крыла,

    Вновь пришел к нам светлый праздник,

    День Христова Рождества.

     

    Все вокруг преобразилось.

    Пожелания добра

    В каждом сердце загорелись,

    Словно искорки костра.

     

    Пусть от них светлее станет

    Даже в самый серый день,

    В радостном свечей сиянии

    Пусть несчастий тает тень,

     

    Исчезают ложь, обиды

    Вместе с завистью и злом,

    И добрей друг к другу станем,

    Как завещано Творцом.

     

    Вместе с колокольным звоном

    Устремится ввысь душа

    К свету, радости, надежде

    В день Христова Рождества!

  • 18

  • 19

    Поздравляю нынче с Рождеством,

    Обязательно желаю счастья,

    Заглянуло чтоб оно в ваш дом

    Да пришлось вам чаще с ним встречаться.

    Рады мы, что знакомы с вами.

    А взаимности у нас с вами — рекой.

    Вас мы угостим сегодня пирогами,

    От праздника хотим судьбы такой,

    Которая бы шла всегда за нами.

    Работаем ли мы, а может, заняты делами —

    У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Праздник, Рождество, Поздравления, Рождество Христово, 2020, Поздравления с Рождеством, Поздравления с Рождеством Христовым, Рождество 2020, Поздравления с Рождеством 2020, Поздравления с Рождеством Христовым 2020, Рождество Христово 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Простые продукты, которые защищают от геморроя
03 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
04 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек
За первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
&quot;Климатическая забастовка&quot; и &quot;климатическое ЧП&quot;: слова года 2019
"Климатическая забастовка" и "климатическое ЧП": слова года 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь