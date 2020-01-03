Рождество Христово 2020: душевные поздравления для самых близких, открытки

Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся всё то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нём,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!
Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие ― здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!
С Рождеством я тебя поздравляю,
Пусть сбываются быстро мечты!
Много счастья, здоровья желаю,
В сердце — мира, добра, чистоты!
Пусть в душе лучик веры сияет,
Каждый миг дарит радость и свет!
И Господь пусть тебя охраняет
От печалей, ненастья и бед!
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
Звезды радостно сияют,
Наступило волшебство!
От души вас поздравляю,
Ведь сегодня Рождество!
Будьте счастливы, любимы,
И здоровы каждый год!
Будьте близкими ценимы
И живите без забот!
В дом стучится Рождество,
С ним приходит волшебство.
От души вас поздравляю,
Счастья светлого желаю!
И пусть даже тень забот
Вас обходит в этот год.
Пусть сбываются желания,
Ваши светлые мечтания.
Пусть печаль не тронет вас,
А Господь здоровья даст.
Будьте счастливы всегда,
Не болейте ни когда.
Будьте добрыми с родными,
Дорожите нежно ими.
И пусть Рождество святое
Счастье принесет большое!
В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!
Твой Ангел пусть тебя хранит
От всех болезней и невзгод,
Господь тебя пусть защитит
От огорчений и забот!
Будто Ангел обнял землю
Взмахом белого крыла,
Вновь пришел к нам светлый праздник,
День Христова Рождества.
Все вокруг преобразилось.
Пожелания добра
В каждом сердце загорелись,
Словно искорки костра.
Пусть от них светлее станет
Даже в самый серый день,
В радостном свечей сиянии
Пусть несчастий тает тень,
Исчезают ложь, обиды
Вместе с завистью и злом,
И добрей друг к другу станем,
Как завещано Творцом.
Вместе с колокольным звоном
Устремится ввысь душа
К свету, радости, надежде
В день Христова Рождества!
Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,
Заглянуло чтоб оно в ваш дом
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами — рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами —
У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.