Лучшие поздравления с днем рождения 4 января: стихи, проза и открытки

Рожденные 4 января - терпеливые и предприимчивые строители общества, чрезвычайно амбициозные, добросовестные и целеустремленные.

Несмотря на то что ваше воображение полнится грандиозными идеями, вы предпочитаете стабильность и безопасность блеску огней и приключениям. Неудивительно, что серьезный Козерог, рожденный 4 января, будет стремиться к успеху и чувствовать себя обязанным ставить дело впереди удовольствий. Однако вы обладаете замечательным, изысканным чувством юмора, удивляющим тех, кто недостаточно хорошо вас знает. В самые неожиданные моменты вы вставляете свое меткое словцо и погружаете присутствующих в истерический хохот.

Рожденным 4 января следует быть более терпимыми по отношению к окружающим. Они могут испытывать сильное огорчение в связи с нарушением установленного ими распорядка, а постоянная раздражительность нередко оборачивается проблемами с нервной системой и сердцем. Более терпимое, нейтральное отношение к происходящему избавит их от лишних волнений. Очень важно, чтобы рожденные 4 января составили четкий график для физических занятий, особенно если у них сидячая работа. В том, что касается диеты, лучше подойдет разнообразный, наполненный вкусными и даже экзотическими блюдами стол. Коллекционирование кулинарных рецептов может стать своеобразным хобби. Подвижные игры, романтические приключения, сексуальный опыт — все это благотворно сказывается на здоровье рожденных 4 января. Этим людям не стоит подавлять в себе и партнере импульсивность и импровизацию.

Рожденные 4 января обладают уникальным талантом: они могут решить любую проблему. Чаще всего это выражается в чисто техническом умении подвергнуть любую ситуацию тщательному анализу и оперативно выяснить, в чем заключается суть вопроса. Благодаря тому, что рожденные 4 января способны точно формулировать задачи, которые другим кажутся трудными для восприятия и понимания, эти люди, как правило, пользуются спросом в различных областях деятельности. Рожденные 4 января обычно отличаются практичностью, позволяющей им выполнять намеченные цели с минимальными затратами сил. Имея полезную привычку просчитывать все до мелочен, они также обладают отлично развитым воображением, способным строить далеко идущие планы. Однако их воображение имеет мало общего с пустыми фантазиями, так как опирается в основном на вполне заземленную реальность. Видимо, именно по этой причине рожденные 4 января имеют возможность похвастаться тем, что они способны придумывать схемы, которые действительно работают.

Поздравления

Желаю в жизни разнообразия,

В постели немного безобразия,

Побольше классных приключений,

Красивых, ярких впечатлений.

Желаю здоровья безупречного,

Любви в жизни бесконечной.

Твой сегодня пришел день рождения.

Пожелаю тебе, без сомнения,

Много счастья, здоровья, везения,

Достижений, удачи, терпения.

Путь к тебе пусть все беды забудут,

Лишь любовь и успех рядом будут.

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Желаю тебе любви океан,

Здоровья, деньжат, чтобы всё удавалось,

Чтоб на безымянном сверкал бриллиант

И чтобы удача тебе улыбалась!

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

Поздравить рады с днем рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем

Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день,

В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень

В твоих глазах не отразится!

С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Люди хорошие встречаются

И все по жизни получается!

Доходы пусть только растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!

С днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как ты, — приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций, силы, смелости... Но, главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было бы то, что тебе нужно.

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днём рождения!

Пусть будет в день рождения

Побольше наслаждения,

Компания — удачной,

Зарплата — семизначной,

Энергия — безмерной,

Любовь — большой и верной,

Фигура — атлетичной,

Погода — преотличной!

Душа всегда смеется,

И счастье речкой льется.

И от судьбы подарок

Пусть будет очень ярок!

Поздравляю с днем рожденья

И желаю вдохновенья,

Лет до ста счастливо жить,

По реке удачи плыть!

Пусть мечты сбываются,

Мудрость добавляется,

Здоровье улучшается,

Пусть светится душа!

Бери от жизни смело

Всё то, чего хотелось.

Поздравляем, поздравляем

С днем рождения тебя!

Желаю достатка и море везения,

Пусть жизнь будет сладкой,

А твой день рождения

Несет в себе радость,

Приятные встречи,

Огромнейший торт

И зажженные свечи!