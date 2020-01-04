Теплые поздравления с Рождеством Христовым 2020 в стихах и прозе

С Рождеством Христовым вас!
Пусть в волшебный этот час
Ангел в гости к вам придет
Мир и счастье принесет!
За морозным, за окном
Все белым-бело кругом,
На снегу пускай чуть свет
Вам черкнет судьба привет!
В светлый праздник Рождество
Быть всегда должно тепло,
В доме будет пусть уютно,
Ежечасно, поминутно...
Пусть все сбудутся мечты —
Всё-всё-всё, что хочешь ты.
Добрый праздник пусть царит,
От всех бед тебя хранит!
За окном и в душе так же благостно, как в воздухе. Светлый день, светло на сердце, вокруг — светлые лица. Благодати в ваш дом, мира в ваши души, добра в жизнь, покоя в семью. С великим праздником, с Рождеством Христовым!
Ночь чудес, волшебной сказки —
К нам приходит Рождество!
Предлагаю сбросить маски,
Дружно встретить торжество.
Пусть кружится с вами счастье
От заката до зари.
Улыбайтесь и ненастье
Не найдёт до вас пути.
Пусть добро для вас творится
И улыбается судьба,
Что задумано — свершится
Светлым чудом Рождества!
Пусть в этот день болезни и неудачи обходят стороной твой дом. Пусть улыбка не сойдут с твоего лица и лиц твоих близких. Пусть золото наполнит до краев твой кошелек и больше его не покинет. Пусть Господь обережет тебя и незримо направит ко всем твоим жизненным целям. С Рождеством!
Яркая звезда зажглась,
Чудо ждёт нас снова:
В мире радость разлилась,
С Рождеством Христовым!
Пусть наполнит теплотою
И ваш дом, и вашу жизнь —
Небо даст вам остальное:
Свет, успех, здоровье, смысл!
С Рождеством Христовым! Будьте здоровы, сильны и счастливы в этот знаменательный день, когда в Вифлеемских яслях родился Иисус и отсчет нового времени ознаменовал мир в сиянии Рождественской звезды! Пусть она озарит ваш дом царственным светом спасительной благодати!
Ангел пролетел легко в тишине звенящей.
Я желаю вам любви самой настоящей,
Щедрости и доброты, счастья и веселья.
И душевной теплоты, и в конце — спасенья.
В светлый праздник Рождества с тихим снегопадом
Пусть Господь войдет в ваш дом, к тем, кто с вами рядом,
Сядет за большим столом, освятит ваш ужин.
Пусть исполнятся мечты: мира, света, дружбы!
С Рождеством Христовым! Пусть у вас будет всё хорошо, близкие и родные люди будут рядом, а душевное спокойствие не покинет вас!
В любимый праздник Рождества,
Пожелаем мы добра!
Светлой радости, тепла,
Божьей милости в делах!
Чтобы только лад в семье,
Благоденствие без бед.
Пусть нам ангелы споют,
Про Спасителя приют!
Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова! Пусть Младенец Христос наполнит наши души крепкой верой, искренней радостью и горячей любовью, даст силы творить добрые дела и оградит от всяких бед и напастей. Пусть свет Христов озаряет всю нашу жизнь и не даст нам сбиться с правильного пути!
Поздравляю с Рождеством!
Пусть добро царит кругом.
В каждом сердце, в каждом доме,
Во дворце и на соломе.
Пусть подарит звездный свет
Избавление от бед.
Мира в жизни и покоя,
Пусть исчезнет все дурное!
Пусть Христово Рождество,
Мир наполнил чудом.
И уютно, и светло,
В доме Вашем будет.
Соберутся за столом,
Вся семья, родные.
Будет радостно, тепло,
Здоровы все, любимы.
Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!