Теплые поздравления с Рождеством Христовым 2020 в стихах и прозе

1 С Рождеством Христовым вас! Пусть в волшебный этот час Ангел в гости к вам придет Мир и счастье принесет! За морозным, за окном Все белым-бело кругом, На снегу пускай чуть свет Вам черкнет судьба привет!

2 В светлый праздник Рождество Быть всегда должно тепло, В доме будет пусть уютно, Ежечасно, поминутно... Пусть все сбудутся мечты — Всё-всё-всё, что хочешь ты. Добрый праздник пусть царит, От всех бед тебя хранит!

3 За окном и в душе так же благостно, как в воздухе. Светлый день, светло на сердце, вокруг — светлые лица. Благодати в ваш дом, мира в ваши души, добра в жизнь, покоя в семью. С великим праздником, с Рождеством Христовым!

4 Ночь чудес, волшебной сказки — К нам приходит Рождество! Предлагаю сбросить маски, Дружно встретить торжество. Пусть кружится с вами счастье От заката до зари. Улыбайтесь и ненастье Не найдёт до вас пути. Пусть добро для вас творится И улыбается судьба, Что задумано — свершится Светлым чудом Рождества!

5 Пусть в этот день болезни и неудачи обходят стороной твой дом. Пусть улыбка не сойдут с твоего лица и лиц твоих близких. Пусть золото наполнит до краев твой кошелек и больше его не покинет. Пусть Господь обережет тебя и незримо направит ко всем твоим жизненным целям. С Рождеством!

6 Яркая звезда зажглась, Чудо ждёт нас снова: В мире радость разлилась, С Рождеством Христовым! Пусть наполнит теплотою И ваш дом, и вашу жизнь — Небо даст вам остальное: Свет, успех, здоровье, смысл!

7 С Рождеством Христовым! Будьте здоровы, сильны и счастливы в этот знаменательный день, когда в Вифлеемских яслях родился Иисус и отсчет нового времени ознаменовал мир в сиянии Рождественской звезды! Пусть она озарит ваш дом царственным светом спасительной благодати!

8 Ангел пролетел легко в тишине звенящей. Я желаю вам любви самой настоящей, Щедрости и доброты, счастья и веселья. И душевной теплоты, и в конце — спасенья. В светлый праздник Рождества с тихим снегопадом Пусть Господь войдет в ваш дом, к тем, кто с вами рядом, Сядет за большим столом, освятит ваш ужин. Пусть исполнятся мечты: мира, света, дружбы!

9 С Рождеством Христовым! Пусть у вас будет всё хорошо, близкие и родные люди будут рядом, а душевное спокойствие не покинет вас!

10 В любимый праздник Рождества, Пожелаем мы добра! Светлой радости, тепла, Божьей милости в делах! Чтобы только лад в семье, Благоденствие без бед. Пусть нам ангелы споют, Про Спасителя приют!

11 Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова! Пусть Младенец Христос наполнит наши души крепкой верой, искренней радостью и горячей любовью, даст силы творить добрые дела и оградит от всяких бед и напастей. Пусть свет Христов озаряет всю нашу жизнь и не даст нам сбиться с правильного пути!

12 Поздравляю с Рождеством! Пусть добро царит кругом. В каждом сердце, в каждом доме, Во дворце и на соломе. Пусть подарит звездный свет Избавление от бед. Мира в жизни и покоя, Пусть исчезнет все дурное!

13 Пусть Христово Рождество, Мир наполнил чудом. И уютно, и светло, В доме Вашем будет. Соберутся за столом, Вся семья, родные. Будет радостно, тепло, Здоровы все, любимы.