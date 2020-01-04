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Теплые поздравления с Рождеством Христовым 2020 в стихах и прозе

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Теплые поздравления с Рождеством Христовым 2020 в стихах и прозе
14:30 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам несколько самых душевных и теплых поздравлений для ваших близких и родственников в светлый праздник Рождества.

  • 1

    С Рождеством Христовым вас!

    Пусть в волшебный этот час

    Ангел в гости к вам придет

    Мир и счастье принесет! 

    За морозным, за окном

    Все белым-бело кругом,

    На снегу пускай чуть свет

    Вам черкнет судьба привет!

  • 2

     В светлый праздник Рождество

    Быть всегда должно тепло,

    В доме будет пусть уютно,

    Ежечасно, поминутно... 

    Пусть все сбудутся мечты —

    Всё-всё-всё, что хочешь ты.

    Добрый праздник пусть царит,

    От всех бед тебя хранит!

  • 3

    За окном и в душе так же благостно, как в воздухе. Светлый день, светло на сердце, вокруг — светлые лица. Благодати в ваш дом, мира в ваши души, добра в жизнь, покоя в семью. С великим праздником, с Рождеством Христовым!

  • 4

    Ночь чудес, волшебной сказки —

    К нам приходит Рождество!

    Предлагаю сбросить маски,

    Дружно встретить торжество. 

    Пусть кружится с вами счастье

    От заката до зари.

    Улыбайтесь и ненастье

    Не найдёт до вас пути. 

    Пусть добро для вас творится

    И улыбается судьба,

    Что задумано — свершится

    Светлым чудом Рождества!

  • 5

     Пусть в этот день болезни и неудачи обходят стороной твой дом. Пусть улыбка не сойдут с твоего лица и лиц твоих близких. Пусть золото наполнит до краев твой кошелек и больше его не покинет. Пусть Господь обережет тебя и незримо направит ко всем твоим жизненным целям. С Рождеством!

  • 6

    Яркая звезда зажглась,

    Чудо ждёт нас снова:

    В мире радость разлилась,

    С Рождеством Христовым! 

    Пусть наполнит теплотою

    И ваш дом, и вашу жизнь —

    Небо даст вам остальное:

    Свет, успех, здоровье, смысл!

  • 7

    С Рождеством Христовым! Будьте здоровы, сильны и счастливы в этот знаменательный день, когда в Вифлеемских яслях родился Иисус и отсчет нового времени ознаменовал мир в сиянии Рождественской звезды! Пусть она озарит ваш дом царственным светом спасительной благодати!

  • 8

     Ангел пролетел легко в тишине звенящей.

    Я желаю вам любви самой настоящей,

    Щедрости и доброты, счастья и веселья.

    И душевной теплоты, и в конце — спасенья. 

    В светлый праздник Рождества с тихим снегопадом

    Пусть Господь войдет в ваш дом, к тем, кто с вами рядом,

    Сядет за большим столом, освятит ваш ужин.

    Пусть исполнятся мечты: мира, света, дружбы!

  • 9

     С Рождеством Христовым! Пусть у вас будет всё хорошо, близкие и родные люди будут рядом, а душевное спокойствие не покинет вас!

  • 10

    В любимый праздник Рождества,

    Пожелаем мы добра!

    Светлой радости, тепла,

    Божьей милости в делах! 

    Чтобы только лад в семье,

    Благоденствие без бед.

    Пусть нам ангелы споют,

    Про Спасителя приют!

  • 11

    Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова! Пусть Младенец Христос наполнит наши души крепкой верой, искренней радостью и горячей любовью, даст силы творить добрые дела и оградит от всяких бед и напастей. Пусть свет Христов озаряет всю нашу жизнь и не даст нам сбиться с правильного пути!

  • 12

     

    Поздравляю с Рождеством!

    Пусть добро царит кругом.

    В каждом сердце, в каждом доме,

    Во дворце и на соломе. 

    Пусть подарит звездный свет

    Избавление от бед.

    Мира в жизни и покоя,

    Пусть исчезнет все дурное!

  • 13

    Пусть Христово Рождество,

    Мир наполнил чудом.

    И уютно, и светло,

    В доме Вашем будет. 

    Соберутся за столом,

    Вся семья, родные.

    Будет радостно, тепло,

    Здоровы все, любимы.

  • 14

    Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

Сочельник перед Рождеством 2020: что нельзя делать в этот день

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