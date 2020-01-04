Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания любви и душевной теплоты

1 Пусть Рождество войдет в ваш дом, С собой неся все то, что свято! Пусть будут смех и радость в нем, От счастья и душа богата! Пускай уютом дышит дом, Пусть ангел вас оберегает! Мы поздравляем с Рождеством И только лучшего желаем!

2 Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!

3 С праздником! Желаю в Рождество только светлых дней и успехов по жизни. Пусть не пугают трудности в делах, и помогают верные друзья. Пусть способствует успех во всем. Чтобы дома был уют и мир. Здоровья, благополучия всей семье!

4 Тих и светел рождественский вечер, Вот и первая в небе звезда. В этом ярком божественном свете Мир встречает канун Рождества! Распахнутся святые объятья Белоснежных и ангельских крыл В честь того, кто пойдет на распятье, А пока лишь пришел в этот мир! И ликует народ православный, Отмечая рожденье Христа, В этот праздник святой, самый главный Пусть Господь войдет в наши сердца!

5 Пусть в Рождество приходит к вам Удача, счастье и везенье. Пусть дом наполнится теплом И будет ярким настроенье. Успехов, радости, любви Здоровья крепкого и силы. Пусть ваши сбудутся мечты И будет каждый день счастливым. Пусть беды, горести и зло Встречаются не часто в жизни. А в сердце пусть живет добро, Теплом согрет ваших близких.

6 Священный праздник — Рождество! Я с ним поздравить вас желаю. И мир, любовь и торжество Пусть ваши семьи обретают! Прекрасный, светлый праздник пусть Разгонит все ваши печали. Вы в души не пускайте грусть, И сбудется, о чем мечтали!

7 Поздравляю с Рождеством и искренне желаю яркого мерцания счастья души, вечного сияния доброй надежды, большой и чистой любви в сердце.

8 Поздравляю с Рождеством Христовым и искренне желаю честных слов и добрых поступков в жизни, искренней радости и верного счастья в душе, светлой надежды и откровения в сердце.

9 В светлый праздник Рождества Христова желаю искренней надежды, доброго мира, несомненного блага, верной любви и великого счастья.

10 Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю возродить внутри себя светлые мысли и чувства, открыть своё сердце для радости и любви! Мира и здоровья всей твоей семье.

11 Рады взрослые и дети — Праздник лучший на планете: Рождество приходит в дом, Чтобы счастье было в нем. Будут сказки и подарки И от конкурсов всем жарко. Будет елка, снег, друзья И веселый ты и я. Будут гости, серпантин, Фейерверк, и не один. Так мы встретим Рождество, Чтоб оно еще пришло!