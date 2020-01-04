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Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания любви и душевной теплоты

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Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания любви и душевной теплоты
21:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Пусть Рождественская звезда загорится в эту ночь и ведет по жизни верным путем.

  • 1

    Пусть Рождество войдет в ваш дом,

    С собой неся все то, что свято!

    Пусть будут смех и радость в нем,

    От счастья и душа богата!

    Пускай уютом дышит дом,

    Пусть ангел вас оберегает!

    Мы поздравляем с Рождеством

    И только лучшего желаем!

  • 2

    Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!

  • 3

    С праздником! Желаю в Рождество только светлых дней и успехов по жизни. Пусть не пугают трудности в делах, и помогают верные друзья. Пусть способствует успех во всем. Чтобы дома был уют и мир. Здоровья, благополучия всей семье!

  • 4

    Тих и светел рождественский вечер,

    Вот и первая в небе звезда.

    В этом ярком божественном свете

    Мир встречает канун Рождества!

    Распахнутся святые объятья

    Белоснежных и ангельских крыл

    В честь того, кто пойдет на распятье,

    А пока лишь пришел в этот мир!

    И ликует народ православный,

    Отмечая рожденье Христа,

    В этот праздник святой, самый главный

    Пусть Господь войдет в наши сердца!

  • 5

    Пусть в Рождество приходит к вам

    Удача, счастье и везенье.

    Пусть дом наполнится теплом

    И будет ярким настроенье.

     

    Успехов, радости, любви

    Здоровья крепкого и силы.

    Пусть ваши сбудутся мечты

    И будет каждый день счастливым.

     

    Пусть беды, горести и зло

    Встречаются не часто в жизни.

    А в сердце пусть живет добро,

    Теплом согрет ваших близких.

  • 6

    Священный праздник — Рождество!

    Я с ним поздравить вас желаю.

    И мир, любовь и торжество

    Пусть ваши семьи обретают!

     

    Прекрасный, светлый праздник пусть

    Разгонит все ваши печали.

    Вы в души не пускайте грусть,

    И сбудется, о чем мечтали!

  • 7

    Поздравляю с Рождеством и искренне желаю яркого мерцания счастья души, вечного сияния доброй надежды, большой и чистой любви в сердце.

  • 8

    Поздравляю с Рождеством Христовым и искренне желаю честных слов и добрых поступков в жизни, искренней радости и верного счастья в душе, светлой надежды и откровения в сердце.

  • 9

     

    В светлый праздник Рождества Христова желаю искренней надежды, доброго мира, несомненного блага, верной любви и великого счастья.

  • 10

    Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю возродить внутри себя светлые мысли и чувства, открыть своё сердце для радости и любви! Мира и здоровья всей твоей семье.

  • 11

    Рады взрослые и дети —

    Праздник лучший на планете:

    Рождество приходит в дом,

    Чтобы счастье было в нем.

     

    Будут сказки и подарки

    И от конкурсов всем жарко.

    Будет елка, снег, друзья

    И веселый ты и я.

     

    Будут гости, серпантин,

    Фейерверк, и не один.

    Так мы встретим Рождество,

    Чтоб оно еще пришло!

  • 12

     Наступило рождество,

    Заглянуло к нам в окно

    И снежком припорошило,

    То, что серым, грустным было!

     

    Этот праздник любят дети

    На огромном белом свете!

    У Иисуса день рождения!

    Дай, Господь, благословение

     

    Мне, тебе и всем на свете

    И большим, и малым детям!

    Чтобы счастливы мы были,

    Чтобы Боженьку любили!

Колоритные украинские колядки для детей на Рождество 2020 (Фото)

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