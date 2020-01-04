Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания любви и душевной теплоты

Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!
С праздником! Желаю в Рождество только светлых дней и успехов по жизни. Пусть не пугают трудности в делах, и помогают верные друзья. Пусть способствует успех во всем. Чтобы дома был уют и мир. Здоровья, благополучия всей семье!
Тих и светел рождественский вечер,
Вот и первая в небе звезда.
В этом ярком божественном свете
Мир встречает канун Рождества!
Распахнутся святые объятья
Белоснежных и ангельских крыл
В честь того, кто пойдет на распятье,
А пока лишь пришел в этот мир!
И ликует народ православный,
Отмечая рожденье Христа,
В этот праздник святой, самый главный
Пусть Господь войдет в наши сердца!
Пусть в Рождество приходит к вам
Удача, счастье и везенье.
Пусть дом наполнится теплом
И будет ярким настроенье.
Успехов, радости, любви
Здоровья крепкого и силы.
Пусть ваши сбудутся мечты
И будет каждый день счастливым.
Пусть беды, горести и зло
Встречаются не часто в жизни.
А в сердце пусть живет добро,
Теплом согрет ваших близких.
Священный праздник — Рождество!
Я с ним поздравить вас желаю.
И мир, любовь и торжество
Пусть ваши семьи обретают!
Прекрасный, светлый праздник пусть
Разгонит все ваши печали.
Вы в души не пускайте грусть,
И сбудется, о чем мечтали!
Поздравляю с Рождеством и искренне желаю яркого мерцания счастья души, вечного сияния доброй надежды, большой и чистой любви в сердце.
Поздравляю с Рождеством Христовым и искренне желаю честных слов и добрых поступков в жизни, искренней радости и верного счастья в душе, светлой надежды и откровения в сердце.
В светлый праздник Рождества Христова желаю искренней надежды, доброго мира, несомненного блага, верной любви и великого счастья.
Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю возродить внутри себя светлые мысли и чувства, открыть своё сердце для радости и любви! Мира и здоровья всей твоей семье.
Рады взрослые и дети —
Праздник лучший на планете:
Рождество приходит в дом,
Чтобы счастье было в нем.
Будут сказки и подарки
И от конкурсов всем жарко.
Будет елка, снег, друзья
И веселый ты и я.
Будут гости, серпантин,
Фейерверк, и не один.
Так мы встретим Рождество,
Чтоб оно еще пришло!
Наступило рождество,
Заглянуло к нам в окно
И снежком припорошило,
То, что серым, грустным было!
Этот праздник любят дети
На огромном белом свете!
У Иисуса день рождения!
Дай, Господь, благословение
Мне, тебе и всем на свете
И большим, и малым детям!
Чтобы счастливы мы были,
Чтобы Боженьку любили!