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Поздравления со светлым и теплым праздником Рождества 2020 в стихах

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Поздравления со светлым и теплым праздником Рождества 2020 в стихах
21:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

7 января православные христиане отмечают Рождество 2020.

Вас поздравляю с Рождеством!

Пусть радость постучится в дом,

Пусть в нём поселится уют,

Ну а проблемы прочь уйдут!

 

Пусть вера сердце озаряет,

Любовь теплом вас согревает.

Пусть чудо в вашу жизнь придет,

С собою счастье принесет!

Поздравляем с Рождеством,

Чудеса войдут пусть в дом

С запахом еловым!

С Рождеством Христовым!

Желаем здравия, добра,

На сердце легкости, тепла,

Желаем верить и любить,

Свою любовь родным дарить.

Желаем радости и света.

Вас с Рождеством... и всю планету!

В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,

Чтобы мед был только сладок

И без примесей горчащих.

Чтоб Вы радовались чаще,

Я сегодня Вам желаю.

С Рождеством Вас поздравляю!

От души вас с Рождеством!

Пусть заполнит счастье дом.

Пусть всегда хранит вас Бог

От несчастий и тревог.

 

Чтоб плохое не случилось,

Светом жизнь вся озарилась,

Чтобы веры не теряли

И любовь не отпускали!

Рождество — это время чудес,

Рождество — это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

 

Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых.

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

 

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

 

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

Желаю много волшебства

В чудесный праздник Рождества,

Тепла, уюта, вдохновения,

Удачи, счастья и везения!

 

Пусть рядом будут дорогие,

Только любимые, родные.

Согреет праздник непременно,

Воспрянешь духом ты мгновенно.

 

Горит на небе яркая звезда,

Которая несет всем нам надежду.

Так пусть сияет вам она всегда

Так, как не сияла никогда вам прежде!

 

Пусть наполняется ваш дом добром,

И пусть в нём будет всё всегда в порядке.

Со светлым вас Христовым Рождеством!

Любви вам, мира в доме и достатка!

С Днем волшебным Рождества!

Света, счастья и тепла!

Ждет пускай в делах успех,

Сердце близких греет смех!

 

Пусть Господь тебя хранит,

Свет в твоей душе горит,

Будет счастья полон дом,

Здравы будут все, кто в нем!

 В христианский добрый праздник,

В день святого Рождества,

Пусть на небе светит ярко

Путеводная звезда!

 

Пускай ангелы Господни

Оградят Вас от невзгод,

Пусть счастливым и удачным

Будет этот светлый год!

Снег тихонько над землей кружится,

Ангелы благую весть несут:

Рождество Христово в дом стучится,

С ним и счастье, и любовь придут!

 

Поздравляю с праздником волшебным,

Мира и добра желаю вам.

Будет пусть ваш дом уютным, светлым

И открытым радостным вестям!

Снежок блестит и стелется,

На улице бело,

Нам принесла метелица

Христово Рождество.

 

Пусть небушко не хмурится,

Сияет пусть оно,

И будет, как на улице,

В душе у вас бело!

 

Звездой, в ночи сияющей,

Пускай любовь ведет.

Прощать всех обижающих

Душа не устает.

 

На всех дорогах жизненных

Пусть вас Христос хранит.

Любовь его пречистая

Пускай вас осенит!

Пусть в светлый праздник, в Рождество,

Вас окружает волшебство,

Забьются радостно сердца

И счастье будет без конца.

 

Кутья на праздничном столе,

Кагор искрится в хрустале.

Сегодня наш Христос родился,

И мир тотчас преобразился.

 

Желаю сил Вам и терпения,

Добра, любви, благословения.

Пусть в небе Вам звезда сияет

И путь Ваш светом озаряет.

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