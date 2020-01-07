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Душевные поздравления с Рождеством 2020: самые теплые слова для родных

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Душевные поздравления с Рождеством 2020: самые теплые слова для родных
12:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Рождество – семейный, теплый и светлый праздник, хочется поздравить друзей и родных. Как же это сделать?

  • 1

    Поздравляем с Рождеством,

    Радость пусть войдет в ваш дом,

    Бог хранит от всех проблем,

    Бед чтоб не было совсем,

    Мир, спокойствие, уют

    Вместе с Рождеством придут,

    Мы желаем вам добра,

    Благ всех, счастья и тепла!

    С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа — мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба — большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник — настоящим чудом!

  • 2

  • 3

    Пускай Господь оберегает

    Вас каждый день и каждый час,

    Во всех делах пусть помогает

    И пусть всегда хранит он Вас!

     

    Чтоб в доме был уют, покой,

    А близкие ― здоровы,

    Вас поздравляю всей душой

    Я с Рождеством Христовым!

  • 4

  • 5

    Поздравляю нынче с Рождеством,

    Обязательно желаю счастья,

    Заглянуло чтоб оно в ваш дом

    Да пришлось вам чаще с ним встречаться.

    Рады мы, что знакомы с вами.

    А взаимности у нас с вами — рекой.

    Вас мы угостим сегодня пирогами,

    От праздника хотим судьбы такой,

    Которая бы шла всегда за нами.

    Работаем ли мы, а может, заняты делами —

    У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

  • 6

    В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

  • 7

    Вас поздравляю с Рождеством!

    Пусть радость постучится в дом,

    Пусть в нём поселится уют,

    Ну а проблемы прочь уйдут!

     

    Пусть вера сердце озаряет,

    Любовь теплом вас согревает.

    Пусть чудо в вашу жизнь придет,

    С собою счастье принесет!

  • 8

  • 9

    Поздравляем с Рождеством,

    Чудеса войдут пусть в дом

    С запахом еловым!

    С Рождеством Христовым!

    Желаем здравия, добра,

    На сердце легкости, тепла,

    Желаем верить и любить,

    Свою любовь родным дарить.

    Желаем радости и света.

    Вас с Рождеством... и всю планету!

  • 10

    От души вас с Рождеством!

    Пусть заполнит счастье дом.

    Пусть всегда хранит вас Бог

    От несчастий и тревог.

     

    Чтоб плохое не случилось,

    Светом жизнь вся озарилась,

    Чтобы веры не теряли

    И любовь не отпускали!

  • 11

  • 12

    Пускай подарит Рождество

    Уверенность и силу,

    Пусть станет мир вокруг тебя

    Улыбчивым и милым.

     

    Пускай небесные огни

    Сопровождают всюду,

    Пусть будут добрыми всегда

    К тебе родные люди!

     

    Пусть будет радость, а печаль

    Проходит стороною.

    Пусть только счастье и любовь

    Останутся с тобою!

  • 13

    Горит на небе яркая звезда,

    Которая несет всем нам надежду.

    Так пусть сияет вам она всегда

    Так, как не сияла никогда вам прежде!

     

    Пусть наполняется ваш дом добром,

    И пусть в нём будет всё всегда в порядке.

    Со светлым вас Христовым Рождеством!

    Любви вам, мира в доме и достатка!

Теплые поздравления с Рождеством Христовым 2020 в стихах и прозе

Красивые поздравления с Рождеством 2020: в прозе, стихах, смс и открытках

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