Душевные поздравления с Рождеством 2020: самые теплые слова для родных

1 Поздравляем с Рождеством, Радость пусть войдет в ваш дом, Бог хранит от всех проблем, Бед чтоб не было совсем, Мир, спокойствие, уют Вместе с Рождеством придут, Мы желаем вам добра, Благ всех, счастья и тепла! С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа — мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба — большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник — настоящим чудом!

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3 Пускай Господь оберегает Вас каждый день и каждый час, Во всех делах пусть помогает И пусть всегда хранит он Вас! Чтоб в доме был уют, покой, А близкие ― здоровы, Вас поздравляю всей душой Я с Рождеством Христовым!

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5 Поздравляю нынче с Рождеством, Обязательно желаю счастья, Заглянуло чтоб оно в ваш дом Да пришлось вам чаще с ним встречаться. Рады мы, что знакомы с вами. А взаимности у нас с вами — рекой. Вас мы угостим сегодня пирогами, От праздника хотим судьбы такой, Которая бы шла всегда за нами. Работаем ли мы, а может, заняты делами — У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

6 В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

7 Вас поздравляю с Рождеством! Пусть радость постучится в дом, Пусть в нём поселится уют, Ну а проблемы прочь уйдут! Пусть вера сердце озаряет, Любовь теплом вас согревает. Пусть чудо в вашу жизнь придет, С собою счастье принесет!

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9 Поздравляем с Рождеством, Чудеса войдут пусть в дом С запахом еловым! С Рождеством Христовым! Желаем здравия, добра, На сердце легкости, тепла, Желаем верить и любить, Свою любовь родным дарить. Желаем радости и света. Вас с Рождеством... и всю планету!

10 От души вас с Рождеством! Пусть заполнит счастье дом. Пусть всегда хранит вас Бог От несчастий и тревог. Чтоб плохое не случилось, Светом жизнь вся озарилась, Чтобы веры не теряли И любовь не отпускали!

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12 Пускай подарит Рождество Уверенность и силу, Пусть станет мир вокруг тебя Улыбчивым и милым. Пускай небесные огни Сопровождают всюду, Пусть будут добрыми всегда К тебе родные люди! Пусть будет радость, а печаль Проходит стороною. Пусть только счастье и любовь Останутся с тобою!