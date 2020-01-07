Душевные поздравления с Рождеством 2020: самые теплые слова для родных

Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа — мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба — большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник — настоящим чудом!
Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!
Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие ― здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!
Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,
Заглянуло чтоб оно в ваш дом
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами — рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами —
У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.
В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
Вас поздравляю с Рождеством!
Пусть радость постучится в дом,
Пусть в нём поселится уют,
Ну а проблемы прочь уйдут!
Пусть вера сердце озаряет,
Любовь теплом вас согревает.
Пусть чудо в вашу жизнь придет,
С собою счастье принесет!
Поздравляем с Рождеством,
Чудеса войдут пусть в дом
С запахом еловым!
С Рождеством Христовым!
Желаем здравия, добра,
На сердце легкости, тепла,
Желаем верить и любить,
Свою любовь родным дарить.
Желаем радости и света.
Вас с Рождеством... и всю планету!
От души вас с Рождеством!
Пусть заполнит счастье дом.
Пусть всегда хранит вас Бог
От несчастий и тревог.
Чтоб плохое не случилось,
Светом жизнь вся озарилась,
Чтобы веры не теряли
И любовь не отпускали!
Пускай подарит Рождество
Уверенность и силу,
Пусть станет мир вокруг тебя
Улыбчивым и милым.
Пускай небесные огни
Сопровождают всюду,
Пусть будут добрыми всегда
К тебе родные люди!
Пусть будет радость, а печаль
Проходит стороною.
Пусть только счастье и любовь
Останутся с тобою!
Горит на небе яркая звезда,
Которая несет всем нам надежду.
Так пусть сияет вам она всегда
Так, как не сияла никогда вам прежде!
Пусть наполняется ваш дом добром,
И пусть в нём будет всё всегда в порядке.
Со светлым вас Христовым Рождеством!
Любви вам, мира в доме и достатка!