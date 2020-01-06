Оригинальные поздравления с Рождеством Христовым 2020 в прозе

1 От всей души поздравляю с этим светлым праздником! Пусть в доме царит мир, любовь и понимание, а любые ненастья обходят стороной! Желаю добра и процветания!

2 За окнами царит волшебство. Настал светлый, чудесный праздник, который вносит в дом радость, благодать и доброту. В этот удивительный день я со всей искренностью хочу пожелать тебе достатка, мира и гармонии, душевного спокойствия, ясности и идиллии. Пусть звезды будут благосклонны к тебе, а волшебство Рождества поможет твоим мечтам обрести реальность. С Рождеством Христовым, не переставай верить в чудеса!

3 Желаю, чтобы восхождение Вифлеемской звезды и рождение Христа принесло в Вашу жизнь всё только самое доброе, светлое и теплое. Чтобы Ангел-Хранитель всегда подсказывал верный путь и уберегал от грусти, печалей, невзгод. А дом Ваш пусть всегда будет полной чашей, наполненной уютом, добром и спокойствием. С Рождеством Христовым!

4 С Рождеством! Желаю красочных дней и незабываемых чудес, которые преподносит нам рождественская сказка. Хорошего настроения, невероятных впечатлений, лучших мгновений и огромного счастья. Пусть тепло и душевно живётся, без печали и огорчений, с любовью и миром по пути.

5 Хочу поздравить со Христовым Рождеством и пожелать добра и мира! В семье — любви, в душе — покоя, в сердце — веры. Пусть Ангел-Хранитель ведет за руку к счастью, оберегая от бед и печали. На жизненном пути — надежды, а в делах ― успехов без препятствий. С Рождеством!

6 Поздравляю с большим христианским праздником — Рождеством! Пусть Христос дарит вашему дому тепло, уют, благополучие и здоровье! Пускай Он охраняет вас от бед, вселяет в сердца крепкую веру и надежду на лучшее, пусть слышит ваши молитвы и будет всегда рядом!

7 Поздравляю вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова! Пусть в вашей душе навечно поселятся счастье, мир и доброта. Пусть ваш дом будет преисполнен любви, а близкие и родные будут рядом всегда. Желаю, чтобы каждый день был богат на Божье благословение, и сердце ваше ни в чем не нуждалось!

8 С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы вся жизнь была, словно чудо, чтобы с тобой всегда были твои близкие, чтобы Ангел твой тебя не оставлял, чтобы сердце твоё искренне любило, верило и надеялось только на хорошее. Всех благ и радости тебе не только в этот светлый праздник, но и в каждом дне каждой недели!

9 Пускай Рождество Христово принесет в твою жизнь только благие вести, много положительных эмоций и огромную порцию счастья! Пусть Господь бережет тебя и всех твоих близких, пошлет вам много здоровья, энергии и сил! Желаю материального благополучия, искренней любви и мира!

10 С Рождеством Христовым. Желаю мира твоему дому, твоему сердцу, твоей душе. Пусть яркая звезда ведёт тебя по верному пути к благополучию, пусть в твоей жизни будет радость, любовь, надежда, вера и удача. Желаю семейного уюта, крепкого здоровья и Божьего благословения на долгую счастливую жизнь.

11 Поздравляю вас с Рождеством! Пусть сила этого праздника поможет приобрести то, чего не хватает, найти то, что потерялось, и отбросить то, что не нужно. Желаю семейного благополучия, успехов в работе и в личной жизни и, конечно, чтобы на душе был покой и блаженство. С Рождеством!

12 С Рождеством! Желаю быть, подобно этому празднику, искренним, добрым, теплым, благородным, волшебным, долгожданным. Пусть на душе будут покой и уют, а в жизни — ощущение волшебства.

13 Поздравляю с Рождеством Христовым, с новым знамением чистой любви и душевного тепла. Искренне хочу пожелать, чтобы рядом всегда были любимые и дорогие сердцу люди, чтобы жизнь избавила от горьких минут одиночества и тоски, чтобы этот светлый праздник подарил веру в настоящее чудо и добро, чтобы в жизни было много весёлых праздников и красивых историй!

14 С Рождеством Христовым! Пускай мирным будет этот год! Вашей семье будет сыто, весело и счастливо. Достатка, счастья, любви и благополучия каждому члену вашей семьи. Пускай к Вам в гости приходят только добрые люди и дарят Вам хорошие эмоции.

15 С Рождеством Христовым! Пускай ваш дом будет наполнен добротой, счастьем и взаимопониманием. Чтобы в доме царила благоприятная аура и все складывалось хорошо.

16 С Рождеством Христовым! Пусть в этот удивительный зимний день к вам придет то, о чем вы мечтали и во что верили. Желаю, чтобы за праздничным столом собрались самые дорогие и близкие люди; чтобы день рождения Спасителя запомнился надолго. С праздником.

17 Поздравляю с Рождеством! Желаю, чтобы этот светлый праздник принес в Ваш дом радость и тепло, Божью благодать, мир и уют. Пусть почаще встречается добро, а Ваша звезда указывает путь в самые темные времена. Пусть Господь оберегает Вас от бед, дарит счастье и любовь!

18 Хочу искренне поздравить с этим светлым праздником! Желаю ценить каждое мгновение и оптимистично относиться ко всем событиям. Пусть жизнь наполняется божьей благодатью и милостью, а рядом находятся понимающая семья и верные друзья. Желаю быть здоровыми, честным, совестливым человеком и думать о ближних.

19 Поздравляю с Рождеством Христовым и от всей души хочу пожелать крепкого здоровья, вечного блага, светлой надежды, искренней любви, настоящего счастья, верной удачи, несомненного успеха, красивой мечты, неугасаемой веры и бравых сил. Пусть твой ангел всегда ведёт тебя по большой и ровной дороге!