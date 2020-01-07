Короткие СМС-поздравления с Рождеством Христовым 2020, открытки

1 Звезды радостно сияют, Наступило волшебство! От души вас поздравляю, Ведь сегодня Рождество! Будьте счастливы, любимы, И здоровы каждый год! Будьте близкими ценимы И живите без забот!

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3 С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа — мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба — большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник — настоящим чудом!

4 Сегодня праздник светлый — Святое Рождество! Пусть день прекрасный этот Подарит всем тепло, В душе покой настанет, Утихнет боль и грусть, И всё, о чём мечтали, Господь исполнит пусть!

5 С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

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7 В чудесный праздник Рождества Хочу я пожелать добра, Побольше в жизни волшебства, Удачи, счастья и тепла! Твой Ангел пусть тебя хранит От всех болезней и невзгод, Господь тебя пусть защитит От огорчений и забот!

8 В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

9 В небе звездочка сияет — Зажигайте свечи. С Рождеством вас поздравляю В этот чудный вечер. Счастья, мира, процветанья, Радостей вам новых. Пусть исполнятся желанья. С Рождеством Христовым!

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11 В Рождество Христово В тишине ночной Счастье в дом заходит С первою звездой. На снежинках ангелы Спустятся с небес, Наступает время Сказок и чудес. На душе пусть станет Чисто и светло, Все мечты исполнятся В Христово Рождество.

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13 Вот с небес спустилось чудо, Рождеством его зовут, И, неведомо откуда, Всюду радость — там и тут. Пусть в семье всё будет ясно, Будет славен дом теплом, Будут в нём достаток, счастье. Поздравляю с Рождеством!

14 Зажглась звезда добра и волшебства — Счастливого святого Рождества. Пусть Бог хранит и люди помогают, Пусть звездный свет в душе не угасает, Пусть счастьем и богатством полон дом. Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

15 Пусть светлый праздник Рождество Несет вам веру и добро, Любовь, везение, удачу, Здоровье, счастье вам в придачу. Пускай уютно будет в доме! Тепла, возможностей огромных! Пусть Божья благодать Христова Вас окрылит надеждой новой!

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17 В светлый праздник Рождества Я желаю всем добра, Счастья, крепкого здоровья, Жить в душе с большой любовью, Чтоб родные рядом были, Теплотой вас окружили, Мира, света, волшебства, Жизнь чтоб сказочной была!

18 Вас поздравляю с Рождеством! Пусть радость постучится в дом, Пусть в нём поселится уют, Ну а проблемы прочь уйдут! Пусть вера сердце озаряет, Любовь теплом вас согревает. Пусть чудо в вашу жизнь придет, С собою счастье принесет!

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20 От души вас с Рождеством! Пусть заполнит счастье дом. Пусть всегда хранит вас Бог От несчастий и тревог. Чтоб плохое не случилось, Светом жизнь вся озарилась, Чтобы веры не теряли И любовь не отпускали!

21 Пусть светлый праздник Рождество Вам принесет с собой добро, Согреет каждый уголок И чудо впустит на порог! Пусть небеса ваш дом оберегают, И Ангелы его не покидают, Сердца всегда пусть вера наполняет, И Бог вашу семью благословляет!

22 Благодатью мир окутав, Наступает Рождество. Пусть войдут в дома повсюду Счастье, вера и добро. Я сердечно поздравляю Со Христовым Рождеством, И пусть душу наполняют Радость, благость и тепло.

23 В день чудесный Рождества Вам желаю волшебства, Чтобы выпал белый снег, Чтоб в работе был успех. Чтобы в доме был достаток, Чтобы мед был только сладок И без примесей горчащих. Чтоб Вы радовались чаще, Я сегодня Вам желаю. С Рождеством Вас поздравляю!

24 Желаю я всего-всего В красивый праздник, в Рождество! — Летящих звёздочек с небес, Реальных, жизненных чудес, Минутки слабости и счастья, Судьбы хорошей, без ненастья, Тепла, уюта, дружбы в доме, Всего этого ― в тройном объёме!