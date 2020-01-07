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Короткие СМС-поздравления с Рождеством Христовым 2020, открытки

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Короткие СМС-поздравления с Рождеством Христовым 2020, открытки
15:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Большой праздник, во время которого принято вспоминать о том хорошем, что у нас есть, признаваться в любви и говорить спасибо нашим родным и друзьям за то, что они у нас есть.

  • 1

    Звезды радостно сияют,

    Наступило волшебство!

    От души вас поздравляю,

    Ведь сегодня Рождество!

     

    Будьте счастливы, любимы,

    И здоровы каждый год!

    Будьте близкими ценимы

    И живите без забот!

  • 2

  • 3

    С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа — мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба — большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник — настоящим чудом!

  • 4

    Сегодня праздник светлый —

    Святое Рождество!

    Пусть день прекрасный этот

    Подарит всем тепло,

    В душе покой настанет,

    Утихнет боль и грусть,

    И всё, о чём мечтали,

    Господь исполнит пусть!

  • 5

    С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

  • 6

  • 7

    В чудесный праздник Рождества

    Хочу я пожелать добра,

    Побольше в жизни волшебства,

    Удачи, счастья и тепла!

     

    Твой Ангел пусть тебя хранит

    От всех болезней и невзгод,

    Господь тебя пусть защитит

    От огорчений и забот!

  • 8

    В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

  • 9

    В небе звездочка сияет —

    Зажигайте свечи.

    С Рождеством вас поздравляю

    В этот чудный вечер.

     

    Счастья, мира, процветанья,

    Радостей вам новых.

    Пусть исполнятся желанья.

    С Рождеством Христовым!

  • 10

  • 11

    В Рождество Христово

    В тишине ночной

    Счастье в дом заходит

    С первою звездой.

     

    На снежинках ангелы

    Спустятся с небес,

    Наступает время

    Сказок и чудес.

     

    На душе пусть станет

    Чисто и светло,

    Все мечты исполнятся

    В Христово Рождество.

  • 12

  • 13

    Вот с небес спустилось чудо,

    Рождеством его зовут,

    И, неведомо откуда,

    Всюду радость — там и тут.

     

    Пусть в семье всё будет ясно,

    Будет славен дом теплом,

    Будут в нём достаток, счастье.

    Поздравляю с Рождеством!

  • 14

    Зажглась звезда добра и волшебства —

    Счастливого святого Рождества.

    Пусть Бог хранит и люди помогают,

    Пусть звездный свет в душе не угасает,

    Пусть счастьем и богатством полон дом.

    Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

  • 15

    Пусть светлый праздник Рождество

    Несет вам веру и добро,

    Любовь, везение, удачу,

    Здоровье, счастье вам в придачу.

     

    Пускай уютно будет в доме!

    Тепла, возможностей огромных!

    Пусть Божья благодать Христова

    Вас окрылит надеждой новой!

  • 16

  • 17

    В светлый праздник Рождества

    Я желаю всем добра,

    Счастья, крепкого здоровья,

    Жить в душе с большой любовью,

     

    Чтоб родные рядом были,

    Теплотой вас окружили,

    Мира, света, волшебства,

    Жизнь чтоб сказочной была!

  • 18

    Вас поздравляю с Рождеством!

    Пусть радость постучится в дом,

    Пусть в нём поселится уют,

    Ну а проблемы прочь уйдут!

     

    Пусть вера сердце озаряет,

    Любовь теплом вас согревает.

    Пусть чудо в вашу жизнь придет,

    С собою счастье принесет!

  • 19

  • 20

    От души вас с Рождеством!

    Пусть заполнит счастье дом.

    Пусть всегда хранит вас Бог

    От несчастий и тревог.

     

    Чтоб плохое не случилось,

    Светом жизнь вся озарилась,

    Чтобы веры не теряли

    И любовь не отпускали!

  • 21

    Пусть светлый праздник Рождество

    Вам принесет с собой добро,

    Согреет каждый уголок

    И чудо впустит на порог!

     

    Пусть небеса ваш дом оберегают,

    И Ангелы его не покидают,

    Сердца всегда пусть вера наполняет,

    И Бог вашу семью благословляет!

  • 22

    Благодатью мир окутав,

    Наступает Рождество.

    Пусть войдут в дома повсюду

    Счастье, вера и добро.

     

    Я сердечно поздравляю

    Со Христовым Рождеством,

    И пусть душу наполняют

    Радость, благость и тепло.

  • 23

    В день чудесный Рождества

    Вам желаю волшебства,

    Чтобы выпал белый снег,

    Чтоб в работе был успех.

    Чтобы в доме был достаток,

    Чтобы мед был только сладок

    И без примесей горчащих.

    Чтоб Вы радовались чаще,

    Я сегодня Вам желаю.

    С Рождеством Вас поздравляю!

  • 24

    Желаю я всего-всего

    В красивый праздник, в Рождество! —

    Летящих звёздочек с небес,

    Реальных, жизненных чудес,

    Минутки слабости и счастья,

    Судьбы хорошей, без ненастья,

    Тепла, уюта, дружбы в доме,

    Всего этого ― в тройном объёме!

  • 25

    С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!

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