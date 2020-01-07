Короткие СМС-поздравления с Рождеством Христовым 2020, открытки

Звезды радостно сияют,
Наступило волшебство!
От души вас поздравляю,
Ведь сегодня Рождество!
Будьте счастливы, любимы,
И здоровы каждый год!
Будьте близкими ценимы
И живите без забот!
С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа — мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба — большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник — настоящим чудом!
Сегодня праздник светлый —
Святое Рождество!
Пусть день прекрасный этот
Подарит всем тепло,
В душе покой настанет,
Утихнет боль и грусть,
И всё, о чём мечтали,
Господь исполнит пусть!
С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!
Твой Ангел пусть тебя хранит
От всех болезней и невзгод,
Господь тебя пусть защитит
От огорчений и забот!
В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
В небе звездочка сияет —
Зажигайте свечи.
С Рождеством вас поздравляю
В этот чудный вечер.
Счастья, мира, процветанья,
Радостей вам новых.
Пусть исполнятся желанья.
С Рождеством Христовым!
В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
Вот с небес спустилось чудо,
Рождеством его зовут,
И, неведомо откуда,
Всюду радость — там и тут.
Пусть в семье всё будет ясно,
Будет славен дом теплом,
Будут в нём достаток, счастье.
Поздравляю с Рождеством!
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
Пусть светлый праздник Рождество
Несет вам веру и добро,
Любовь, везение, удачу,
Здоровье, счастье вам в придачу.
Пускай уютно будет в доме!
Тепла, возможностей огромных!
Пусть Божья благодать Христова
Вас окрылит надеждой новой!
В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Счастья, крепкого здоровья,
Жить в душе с большой любовью,
Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!
Вас поздравляю с Рождеством!
Пусть радость постучится в дом,
Пусть в нём поселится уют,
Ну а проблемы прочь уйдут!
Пусть вера сердце озаряет,
Любовь теплом вас согревает.
Пусть чудо в вашу жизнь придет,
С собою счастье принесет!
От души вас с Рождеством!
Пусть заполнит счастье дом.
Пусть всегда хранит вас Бог
От несчастий и тревог.
Чтоб плохое не случилось,
Светом жизнь вся озарилась,
Чтобы веры не теряли
И любовь не отпускали!
Пусть светлый праздник Рождество
Вам принесет с собой добро,
Согреет каждый уголок
И чудо впустит на порог!
Пусть небеса ваш дом оберегают,
И Ангелы его не покидают,
Сердца всегда пусть вера наполняет,
И Бог вашу семью благословляет!
Благодатью мир окутав,
Наступает Рождество.
Пусть войдут в дома повсюду
Счастье, вера и добро.
Я сердечно поздравляю
Со Христовым Рождеством,
И пусть душу наполняют
Радость, благость и тепло.
В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мед был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб Вы радовались чаще,
Я сегодня Вам желаю.
С Рождеством Вас поздравляю!
Желаю я всего-всего
В красивый праздник, в Рождество! —
Летящих звёздочек с небес,
Реальных, жизненных чудес,
Минутки слабости и счастья,
Судьбы хорошей, без ненастья,
Тепла, уюта, дружбы в доме,
Всего этого ― в тройном объёме!
С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!