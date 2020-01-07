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Рождество Христово в 2020 году: поздравления в прозе

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Рождество Христово в 2020 году: поздравления в прозе
18:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В разных странах существуют свои традиции празднования Рождества Христова, но везде принято дарить друзьям и близким теплые душевные пожелания, а также символические презенты в виде рождественских сувениров или мини-открыток.

  • 1

    С Рождеством Христовым! Желаю познать чудо Рождества. Пускай в Ваш дом заглядывают только доброта, благополучие и мир. Здоровья и счастья каждому жителю планеты. Пускай радостью будет наполнен Ваш дом, теплотой, достатком и уютом.

  • 2

    Поздравляю с Рождеством Христовым, с праздником, который дышит надеждой и любовью, который возвращает веру в чудо и добро. Желаю стремительных взлётов, счастливых полётов, искренних объятий близких и большого счастья на Земле.

  • 3

    С Рождеством Христовым. Мира и блага, счастья и любви, радости и везения, вдохновения и здоровья. Пусть твоя надежда тебя не покидает, пусть твоя вера делает тебя сильнее. Сопротивляйся лихим ветрам и иди в направлении успеха.

  • 4

  • 5

    С Рождеством Христовым я всех поздравляю! В этот сокровенный час я вам всем желаю, быть благословенными, здоровыми, искренними и чистыми перед друг — другом. Чтобы в каждой семье и доме царил мир и спокойствие, а чудо было гостем частым! Любите, цените и радуйтесь жизни здесь и сейчас. И пусть в нашем мире добро всегда побеждает зло и у нас над головой будет яркое солнце надежды и мирное небо. С Рождеством христовым всех нас!

  • 6

    Поздравляю с Рождеством Христовым. Пусть будет жизнь полна светлых и радостных моментов, пусть яркие огни добра сияют на твоём пути, пусть сердца близких крепко тебя любят, пусть душу твою наполняет счастье и восторг.

  • 7

    С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы каждый день в твоей жизни случалось чудо, чтобы с утра до вечера с тобой была твоя удача, вера и надежда. Пусть в этот светлый праздник светлее станут твои мысли и счастливее жизнь.

  • 8

    С Рождеством Христовым Вас! Пусть окружают Вас улыбки, счастье и любовь. Пусть Ваши карманы не знают пустоты, а в Вашей семье пусть всегда будет тепло в отношениях, достаток и благополучие. Пусть работа приносит не только прибыл, но и удовольствие, а друзья пусть никогда не предают!

  • 9

    Поздравляю с этим светлым и добрым праздником! Пусть в каждой семье пылает огонь мира и благополучия. Дарите друг другу любовь и мир станет намного веселее и добрее. Пусть в ваши двери стучат только счастье, здоровье и достаток. Вашей душе желаю палитру ярких красок.

  • 10

    Мои хорошие и дорогие. Сегодня самый светлый праздник в году, Рождения Христа. Поэтому примите поздравления от нас и пожелания крепчайшего здоровья, любви в ваши сердца. Путь вера и тепло постоянно наполняют вас, а проблемы и ненастье обходит ваш дом стороной

  • 11

    Поздравляю с Рождеством Христовым и пожелать хочу, чтобы за окном было красиво и спокойно, чтобы в доме царило счастье и благополучие, чтобы сердце излучало любовь и добро, чтобы душу согревала забота родных людей и светлые моменты праздничных дней.

  • 12

    С Рождеством Христовым поздравляю и желаю светлого и радостного праздника на душе, чистоты мысли и доброты сердца, счастья и благополучия, великодушия, здоровья и теплой атмосферы в доме.

  • 13

    Поздравляю с Рождеством Христовым и от всей души хочу пожелать светлых и счастливых моментов жизни, великой радости и благодати, щедрости души и милосердия, крепкого здоровья и дружной любящей семьи.

  • 14

    Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы каждый был счастлив, здоров и наполнен жизненной энергией. Пусть в ваш дом придет благодать, благополучие и достаток. Желаю вам добра, человеческой теплоты и искренности! С праздником!

  • 15

    С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.

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