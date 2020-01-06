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Понедельник, 06.01.2020
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Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания счастья и семейного тепла

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Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания счастья и семейного тепла
22:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Пускай Господь оберегает

Вас каждый день и каждый час,

Во всех делах пусть помогает

И пусть всегда хранит он Вас!

 

Чтоб в доме был уют, покой,

А близкие ― здоровы,

Вас поздравляю всей душой

Я с Рождеством Христовым!

 Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

 В дом стучится Рождество,

С ним приходит волшебство.

 

От души вас поздравляю,

Счастья светлого желаю!

 

И пусть даже тень забот

Вас обходит в этот год.

 

Пусть сбываются желания,

Ваши светлые мечтания.

 

Пусть печаль не тронет вас,

А Господь здоровья даст.

 

Будьте счастливы всегда,

Не болейте ни когда.

 

Будьте добрыми с родными,

Дорожите нежно ими.

 

И пусть Рождество святое

Счастье принесет большое!

 Будто Ангел обнял землю

Взмахом белого крыла,

Вновь пришел к нам светлый праздник,

День Христова Рождества.

 

Все вокруг преобразилось.

Пожелания добра

В каждом сердце загорелись,

Словно искорки костра.

 

Пусть от них светлее станет

Даже в самый серый день,

В радостном свечей сиянии

Пусть несчастий тает тень,

 

Исчезают ложь, обиды

Вместе с завистью и злом,

И добрей друг к другу станем,

Как завещано Творцом.

 

Вместе с колокольным звоном

Устремится ввысь душа

К свету, радости, надежде

В день Христова Рождества!

Пускай с утра в окошко вам заглянет

В чудесный этот праздник луч добра,

С благословенья божьего пусть станет

День завтрашний прекрасней, чем вчера!

 

Достаток пусть ваш дом не покидает,

Здоровье не подводит никогда,

Все беды пусть подальше отступают,

Счастливого Христова Рождества!

Поздравляем с Рождеством,

Чудеса войдут пусть в дом

С запахом еловым!

С Рождеством Христовым!

Желаем здравия, добра,

На сердце легкости, тепла,

Желаем верить и любить,

Свою любовь родным дарить.

Желаем радости и света.

Вас с Рождеством... и всю планету!

 Пусть светлый праздник Рождество

Вам принесет с собой добро,

Согреет каждый уголок

И чудо впустит на порог!

 

Пусть небеса ваш дом оберегают,

И Ангелы его не покидают,

Сердца всегда пусть вера наполняет,

И Бог вашу семью благословляет!

 От души вас с Рождеством!

Пусть заполнит счастье дом.

Пусть всегда хранит вас Бог

От несчастий и тревог.

 

Чтоб плохое не случилось,

Светом жизнь вся озарилась,

Чтобы веры не теряли

И любовь не отпускали!

 Пусть снег кружится за окном,

Как пух, ложась повсюду.

Вас поздравляем с Рождеством.

Желаем верить в чудо,

Надежд своих не потерять,

К мечте найти дорогу,

Не помнить зла, уметь прощать,

Ценить судьбы уроки.

 В день священный Рождества

Горит звезда на небосклоне.

Желаем в жизни волшебства,

Гармонии, тепла, уюта в доме.

 

Пусть светлый праздник принесёт

Здоровье и любовь в ваш дом,

Пусть тень сомнений унесёт,

А все плохое станет сном.

 Чудесная Рождественская ночь

Пусть волшебством наполнит наши души,

И все невзгоды унесутся прочь,

И станет жизнь добрей, нежнее, лучше.

 

И в каждый дом сегодня, не стучась,

Войдут любовь, забота и прощенье,

И с Господом незыблемая связь

Нас оградит от зла и прегрешенья.

С Рождеством Христовым!

Счастья, света, мира,

Радости, здоровья,

И удачи длинной.

 

Всюду — процветания,

Ясных глаз, улыбок,

В сердце — ликования,

Что всю жизнь осыплет.

 

Новых впечатлений,

Нежности, добра,

Чтобы, без сомнений,

Яркой жизнь была!

Что подарить на Рождество 2020: в случае если вы еще не выбрали подарок родным и близким

Ночь святая у порога,

Счастье входит в каждый дом.

Станем чище, ближе к Богу,

Перед встречей с Рождеством!

 

Прикоснёмся сердцем к чуду!

Помолчим, к чему слова.

Мир в душе и радость всюду

В светлый праздник Рождества!

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