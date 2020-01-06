Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания счастья и семейного тепла

Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!
Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие ― здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
В дом стучится Рождество,
С ним приходит волшебство.
От души вас поздравляю,
Счастья светлого желаю!
И пусть даже тень забот
Вас обходит в этот год.
Пусть сбываются желания,
Ваши светлые мечтания.
Пусть печаль не тронет вас,
А Господь здоровья даст.
Будьте счастливы всегда,
Не болейте ни когда.
Будьте добрыми с родными,
Дорожите нежно ими.
И пусть Рождество святое
Счастье принесет большое!
Будто Ангел обнял землю
Взмахом белого крыла,
Вновь пришел к нам светлый праздник,
День Христова Рождества.
Все вокруг преобразилось.
Пожелания добра
В каждом сердце загорелись,
Словно искорки костра.
Пусть от них светлее станет
Даже в самый серый день,
В радостном свечей сиянии
Пусть несчастий тает тень,
Исчезают ложь, обиды
Вместе с завистью и злом,
И добрей друг к другу станем,
Как завещано Творцом.
Вместе с колокольным звоном
Устремится ввысь душа
К свету, радости, надежде
В день Христова Рождества!
Пускай с утра в окошко вам заглянет
В чудесный этот праздник луч добра,
С благословенья божьего пусть станет
День завтрашний прекрасней, чем вчера!
Достаток пусть ваш дом не покидает,
Здоровье не подводит никогда,
Все беды пусть подальше отступают,
Счастливого Христова Рождества!
Поздравляем с Рождеством,
Чудеса войдут пусть в дом
С запахом еловым!
С Рождеством Христовым!
Желаем здравия, добра,
На сердце легкости, тепла,
Желаем верить и любить,
Свою любовь родным дарить.
Желаем радости и света.
Вас с Рождеством... и всю планету!
Пусть светлый праздник Рождество
Вам принесет с собой добро,
Согреет каждый уголок
И чудо впустит на порог!
Пусть небеса ваш дом оберегают,
И Ангелы его не покидают,
Сердца всегда пусть вера наполняет,
И Бог вашу семью благословляет!
От души вас с Рождеством!
Пусть заполнит счастье дом.
Пусть всегда хранит вас Бог
От несчастий и тревог.
Чтоб плохое не случилось,
Светом жизнь вся озарилась,
Чтобы веры не теряли
И любовь не отпускали!
Пусть снег кружится за окном,
Как пух, ложась повсюду.
Вас поздравляем с Рождеством.
Желаем верить в чудо,
Надежд своих не потерять,
К мечте найти дорогу,
Не помнить зла, уметь прощать,
Ценить судьбы уроки.
В день священный Рождества
Горит звезда на небосклоне.
Желаем в жизни волшебства,
Гармонии, тепла, уюта в доме.
Пусть светлый праздник принесёт
Здоровье и любовь в ваш дом,
Пусть тень сомнений унесёт,
А все плохое станет сном.
Чудесная Рождественская ночь
Пусть волшебством наполнит наши души,
И все невзгоды унесутся прочь,
И станет жизнь добрей, нежнее, лучше.
И в каждый дом сегодня, не стучась,
Войдут любовь, забота и прощенье,
И с Господом незыблемая связь
Нас оградит от зла и прегрешенья.
С Рождеством Христовым!
Счастья, света, мира,
Радости, здоровья,
И удачи длинной.
Всюду — процветания,
Ясных глаз, улыбок,
В сердце — ликования,
Что всю жизнь осыплет.
Новых впечатлений,
Нежности, добра,
Чтобы, без сомнений,
Яркой жизнь была!
Ночь святая у порога,
Счастье входит в каждый дом.
Станем чище, ближе к Богу,
Перед встречей с Рождеством!
Прикоснёмся сердцем к чуду!
Помолчим, к чему слова.
Мир в душе и радость всюду
В светлый праздник Рождества!