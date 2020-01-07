Душевные поздравления с Днем рождения 7 января: стихи и открытки

1 У тебя сегодня день рождения. Я хочу тебя поздравить с этим днем, Пожелать удачи и везения, И, конечно, радости во всём! Пусть исполнятся твои желания, И сбываются заветные мечты. Огорченья и печали позабудутся, Будет все, как только хочешь ты!

2 Мы поздравляем с днем рожденья И от души спешим желать Лишь счастья, радости, везенья, Идти вперед, не унывать! Здоровья, смеха и успеха, Чудес, подарков, красоты, Не спотыкаться о помехи, И пусть все сбудутся мечты! Чтобы всегда водился в доме С деньгами толстый кошелек. Дела всегда чтоб — на подъеме, А от работы — только прок!

3

4 Желаю радостных моментов И исполнения желаний, Чтобы царило в доме счастье, В семье любовь и пониманье. Желаю крепкого здоровья, В делах твоих благополучья, Пусть будет жизнь твоя с удачей, С достатком прочным неразлучна! Чтоб в сердце не было обиды, Тоски, отчаянья, печали, Желаю, чтобы смех с улыбкой Тебя всю жизнь не покидали!

5

6 Желаю чаще улыбаться И позитив в наш мир нести, Легко всех целей добиваться На своем жизненном пути! Пусть будет в жизни много света, Добра и только ярких дней! Пускай лишь солнечное лето Всегда живет в душе твоей!

7 Поздравляю, обнимаю, В день рожденья пожелаю: Радости, улыбок море, Чтобы обходило горе. Много смеха, много счастья, Неземной любви и страсти, Чтобы жизнь была подарком. Каждый день пусть будет ярким!

8

9 Желаю счастья в день рождения, Уюта в доме, процветания И искрометного везения, Чтобы сбывались все желания. Любой мечты осуществления, Улыбок в праздники и в будни, Чтобы везло в любом стремлении Все дни и каждую минуту!

10

11 День рождения наступил, Мы желаем много сил. Счастья, радости, добра, И душевного тепла. Крепкого здоровья, Жить всегда с любовью. Мужества, терпения, Удачи и везения. Пусть мечты сбываются, Проблемы разрешаются. Достатка, вдохновения, Любви и уважения.

12 Я искренне желаю в день рождения Большой любви до умопомрачения, Здоровья, счастья и благополучия, Достатка, нескончаемо растущего, Друзей надёжных, жизни увлекательной, И целей достигать всех обязательно, В душе чтобы всегда играло лето И радость от рассвета до рассвета. И пусть тебе Фортуна улыбается, Желания заветные сбываются, И каждый день, как будто добрый праздник, Несёт сюрпризов много самых разных!

13 Желаю эмоций, волшебных мгновений, Возможностей новых, живых приключений. Друзей изумительных, добрых, надежных, Задач интересных, решений несложных. Желаю здоровья, достойных зарплат, Бесчисленных встреч, счастливейших дат. Целей уверенных, планов изящных, Рядом людей, да простых, настоящих.

14 Тебе желаю в день рожденья Любви до головокруженья, Добра, здоровья и успеха, Улыбок, радости и смеха. Пусть сотни солнц тебе сияют, Пусть искорки в глазах играют. Пусть будет так, как хочешь ты, Пусть сбудутся твои мечты!

15

16 Желаю крепкого здоровья, Чтобы сбывались все мечты, Улыбок чтобы было море, Тепла и света, доброты. Пускай все беды и невзгоды Твой дом обходят стороной, А холода и непогоды Не нарушают твой покой. Твой день рожденья — это праздник, Начало нового пути. И в этот день, волшебный, ясный, Желаю счастье обрести!