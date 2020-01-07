Поздравления с Рождеством 2020: самого теплого и душевного вам праздника!

Вечер словно дышит волшебством…
С праздником! С Христовым Рождеством!
Все мы чуда ждём в святую ночь,
Просим небо в жизни нам помочь.
Вот уже звезда любви горит,
Миру доброту свою дарит.
Пусть хранит вас всех от зла и бед
Бог, любовь, тепло и чудный свет!
Праздник светлый, Рождество,
К вам стучится снова в дом,
Принимайте же его
И встречайте с пирогом.
Вам желаем жить счастливо,
На душе чтоб был покой,
В доме будет пусть красиво,
Чтоб достаток был большой.
В доме пусть согласье будет,
Пусть любовь в семье живёт,
Пусть Господь не позабудет,
Помощь вам всегда дает.
Пусть разольется свет в душе
И сердце улыбается,
И в праздник этот Рождества,
Пусть чудеса случаются.
С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть Ангел-хранитель оберегает от всех бед и невзгод!
Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.
С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!
Рождество — семейный праздник,
Нет в нём места для обид.
С верой в сердце жизнь прекрасна,
Пусть Господь ваш дом хранит!
В Рождественскую ночь пускай
Придет к тебе большое чудо.
Скорей желание загадай,
Ведь волшебство сейчас повсюду!
Господь добавит пусть тебе
Любви, здоровья, веры в сердце,
Моментов радостных в судьбе
И к счастью приоткроет дверцу!
Желаем в светлый праздник Рождества,
Чтоб жизнь дарила много волшебства.
Пусть все Ваши желания исполняются,
Пусть только радостью минуты наполняются.
Пусть счастье потихоньку входит в дом,
Поселит мир и теплоту, согласие в нём.
Пусть процветанием лишь дни Ваши сияют,
А близкие пусть Ваши бед не знают.
Струится пусть рекою к Вам достаток,
Успех в судьбу привносит отпечаток.
А от везения пусть сердце часто бьется.
И Вам удача в этот день пусть улыбнется!
Чуда чудного желаю.
С Рождеством вас поздравляю!
Жить вам в счастье и любви.
Пусть воплощаются мечты.
Благополучных и красивых
Дней волшебных и счастливых.
Финансов щедрых вам желаю.
Светлых благ и, снова, поздравляю!
С Рождеством вас поздравляю!
Удачи, радости, тепла,
Всех благ земных я вам желаю,
Чтоб жизнь любви была полна.
Желаю в этот светлый праздник,
Друзей и близких полный дом.
Пусть этот день подарит счастье,
Очаг наполнив торжеством!
В этот наисветлейший праздник
Я пожелать хочу вам счастья,
Любви, здоровья и чудес.
Чтобы сбывались все мечты,
И чтобы ангелы с небес
Оберегали ваши сны.
И в этот чистый, добрый день
Я с Рождеством вас поздравляю!
Пускай небесная звезда
Ваш дом и сердце охраняет.
Я с Рождеством вас поздравляю,
Пусть праздник весело пройдет.
Все беды снегом пусть растают,
Любовь скорей в ваш дом придет.
Пусть станет всем тепло, уютно,
Пусть все друг другу всё простят
И то, что было раньше трудно,
Все вместе враз осуществят.
Пусть этот праздник чудесами
Заполнит сердце до краев,
Чтоб вы всегда умели сами
Беречь и счастье, и любовь.