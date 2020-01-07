Поздравления с Рождеством 2020: самого теплого и душевного вам праздника!

1 Вечер словно дышит волшебством… С праздником! С Христовым Рождеством! Все мы чуда ждём в святую ночь, Просим небо в жизни нам помочь. Вот уже звезда любви горит, Миру доброту свою дарит. Пусть хранит вас всех от зла и бед Бог, любовь, тепло и чудный свет!

2 Праздник светлый, Рождество, К вам стучится снова в дом, Принимайте же его И встречайте с пирогом. Вам желаем жить счастливо, На душе чтоб был покой, В доме будет пусть красиво, Чтоб достаток был большой. В доме пусть согласье будет, Пусть любовь в семье живёт, Пусть Господь не позабудет, Помощь вам всегда дает.

3 Пусть разольется свет в душе И сердце улыбается, И в праздник этот Рождества, Пусть чудеса случаются.

4 С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть Ангел-хранитель оберегает от всех бед и невзгод!

5 Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

6 С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!

7 Рождество — семейный праздник, Нет в нём места для обид. С верой в сердце жизнь прекрасна, Пусть Господь ваш дом хранит!

8 В Рождественскую ночь пускай Придет к тебе большое чудо. Скорей желание загадай, Ведь волшебство сейчас повсюду! Господь добавит пусть тебе Любви, здоровья, веры в сердце, Моментов радостных в судьбе И к счастью приоткроет дверцу!

9 Желаем в светлый праздник Рождества, Чтоб жизнь дарила много волшебства. Пусть все Ваши желания исполняются, Пусть только радостью минуты наполняются. Пусть счастье потихоньку входит в дом, Поселит мир и теплоту, согласие в нём. Пусть процветанием лишь дни Ваши сияют, А близкие пусть Ваши бед не знают. Струится пусть рекою к Вам достаток, Успех в судьбу привносит отпечаток. А от везения пусть сердце часто бьется. И Вам удача в этот день пусть улыбнется!

10 Чуда чудного желаю. С Рождеством вас поздравляю! Жить вам в счастье и любви. Пусть воплощаются мечты. Благополучных и красивых Дней волшебных и счастливых. Финансов щедрых вам желаю. Светлых благ и, снова, поздравляю!

11 С Рождеством вас поздравляю! Удачи, радости, тепла, Всех благ земных я вам желаю, Чтоб жизнь любви была полна. Желаю в этот светлый праздник, Друзей и близких полный дом. Пусть этот день подарит счастье, Очаг наполнив торжеством!

12 В этот наисветлейший праздник Я пожелать хочу вам счастья, Любви, здоровья и чудес. Чтобы сбывались все мечты, И чтобы ангелы с небес Оберегали ваши сны. И в этот чистый, добрый день Я с Рождеством вас поздравляю! Пускай небесная звезда Ваш дом и сердце охраняет.