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Поздравления с Рождеством 2020: самого теплого и душевного вам праздника!

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Поздравления с Рождеством 2020: самого теплого и душевного вам праздника!
19:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравьте с Рождеством тех, кто находится далеко от вас в эти праздничные дни, теплыми словами.

  • 1

    Вечер словно дышит волшебством…

    С праздником! С Христовым Рождеством!

    Все мы чуда ждём в святую ночь,

    Просим небо в жизни нам помочь.

    Вот уже звезда любви горит,

    Миру доброту свою дарит.

    Пусть хранит вас всех от зла и бед

    Бог, любовь, тепло и чудный свет!

  • 2

     Праздник светлый, Рождество,

    К вам стучится снова в дом,

    Принимайте же его

    И встречайте с пирогом.

    Вам желаем жить счастливо,

    На душе чтоб был покой,

    В доме будет пусть красиво,

    Чтоб достаток был большой.

    В доме пусть согласье будет,

    Пусть любовь в семье живёт,

    Пусть Господь не позабудет,

    Помощь вам всегда дает.

  • 3

     Пусть разольется свет в душе

    И сердце улыбается,

    И в праздник этот Рождества,

    Пусть чудеса случаются.

  • 4

    С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть Ангел-хранитель оберегает от всех бед и невзгод!

  • 5

    Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

  • 6

    С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!

  • 7

    Рождество — семейный праздник,

    Нет в нём места для обид.

    С верой в сердце жизнь прекрасна,

    Пусть Господь ваш дом хранит!

  • 8

     В Рождественскую ночь пускай

    Придет к тебе большое чудо.

    Скорей желание загадай,

    Ведь волшебство сейчас повсюду!

     

    Господь добавит пусть тебе

    Любви, здоровья, веры в сердце,

    Моментов радостных в судьбе

    И к счастью приоткроет дверцу!

  • 9

    Желаем в светлый праздник Рождества,

    Чтоб жизнь дарила много волшебства.

    Пусть все Ваши желания исполняются,

    Пусть только радостью минуты наполняются.

     

    Пусть счастье потихоньку входит в дом,

    Поселит мир и теплоту, согласие в нём.

    Пусть процветанием лишь дни Ваши сияют,

    А близкие пусть Ваши бед не знают.

     

    Струится пусть рекою к Вам достаток,

    Успех в судьбу привносит отпечаток.

    А от везения пусть сердце часто бьется.

    И Вам удача в этот день пусть улыбнется!

  • 10

     Чуда чудного желаю.

    С Рождеством вас поздравляю!

    Жить вам в счастье и любви.

    Пусть воплощаются мечты.

     

    Благополучных и красивых

    Дней волшебных и счастливых.

    Финансов щедрых вам желаю.

    Светлых благ и, снова, поздравляю!

  • 11

     С Рождеством вас поздравляю!

    Удачи, радости, тепла,

    Всех благ земных я вам желаю,

    Чтоб жизнь любви была полна.

     

    Желаю в этот светлый праздник,

    Друзей и близких полный дом.

    Пусть этот день подарит счастье,

    Очаг наполнив торжеством!

  • 12

     В этот наисветлейший праздник

    Я пожелать хочу вам счастья,

    Любви, здоровья и чудес.

    Чтобы сбывались все мечты,

    И чтобы ангелы с небес

    Оберегали ваши сны.

    И в этот чистый, добрый день

    Я с Рождеством вас поздравляю!

    Пускай небесная звезда

    Ваш дом и сердце охраняет.

  • 13

      Я с Рождеством вас поздравляю,

    Пусть праздник весело пройдет.

    Все беды снегом пусть растают,

    Любовь скорей в ваш дом придет.

     

    Пусть станет всем тепло, уютно,

    Пусть все друг другу всё простят

    И то, что было раньше трудно,

    Все вместе враз осуществят.

     

    Пусть этот праздник чудесами

    Заполнит сердце до краев,

    Чтоб вы всегда умели сами

    Беречь и счастье, и любовь.

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