Скачать
Среда, 08.01.2020
Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)
Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)
Итоги дня 7 января: Рождество, Австралия в огне, давка на похоронах Сулеймани
Итоги дня 7 января: Рождество, Австралия в огне, давка на похоронах Сулеймани
Ман Сити легко обыграл МЮ в полуфинале Кубка английской лиги (Фото, Видео)
Ман Сити легко обыграл МЮ в полуфинале Кубка английской лиги (Фото, Видео)
8 января - приметы и обряды на Бабьи каши
8 января - приметы и обряды на Бабьи каши

Красивые СМС-поздравления с днем рождения на 8 января, открытки

Смотрите фото (9)
Красивые СМС-поздравления с днем рождения на 8 января, открытки
08:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Про день рождения говорят, что это - один из самых любимых праздников для большинства людей.

  • 1

    Душа чтоб пела и смеялась,

    А сердце верило в мечту.

    Чтоб счастье вовсе не кончалось,

    А взор твой видел красоту.

     

    Чтоб исполнялись все желанья —

    Всё, что задумано тобой.

    Успехов в каждом начинании,

    Веселья в день рожденья твой!

  • 2

  • 3

    Желаем радости, везения,

    Улыбок, счастья и тепла.

    Пусть светлым будет настроение,

    Всегда успешными — дела.

     

    Здоровья, сил и вдохновения!

    Пусть полной чашей будет дом.

    Примите наши поздравления

    Вот этим искренним стихом!

  • 4

  • 5

    Пусть море радости и счастья

    Тебя повсюду окружит,

    Обходят стороной ненастья,

    Дорогу радость озарит!

     

    Пускай удаче непременно

    С тобою будет по пути,

    Пускай сбываются мгновенно

    Желанья и мечты твои!

  • 6

  • 7

    Пускай мечты стремятся ввысь

    И к лучшему изменят жизнь,

    Пускай сегодня, в день рожденья,

    Они получат воплощенье.

     

    Пусть ждут сюрпризы и подарки,

    Пусть от объятий станет жарко,

    Пусть радость, смех не иссякают,

    Друзья улыбками встречают!

  • 8

  • 9

    Мы вам желаем счастья в меру,

    Не знать ни бед и ни хлопот.

    Чтоб словно мягким, теплым пледом

    Вас жизнь укрыла от забот.

     

    От жизни максимум берите,

    Ловите радость на лету,

    Улыбки чаще всем дарите

    И будет всё вам по плечу!

  • 10

  • 11

    Здоровья лет на сто вперед,

    Удачи и больших высот,

    Новых свершений и побед,

    Живи, не зная зла и бед!

     

    Пусть счастье накрывает с головой,

    Пусть ангел твой всегда будет с тобой!

    Заветные пусть сбудутся мечты,

    И в жизни сложится все так, как хочешь ты!

  • 12

  • 13

    Поздравляю с днем рождения!

    Пусть счастье окружает вас,

    А жизнь будет полна везения,

    Даря вам радость каждый час.

     

    Пусть день наполнится теплом,

    Пусть все сбываются мечты.

    Пусть на душе будет светло,

    Пусть будет много доброты!

  • 14

  • 15

    Желаю в твой день рождения

    Верить в себя и идти за мечтой,

    Не поддаваться сомнениям

    И сохранять позитивный настрой.

     

    Желаю сил, удачи и свершений,

    Желаю ярких, интересных дней,

    Желаю трудностям в успехи превращений.

    И про мечту не забывай — иди за ней!

  • 16

  • 17

    Пусть исполнятся все желания,

    Пускай сбудутся все мечты.

    От родных — теплоты, понимания

    И заботы, внимания, любви.

     

    А в душе и в доме — уюта.

    И достатка, великих красот.

    И поддержки друзей, и совета,

    И еще покорения высот!

Душевные поздравления с Днем рождения: стихи и открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Пожелание, Поздравления с Днем рождения, Проза, 8 января, Поздравления в смс, Поздравления в картинках, Смс поздравления с Днем Рождения, Праздник Дня Рождения, Поздравления с днем рождения в прозе, Поздравления с днем рождения в смс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
04 "Фуфломицины": как распознать, что перед вами неэффективные лекарства
05 Золотой глобус 2020: платье Дженнифер Лопес стало худшим на церемонии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США запретили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком
США запретили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком
Масштабный лесной пожар бушует в Новой Зеландии
Масштабный лесной пожар бушует в Новой Зеландии
Мороз, солнце и гололед: синоптики рассказали о сюрпризах погоды до конца недели
Мороз, солнце и гололед: прогноз погоды до конца недели
NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)
NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь