Красивые СМС-поздравления с днем рождения на 8 января, открытки

Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья —
Всё, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!
Пусть море радости и счастья
Тебя повсюду окружит,
Обходят стороной ненастья,
Дорогу радость озарит!
Пускай удаче непременно
С тобою будет по пути,
Пускай сбываются мгновенно
Желанья и мечты твои!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня, в день рожденья,
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Мы вам желаем счастья в меру,
Не знать ни бед и ни хлопот.
Чтоб словно мягким, теплым пледом
Вас жизнь укрыла от забот.
От жизни максимум берите,
Ловите радость на лету,
Улыбки чаще всем дарите
И будет всё вам по плечу!
Здоровья лет на сто вперед,
Удачи и больших высот,
Новых свершений и побед,
Живи, не зная зла и бед!
Пусть счастье накрывает с головой,
Пусть ангел твой всегда будет с тобой!
Заветные пусть сбудутся мечты,
И в жизни сложится все так, как хочешь ты!
Поздравляю с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!
Желаю в твой день рождения
Верить в себя и идти за мечтой,
Не поддаваться сомнениям
И сохранять позитивный настрой.
Желаю сил, удачи и свершений,
Желаю ярких, интересных дней,
Желаю трудностям в успехи превращений.
И про мечту не забывай — иди за ней!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных — теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.
А в душе и в доме — уюта.
И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,
И еще покорения высот!