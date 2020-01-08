Красивые СМС-поздравления с днем рождения на 8 января, открытки

1 Душа чтоб пела и смеялась, А сердце верило в мечту. Чтоб счастье вовсе не кончалось, А взор твой видел красоту. Чтоб исполнялись все желанья — Всё, что задумано тобой. Успехов в каждом начинании, Веселья в день рожденья твой!

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3 Желаем радости, везения, Улыбок, счастья и тепла. Пусть светлым будет настроение, Всегда успешными — дела. Здоровья, сил и вдохновения! Пусть полной чашей будет дом. Примите наши поздравления Вот этим искренним стихом!

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5 Пусть море радости и счастья Тебя повсюду окружит, Обходят стороной ненастья, Дорогу радость озарит! Пускай удаче непременно С тобою будет по пути, Пускай сбываются мгновенно Желанья и мечты твои!

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7 Пускай мечты стремятся ввысь И к лучшему изменят жизнь, Пускай сегодня, в день рожденья, Они получат воплощенье. Пусть ждут сюрпризы и подарки, Пусть от объятий станет жарко, Пусть радость, смех не иссякают, Друзья улыбками встречают!

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9 Мы вам желаем счастья в меру, Не знать ни бед и ни хлопот. Чтоб словно мягким, теплым пледом Вас жизнь укрыла от забот. От жизни максимум берите, Ловите радость на лету, Улыбки чаще всем дарите И будет всё вам по плечу!

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11 Здоровья лет на сто вперед, Удачи и больших высот, Новых свершений и побед, Живи, не зная зла и бед! Пусть счастье накрывает с головой, Пусть ангел твой всегда будет с тобой! Заветные пусть сбудутся мечты, И в жизни сложится все так, как хочешь ты!

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13 Поздравляю с днем рождения! Пусть счастье окружает вас, А жизнь будет полна везения, Даря вам радость каждый час. Пусть день наполнится теплом, Пусть все сбываются мечты. Пусть на душе будет светло, Пусть будет много доброты!

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15 Желаю в твой день рождения Верить в себя и идти за мечтой, Не поддаваться сомнениям И сохранять позитивный настрой. Желаю сил, удачи и свершений, Желаю ярких, интересных дней, Желаю трудностям в успехи превращений. И про мечту не забывай — иди за ней!

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