Красивые поздравления с днем рождения на 9 января

Идеализм, сострадание и доброжелательность - основные качества рожденных 9 января.

Рожденные 9 января знак зодиака Козерог, во что бы то не стало, стремятся быть лучшими во всех аспектах жизни. Нет препятствий, которые бы остановили их амбициозность. Секрет их успеха является завидное упорство. Их девиз напоминает китайскую мудрость, которая гласит: «Для достижения цели 100 лет не срок». Они готовы годами продвигаться вперед, не опуская рук, а ведь известно, что упорство фактически всегда приводит к успеху. Благодаря своему внутреннему потенциалу, к сорока годам они уже занимают высокие должности. На этом они не останавливаются, ведь нет придела совершенству.

Иногда рожденные 9 января знак зодиака Козерог, совершают опрометчивые поступки. Это случается крайне редко, от чего они терпят большие убытки. Но благодаря их врожденной устойчивости, гибкости и упорству через некоторое время, они вновь оказываются на гребне волны. Каких бы усилий им это не стоило, они не позволят себе упасть лицом в грязь перед обществом.

Это достаточно резкие натуры, обладающие навыками манипуляций. Им по силам подчинить себе даже самых норовистых людей, и подчинить их волю. Как не странно, такое поведение не отталкивает окружающих людей, а наоборот притягивает с огромной силой, как бы человек не воспевал свободу воли, ему часто хочется попасть в подчинение сильной личности. Близкие этих Козерогов, чувствуют себя как за каменной стеной. Рожденные 9 января знак зодиака Козерог, стараются их обеспечить материальными благами и вниманием, поскольку для них очень важно признание близких людей. Они еще с малого возраста стремятся стать лучше всех остальных.

В качестве врага иметь этого Козерога, значит преждевременно обречь себя на поражение. Эти люди не прощают обид, у них хватит находчивости растереть в прах своего обидчика. Рожденные 9 января знак зодиака Козерог, очень заботливые друзья, но очень жестокие противники. Борьба это то, что движет этими людьми, иногда создается впечатление, что они роботы с определенными программами, «вижу цель, не вижу препятствий», пожалуй, с этой фразы в голове, начинается их каждый прожитый день. Они никогда не бывают удовлетворены тем, чего уже достигли. Словно невидимая сила, заставляет их двигаться все дальше и дальше.

Поскольку рожденные 9 января знак зодиака Козерог, привыкли работать на износ, их просто необходимо время от времени отстранять от тяжелых будней. Рядом должен быть близкий друг, который будет помогать им по-настоящему расслабиться. Иногда даже в принудительном порядке, поскольку Козероги могут проявить сопротивление. Отдых необходим всем, и эти люди — не исключение.

Временами им непросто строить отношения с окружающим миром и они часто не понимают в чем таится смысл непонимания с обществом. Ответ очень прост, поскольку каждый судит по себе, и Козероги считают, что все остальные с такой же самозабвенностью должны отдаваться процессам работы, а если этого не происходит, они способны превратится в деспотичных тиранов.

Поздравления

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Нам сегодня же, конечно,

Невозможно загадать,

Что случится через вечность

Или лет так через пять.

Но зато мы твёрдо знаем,

Что с характером твоим

Всяк противник - побеждаем,

Всякий кризис - победим!

Будь счастливым и успешным,

Добрым и веселым будь,

Энергичным и, конечно,

Знающим всей жизни суть!

Добра тебе, любви, удачи,

Пусть уютным будет дом.

Решай все сложные задачи,

Живи в спокойствии одном.

Подруг надежных, верных рядом

И светлых, позитивных дней.

И пусть цветет прекрасным садом

Гармония в душе твоей!

Желаю в богачей войти в десятку,

Менять машины чаще, чем перчатки,

Забыть про все волнения и стрессы,

На завтрак есть одни деликатесы,

Носить ботинки с кожей крокодила,

На островах купить большую виллу,

Достичь успехов в жизни и работе,

Летать всегда на личном самолете,

Иметь бассейн цвета изумруда,

Знать лично звезд из Голливуда,

Достичь вершин без тени напряженья -

Такие от меня есть поздравленья!

Хочу поздравить с днем рождения

И пожелать вагон везения.

Пусть жизнь бежит без забот,

В здоровье, без невзгод!

В доме всегда царит порядок,

Будет в кошельке достаток.

Планы сбудутся все в срок,

Любви тебе — под потолок!

У тебя сегодня день рождения

Желаем счастья и добра

И вечной юности цветенья

Улыбок, солнца и тепла.

Будь молодой, всегда красивой,

Желанной, доброй и простой,

Всегда приветливой и милой

Всегда любимой, дорогой!

От радости глаза пускай искрятся,

Желаю света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Люди хорошие встречаются

И все по жизни получается!

Доходы пусть только растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!