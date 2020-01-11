Поздравления с днем рождения на 11 января: стихи, проза, открытки

Люди, появившиеся на свет 11 января, относятся к Козерогу по знаку зодиака.

Идеалисты-Козероги, родившиеся 11 января, обладают редкими и необычными качествами. Ваша миссия — помогать людям, ведя их к лучшей жизни. На первый взгляд вы столь же практичны и реалистичны, как любой представитель вашего знака Зодиака, но в вас живет дух настоящего мистика. Наделенные упрямой целеустремленностью, философским складом ума и артистическим темпераментом, вы менее всего стремитесь к власти и деньгам, которые так притягивают других Козерогов. Подлинный гуманист, вы испытываете искреннюю потребность помогать людям, попавшим в беду.

Рожденные 11 января зачастую слишком преданы служению другим и выматываются сами как физически, так и морально. Они должны научиться расслабляться и отдыхать от работы. Кроме того, им периодически нужно выпускать ход событий из-под своего контроля. Напряжение, связанное с их деятельностью, впоследствии может обернуться проблемами с мышечной системой и костями. В том, что касается диеты, рожденным 11 января стоит отказаться от чрезмерной категоричности и стать открытыми для новых рецептов, блюд и вообще подходов к еде и кулинарии. В высшей степени разнообразный рацион подходит им как нельзя лучше. Рожденным 11 января стоит сделать над собой усилие и посвятить часть времени физическим упражнениям. Можно особо порекомендовать пешие прогулки и плавание.

Коньком волевых, высокоодаренных личностей, рожденных 11 января, является их умение точно и взвешенно оценивать людей и явления, с которыми им приходится сталкиваться в течение пусть даже непродолжительного отрезка времени. Рожденные 11 января зачастую гордятся своим непредвзятым подходом к жизни, но так как он построен на индивидуальных принципах, объективность в данном случае нередко остается под вопросом. Однако те из них, кто может при необходимости отодвинуть в сторону собственные критерии оценок и ожидания, вполне способны выступать в роли третейского судьи.

Поздравления

Пусть будет сердце петь

Мелодию о счастье,

И каждый новый день

Становится прекрасней!

Поздравляю с днем рождения! Желаю каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги по умолчанию только множатся, а мечты и желания исполняются как можно чаще, позволяя радоваться новым победам и всегда улыбаться.

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

Пусть радостью наполнится душа,

И станет жизнь волшебно хороша!

В глазах всегда сияет добрый свет!

Любви! Успехов! Много ярких лет!

С праздником тебя! Этот день только твой. Желаю нескончаемого счастья, удачи, крепкого здоровья, любви, взрывных эмоций. Пусть у тебя всегда будет сила воли и энергия для выполнения любого задания. Любви тебе и уважения со стороны близких, друзей, окружения. Хочу, чтобы в твоей жизни происходила много прекрасных, ярких, огненных событий. С днем рождения!

Дарю букет красивых пожеланий,

В нем теплота души и нежность слов:

Пусть будут доброта и понимание,

Улыбки, вдохновение, любовь!

Пусть будет жизнь согрета счастьем,

Улыбками и процветанием,

От близких – теплотой и лаской,

Сердечным дружеским вниманьем!

С Днем Рожденья! Пусть с радостной даты

Начинания все воплощаются,

Каждый день будет светлым и ярким,

Сердце счастьем пусть наполняется!

Пусть улыбка года прибавляет,

И все лучшее ждёт впереди!

Долгих лет и здоровья желаем!

Исполненья заветной мечты!

Пусть будет жизнь согрета счастьем,

Улыбками и пониманьем,

От близких – теплотой и лаской,

Сердечным дружеским вниманьем!

Мечты о светлом счастье

И сказочные сны...

Пусть в этот день прекрасный

Исполнятся они!

И каждое мгновенье

Пусть дарит вновь и вновь

Удачу, вдохновенье

И нежную любовь...