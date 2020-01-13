Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки

1 Этот Старый Новый год Пусть всё лихо унесет, Пусть протоптанной дорожкой Принесет добра немножко. Пусть он в дом к вам заметет Всё, что с праздником идет: Радость, счастье, и веселье, И азарт, и настроенье. Пусть добавит ковшик сил, Мир чтоб к вам приветлив был, Чтобы не было печали, Чтобы нервы лишь крепчали. Чтобы прибыли росли, Чтоб морозы принесли Только бодрость для успеха. Вам любви, удач и смеха!

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3 В этот Старый Новый год Пожелаю снова: Пусть он счастье принесет, Будут все здоровы. Пусть сбываются мечты И желанья Ваши, Чтобы жизнь со всех сторон Становилась краше!

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5 В этот Старый новый год, Чудо пусть произойдет. Пусть исполнятся нежданно Все заветные желанья. Пусть удача в дом войдет, И успех не подведет. Денег будет пусть в достатке, Все у всех будет в порядке!

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7 Две недели пролетели — Снова здравствуй, Новый год! Только-только всё доели — Празднует опять народ. Кто-то держится за печень И с утра "Боржоми" пьет, Но 13-ое настало, Дело к вечеру — и вот... Мы бокалы поднимаем За удачу, за любовь. Счастья, радости желаем И успеха вновь и вновь. Денег — пухлыми мешками, Чтоб не знали вы невзгод. Чтоб не раз нам встретить с вами Старый добрый Новый год!

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9 Желаю в старый Новый год Поменьше грусти и забот, Чтоб, как по маслу, шли дела, И круглый год душа цвела. Еще хочу я пожелать Не плакать и не унывать, И чтобы планы шли на взлет, Сегодня, завтра, целый год!

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11 Всех — со старым Новым годом! Пусть хорошая погода В доме и в душе царит. Пусть со снегом смех летит, С ветром — легкая удача, Чтобы стали вы богаче. Чтобы в нынешнем году Не увидеть вам беду!

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13 Этот Старый Новый год Пусть удачу принесёт, Лёгкой нежностью одарит И к успехам пусть направит! Все надежды воплотит, Не допустит пусть обид И избавит от невзгод, Чтоб судьба пошла на взлёт. Даст огромнейший запас Света, счастья без прикрас И душевного тепла, Чтобы ярче жизнь была!

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15 Новый год пришел! Ура! Веселимся — дубль два: Старый Новый год идет, Счастье в каждый дом несет! Пусть все сбудутся желанья, Прозвучат в любви признанья, Волшебство произойдет В этот Старый Новый год!

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17 Вот и Старый Новый год — Праздник, но наоборот! И по-прежнему мы скажем: С Новым годом, с новым счастьем! Пожелаем разных благ: Жить богато, не хворать, И добра, и мира в мире, И улыбок больше, шире. А в сердцах — любви и счастья, Несмотря на все ненастья. Пусть творятся чудеса, Чтоб жизнь сказкою была.

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