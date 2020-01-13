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Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки

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Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
19:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Этой дате приписывают особые магические свойства, поэтому ровно в полночь стоит еще раз загадать свое сокровенное желание!

  • 1

    Этот Старый Новый год

    Пусть всё лихо унесет,

    Пусть протоптанной дорожкой

    Принесет добра немножко.

     

    Пусть он в дом к вам заметет

    Всё, что с праздником идет:

    Радость, счастье, и веселье,

    И азарт, и настроенье.

     

    Пусть добавит ковшик сил,

    Мир чтоб к вам приветлив был,

    Чтобы не было печали,

    Чтобы нервы лишь крепчали.

     

    Чтобы прибыли росли,

    Чтоб морозы принесли

    Только бодрость для успеха.

    Вам любви, удач и смеха!

  • 2

  • 3

    В этот Старый Новый год

    Пожелаю снова:

    Пусть он счастье принесет,

    Будут все здоровы.

     

    Пусть сбываются мечты

    И желанья Ваши,

    Чтобы жизнь со всех сторон

    Становилась краше!

  • 4

  • 5

    В этот Старый новый год,

    Чудо пусть произойдет.

    Пусть исполнятся нежданно

    Все заветные желанья.

     

    Пусть удача в дом войдет,

    И успех не подведет.

    Денег будет пусть в достатке,

    Все у всех будет в порядке!

  • 6

  • 7

    Две недели пролетели —

    Снова здравствуй, Новый год!

    Только-только всё доели —

    Празднует опять народ.

     

    Кто-то держится за печень

    И с утра "Боржоми" пьет,

    Но 13-ое настало,

    Дело к вечеру — и вот...

     

    Мы бокалы поднимаем

    За удачу, за любовь.

    Счастья, радости желаем

    И успеха вновь и вновь.

     

    Денег — пухлыми мешками,

    Чтоб не знали вы невзгод.

    Чтоб не раз нам встретить с вами

    Старый добрый Новый год!

  • 8

  • 9

    Желаю в старый Новый год

    Поменьше грусти и забот,

    Чтоб, как по маслу, шли дела,

    И круглый год душа цвела.

     

    Еще хочу я пожелать

    Не плакать и не унывать,

    И чтобы планы шли на взлет,

    Сегодня, завтра, целый год!

  • 10

  • 11

    Всех — со старым Новым годом!

    Пусть хорошая погода

    В доме и в душе царит.

    Пусть со снегом смех летит,

    С ветром — легкая удача,

    Чтобы стали вы богаче.

    Чтобы в нынешнем году

    Не увидеть вам беду!

  • 12

  • 13

    Этот Старый Новый год

    Пусть удачу принесёт,

    Лёгкой нежностью одарит

    И к успехам пусть направит!

     

    Все надежды воплотит,

    Не допустит пусть обид

    И избавит от невзгод,

    Чтоб судьба пошла на взлёт.

     

    Даст огромнейший запас

    Света, счастья без прикрас

    И душевного тепла,

    Чтобы ярче жизнь была!

  • 14

  • 15

    Новый год пришел! Ура!

    Веселимся — дубль два:

    Старый Новый год идет,

    Счастье в каждый дом несет!

     

    Пусть все сбудутся желанья,

    Прозвучат в любви признанья,

    Волшебство произойдет

    В этот Старый Новый год!

  • 16

  • 17

    Вот и Старый Новый год —

    Праздник, но наоборот!

    И по-прежнему мы скажем:

    С Новым годом, с новым счастьем!

     

    Пожелаем разных благ:

    Жить богато, не хворать,

    И добра, и мира в мире,

    И улыбок больше, шире.

     

    А в сердцах — любви и счастья,

    Несмотря на все ненастья.

    Пусть творятся чудеса,

    Чтоб жизнь сказкою была.

  • 18

  • 19

    Приходит Старый Новый год,

    Он много тайн в себе несет.

    Задумайтесь вы о былом

    Да позабудьте о плохом.

    Раскройте душу счастью, свету,

    А лучше повода и нету,

    Ведь новый наступает год,

    Он с нового листа начнёт.

    Красивой жизни вам, успеха,

    Радости, поводов для смеха.

    У всех нас праздник, он — утеха!

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