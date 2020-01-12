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Старый Новый год 2020: красивые щедровки на Щедрый Вечер на украинском языке

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Старый Новый год 2020: красивые щедровки на Щедрый Вечер на украинском языке
14:02 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Тексты щедривок похожи между собой, все они содержат поздравления с Новым годом, пожелания хорошего урожая, мира, добра, здоровья, благополучия семье.

  • 1

    Щедрик, щедрик, щедрівочка,

    Прилетіла ластівочка,

    Стала собі щебетати,

    Господаря викликати:

    - Вийди, вийди, господарю,

    Подивися на кошару,

    Там овечки покотились,

    А ягнички народились.

    В тебе товар весь хороший,

    Будеш мати мірку грошей.

    Хоч не гроші, то полова,

    В тебе жінка чорноброва.

    Щедрик, щедрик, щедрівочка,

    Прилетіла ластівочка.

  • 2

  • 3

    Щедрик ведрик, дайте вареник,

    Грудочку кашки, кільце ковбаски,

    Ще того мало - дайте ще сала;

    Ще того трішки - дайте лепішки;

     

    Або дайте ковбасу, Я додому понесу,

    А як дасте кишку, то з'їм в затишку!

    Винесіть книш, бо впустю в хату миш.

    Винесіть ковбасу, бо всю хату рознесу!

     

    Щедрики-бедрики, дайте вареники,

    Мати казала, щоб дали сала,

    А батько сварився, щоб не забарився,

    Бо короткі свитки, то померзнуть литки

     

    Щедрик-ведрик, дай вареник,

    Щедрик-ведрик, сивий веприк.

    Із колосочка — жита мисочка,

    Із сніпочка — ціла бочка.

    Мені — млинець,

    Грудочка кашки, пару яєць

  • 4

  • 5

    Щедрий вечір, добрий вечір

    Я щедрую у дядька.

    Дайте, дядьку, пиріжка.

    Як не дасте пиріжка -

    Візьму вола за рожка,

    Та виведу на меруг,

    Та й викрутю кривий руг

    Буду волом робити,

    Кривим рогом трубити.

    Гу-гу-гу-гу-гу!

  • 6

  • 7

    Як по селах ми ходили,

    То щедрівочку зустріли.

    З нею ось прийшли до хати,

    Тож дозвольте щедрувати!

    Щастя, радості, достатку,

    В охорону — янголятко!

    Хай приходять до оселі

    Друзі вірні і веселі,

    Хай погибнуть до ноги

    Наші кляті вороги.

    Миру всім, добра, любові.

    Щоб усі були здорові!

  • 8

  • 9

    Щедрик-ведрик,

    Дай вареник,

    Щедрик-ведрик,

    Сивий веприк.

    Із колосочка -

    Жита мисочка,

    Із сніпочка -

    Ціла бочка.

    Мені - млинець,

    Грудочка кашки,

    Пару яєць.

  • 10

  • 11

    Коляд, коляд, колядниця,

    Добра з медом паляниця,

    А без меду не така,

    Дайте, тітко, пирога.

    Як не дасте пирога,

    Візьму бика за рога,

    Поведу на торжок,

    Куплю собі пиріжок.

  • 12

  • 13

    Ой, господар, господарочку,

    Пусти в хату Меланочку,

    Меланочка чисто ходить,

    Нічого в хаті не пошкодить.

    Як пошкодить, то помиє,

    Їсти зварить та й накриє.

    Добрий вечір!

  • 14

  • 15

    Щедрик-ведрик,

    Толя й Петрик

    Стежку торують,

    Ходять-мандрують,

    Людям бажають

    Щастя-врожаю.

  • 16

  • 17

    Щедрий вечір всім нам, щаслива година,

    Породила Діва Предвічного Сина:

    Ладо, Ладо, Ладо!

    Всім на світі радо:

    Щедрий вечір на землі!

    Не в пишний палатах Бога породила,

    А в біднім вертепі Господа повила.

    Ладо, Ладо, Ладо!

    Всім на світі радо:

    Щедрий вечір на землі!

  • 18

  • 19

    Щедрик на бедрик.

    Дайте вареник

    Маті казала.

    Щоб дали сала.

    Батько сварився.

    Щоб не барився.

    Та давайте хутчій,

    Побіжимо шпарчій.

    Бо короткі свитки

    Нам померзнуть литки.

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