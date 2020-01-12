Старый Новый год 2020: красивые щедровки на Щедрый Вечер на украинском языке

1 Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка, Стала собі щебетати, Господаря викликати: - Вийди, вийди, господарю, Подивися на кошару, Там овечки покотились, А ягнички народились. В тебе товар весь хороший, Будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова, В тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка.

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3 Щедрик ведрик, дайте вареник, Грудочку кашки, кільце ковбаски, Ще того мало - дайте ще сала; Ще того трішки - дайте лепішки; Або дайте ковбасу, Я додому понесу, А як дасте кишку, то з'їм в затишку! Винесіть книш, бо впустю в хату миш. Винесіть ковбасу, бо всю хату рознесу! Щедрики-бедрики, дайте вареники, Мати казала, щоб дали сала, А батько сварився, щоб не забарився, Бо короткі свитки, то померзнуть литки Щедрик-ведрик, дай вареник, Щедрик-ведрик, сивий веприк. Із колосочка — жита мисочка, Із сніпочка — ціла бочка. Мені — млинець, Грудочка кашки, пару яєць

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5 Щедрий вечір, добрий вечір Я щедрую у дядька. Дайте, дядьку, пиріжка. Як не дасте пиріжка - Візьму вола за рожка, Та виведу на меруг, Та й викрутю кривий руг Буду волом робити, Кривим рогом трубити. Гу-гу-гу-гу-гу!

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7 Як по селах ми ходили, То щедрівочку зустріли. З нею ось прийшли до хати, Тож дозвольте щедрувати! Щастя, радості, достатку, В охорону — янголятко! Хай приходять до оселі Друзі вірні і веселі, Хай погибнуть до ноги Наші кляті вороги. Миру всім, добра, любові. Щоб усі були здорові!

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9 Щедрик-ведрик, Дай вареник, Щедрик-ведрик, Сивий веприк. Із колосочка - Жита мисочка, Із сніпочка - Ціла бочка. Мені - млинець, Грудочка кашки, Пару яєць.

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11 Коляд, коляд, колядниця, Добра з медом паляниця, А без меду не така, Дайте, тітко, пирога. Як не дасте пирога, Візьму бика за рога, Поведу на торжок, Куплю собі пиріжок.

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13 Ой, господар, господарочку, Пусти в хату Меланочку, Меланочка чисто ходить, Нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то помиє, Їсти зварить та й накриє. Добрий вечір!

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15 Щедрик-ведрик, Толя й Петрик Стежку торують, Ходять-мандрують, Людям бажають Щастя-врожаю.

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17 Щедрий вечір всім нам, щаслива година, Породила Діва Предвічного Сина: Ладо, Ладо, Ладо! Всім на світі радо: Щедрий вечір на землі! Не в пишний палатах Бога породила, А в біднім вертепі Господа повила. Ладо, Ладо, Ладо! Всім на світі радо: Щедрий вечір на землі!

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