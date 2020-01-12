Старый Новый год 2020: красивые щедровки на Щедрый Вечер на украинском языке

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Щедрик ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски,
Ще того мало - дайте ще сала;
Ще того трішки - дайте лепішки;
Або дайте ковбасу, Я додому понесу,
А як дасте кишку, то з'їм в затишку!
Винесіть книш, бо впустю в хату миш.
Винесіть ковбасу, бо всю хату рознесу!
Щедрики-бедрики, дайте вареники,
Мати казала, щоб дали сала,
А батько сварився, щоб не забарився,
Бо короткі свитки, то померзнуть литки
Щедрик-ведрик, дай вареник,
Щедрик-ведрик, сивий веприк.
Із колосочка — жита мисочка,
Із сніпочка — ціла бочка.
Мені — млинець,
Грудочка кашки, пару яєць
Щедрий вечір, добрий вечір
Я щедрую у дядька.
Дайте, дядьку, пиріжка.
Як не дасте пиріжка -
Візьму вола за рожка,
Та виведу на меруг,
Та й викрутю кривий руг
Буду волом робити,
Кривим рогом трубити.
Гу-гу-гу-гу-гу!
Як по селах ми ходили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ось прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — янголятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Хай погибнуть до ноги
Наші кляті вороги.
Миру всім, добра, любові.
Щоб усі були здорові!
Щедрик-ведрик,
Дай вареник,
Щедрик-ведрик,
Сивий веприк.
Із колосочка -
Жита мисочка,
Із сніпочка -
Ціла бочка.
Мені - млинець,
Грудочка кашки,
Пару яєць.
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
Щедрик-ведрик,
Толя й Петрик
Стежку торують,
Ходять-мандрують,
Людям бажають
Щастя-врожаю.
Щедрий вечір всім нам, щаслива година,
Породила Діва Предвічного Сина:
Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо:
Щедрий вечір на землі!
Не в пишний палатах Бога породила,
А в біднім вертепі Господа повила.
Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо:
Щедрий вечір на землі!
Щедрик на бедрик.
Дайте вареник
Маті казала.
Щоб дали сала.
Батько сварився.
Щоб не барився.
Та давайте хутчій,
Побіжимо шпарчій.
Бо короткі свитки
Нам померзнуть литки.