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Шикарные поздравления с Днем рождения в прозе 13 января

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Шикарные поздравления с Днем рождения в прозе 13 января
08:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Наши поздравления с днем рождения в прозе, то есть своими словами помогут вам оригинально поздравить именинника.

  • 1

    С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!

  • 4

    Поздравляю с днем рождения! В этот чудный и красочный день я желаю тебе здоровья, веселья, чтоб беды прошли, отступили ненастья, а в дом твой вошло огромное счастье! Любовь пусть в душе поселится навсегда. Желаю, чтоб мечты все твои исполнялись. Желаю надежды, терпения. Пусть прекрасным будет каждое мгновение. А еще щедрого тепла, изобилия во всём! Чтобы гармоничной жизнь была, а хлебосольным и уютным — дом. Прибыль, радость и везение пусть идут рядом с тобою день за днем. Доброта и верность пусть насыщают всегда дом. Улыбок тебе, радости, успеха, вдохновения, взлетов без падений и желаний исполнения!

  • 5

  • 6

    Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

  • 7

    Поздравляю от души с днем рождения. Желаю в этот светлый и счастливый день много здоровья и безразмерного счастья, крупной удачи и веселых друзей, добрых историй и ярких эмоций, блестящих успехов и верной любви.

  • 8

    Поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы все начинания сопровождали вдохновение и успех. Пусть все дороги ведут к вершине, а здоровье, оптимизм, уверенность в собственных силах и поддержка близких людей станут неизменными спутниками в жизни. Благополучия и тепла Вашему дому!

  • 9

    Искренне и от всей души хочу поздравить Вас с замечательной датой — с Вашим днем рождения! Желаю Вам никогда не унывать, оставаться таким же чудесным человеком, отзывчивым и добрым, всегда дарящим позитив другим, отважным и честным! Здоровья Вам, любви, счастливой, умиротворенной и долгой жизни!

  • 10

  • 11

    С днём твоего рождения! Я тебе желаю самых изысканных вкусов жизни, самых ярких ощущений, благовидных впечатлений, добрых помыслов и открытой дорожки к счастью. Пусть каждый день дышит по-особенному, принося удовольствие и приятные мелочи. Здоровья тебе, отрадного настроения и воплощения всех твоих целей и желаний.

  • 12

    С днем рождения! Хочется пожелать, что я с удовольствием сейчас и сделаю, самого крепкого здоровья. Если сюрпризов — то только приятных, если знакомств — то самых сердечных, если новостей — то самых долгожданных. Желаю самых высоких доходов и самых приятных расходов. Горнолыжных зим тебе, жарких океанских лет, теплых цветущих весен и яркой осени в теплой стране... И вообще, счастья круглый год на миллионы лет вперед!

  • 13

    Поздравляю с днем рождения. Хочу пожелать каждый день находить своё счастье, а оно может быть как в простых мелочах, например, в улыбке любимого человека или в кружке вкусного чая, так и в больших свершениях жизни, например, в грандиозной поездке куда-то или в смене твоего имиджа. И неважно, чем именно ты надумаешь заниматься в этот год своей жизни, главное, чтобы тебя уверенно можно было считать счастливым человеком — от самых пяток до кончиков волос! Успехов, любви, творчества, уверенности, удачи и радости!

  • 14

  • 15

    Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

  • 16

    В качестве своего пожелания хочу сказать: никогда не меняйся! Ты — это луч света, волна позитива, яркость и экстравагантность. Не теряй этого! Эти качества золотые и не каждому даны. Я не желаю тебе удачи, так как это простая банальность. Я желаю тебе душевности, легкости, умиротворенности и гармонии во всех начинаниях. С твоим днем! С днем рождения!

  • 17

    С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.

     

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