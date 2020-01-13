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Старый Новый год 2020: поздравления для ваших близких в стихах

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Старый Новый год 2020: поздравления для ваших близких в стихах
09:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Старый Новый год - это второй шанс отметить Новый год 2020 для тех, кто не успел в первый раз.

  • 1

    В этот Старый Новый год

    Пожелаю снова:

    Пусть он счастье принесет,

    Будут все здоровы.

     

    Пусть сбываются мечты

    И желанья Ваши,

    Чтобы жизнь со всех сторон

    Становилась краше!

  • 2

  • 3

    В этот старый Новый год

    Чудо пусть произойдет.

    Пусть исполнятся нежданно

    Все заветные желанья.

     

    Пусть удача в дом войдет,

    И успех не подведет.

    Денег будет пусть в достатке,

    Все у всех будет в порядке!

  • 4

    Новый год пришел! Ура!

    Веселимся — дубль два:

    Старый Новый год идет,

    Счастье в каждый дом несет!

     

    Пусть все сбудутся желанья,

    Прозвучат в любви признанья,

    Волшебство произойдет

    В этот Старый Новый год!

  • 5

  • 6

    Желаю в старый Новый год

    Поменьше грусти и забот,

    Чтоб, как по маслу, шли дела,

    И круглый год душа цвела.

     

    Еще хочу я пожелать

    Не плакать и не унывать,

    И чтобы планы шли на взлет,

    Сегодня, завтра, целый год!

  • 7

    Вот и Старый Новый год —

    Праздник, но наоборот!

    И по-прежнему мы скажем:

    С Новым годом, с новым счастьем!

     

    Пожелаем разных благ:

    Жить богато, не хворать,

    И добра, и мира в мире,

    И улыбок больше, шире.

     

    А в сердцах — любви и счастья,

    Несмотря на все ненастья.

    Пусть творятся чудеса,

    Чтоб жизнь сказкою была.

  • 8

  • 9

    Всех — со старым Новым годом!

    Пусть хорошая погода

    В доме и в душе царит.

    Пусть со снегом смех летит,

    С ветром — легкая удача,

    Чтобы стали вы богаче.

    Чтобы в нынешнем году

    Не увидеть вам беду!

  • 10

  • 11

    Оливье, застолье, тосты,

    Ходят ряженые в гости.

    Дежавю? А может, нет?

    Старый Новый год, привет!

    Принимайте–ка, друзья,

    Поздравленья от меня:

    Всем душою не стареть,

    Веселиться, песни петь.

    Праздничного настроенья

    Вам до самого Крещенья!

    Приходит Старый Новый год,

    Он много тайн в себе несет.

    Задумайтесь вы о былом

    Да позабудьте о плохом.

    Раскройте душу счастью, свету,

    А лучше повода и нету,

    Ведь новый наступает год,

    Он с нового листа начнёт.

    Красивой жизни вам, успеха,

    Радости, поводов для смеха.

    У всех нас праздник, он — утеха!

  • 12

  • 13

    Старый Новый лучший год

    Пусть вам радость принесет.

    Все, что нынче не сбылось,

    Чтобы в будущем смоглось.

     

    Радости, тепла, надежды,

    Лучше жить, чем жили прежде.

    И финансовой свободы.

    Вас со Старым Новым годом!

  • 14

    Провожали, провожали,

    А он снова тут как тут.

    Старый Новый год-проказник,

    Проложил в дома маршрут.

     

    С Новым годом поздравляем

    И желаем вам любви,

    Безграничного везенья,

    Крепкой, радостной семьи,

     

    Волшебства, здоровья, смеха

    И нескучных вечеров.

    Пусть же новый год исполнит

    Все желания из снов.

  • 15

  • 16

    Сегодня Старый Новый год,

    Хочу я пожелать вам вновь,

    Чтобы в душе всегда жила

    Надежда, вера и любовь,

    Пусть наступивший год подарит

    Вам исполнение мечты,

    Удачу, радость, много счастья

    И в мире больше доброты!

  • 17

  • 18

    Старый Новый год пришел,

    Дверь ему открой скорее.

    С ним удача в дом войдет,

    Сердцу станет веселее.

     

    Я желаю не болеть,

    Весь год жизнью наслаждаться,

    Ни о чем не сожалеть

    И почаще улыбаться.

  • 19

    Пусть вам Старый Новый год

    Принесёт любовь, достаток,

    В дом уют пускай придёт,

    Радость будет на подхвате!

     

    Благоденствие и нежность

    Заполняют пусть ваш мир.

    Год подарит безмятежность,

    Как волшебный сувенир!

  • 20

  • 21

    Только-только оклемались,

    На работу все пошли.

    Отдохнули, отдышались,

    Разобрали все столы.

     

    Как опять к нам постучался,

    Чудный Старый Новый год.

    И народ наш снова сдался,

    Праздник в гости ведь пришёл.

     

    Пусть всё то, что не успели,

    Загадать на Новый год.

    В этот раз точно сумели,

    И удача Вас всех ждёт.

  • 22

  • 23

    Этот Старый Новый год

    Пусть удачу принесёт,

    Лёгкой нежностью одарит

    И к успехам пусть направит!

     

    Все надежды воплотит,

    Не допустит пусть обид

    И избавит от невзгод,

    Чтоб судьба пошла на взлёт.

     

    Даст огромнейший запас

    Света, счастья без прикрас

    И душевного тепла,

    Чтобы ярче жизнь была!

  • 24

    Со Старым Новым годом!

    Чтоб все мечты сбывались,

    Чтоб дома и в работе

    Все славно удавалось!

     

    Душа от счастья пела

    И кошелек был полон,

    Чтобы любое дело —

    И по плечу, и с толком!

     

    Друзья чтобы ценили,

    Коллеги уважали,

    Любимые — любили,

    А дети — обожали!

  • 25

    Пусть этот старый Новый год

    Вам много счастья принесет.

    Пусть деньги сыплются мешками,

    Добро всегда пусть будет с вами!

     

    Желаю всем веселья, смеха,

    Желаю только лишь успеха,

    Чтобы сбывались все мечты,

    Не знать проблем и суеты!

Когда и как посевать на Старый Новый год 2020: традиции и обряды

Старый Новый год 2020: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь

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