Старый Новый год 2020: поздравления для ваших близких в стихах

1 В этот Старый Новый год Пожелаю снова: Пусть он счастье принесет, Будут все здоровы. Пусть сбываются мечты И желанья Ваши, Чтобы жизнь со всех сторон Становилась краше!

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3 В этот старый Новый год Чудо пусть произойдет. Пусть исполнятся нежданно Все заветные желанья. Пусть удача в дом войдет, И успех не подведет. Денег будет пусть в достатке, Все у всех будет в порядке!

4 Новый год пришел! Ура! Веселимся — дубль два: Старый Новый год идет, Счастье в каждый дом несет! Пусть все сбудутся желанья, Прозвучат в любви признанья, Волшебство произойдет В этот Старый Новый год!

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6 Желаю в старый Новый год Поменьше грусти и забот, Чтоб, как по маслу, шли дела, И круглый год душа цвела. Еще хочу я пожелать Не плакать и не унывать, И чтобы планы шли на взлет, Сегодня, завтра, целый год!

7 Вот и Старый Новый год — Праздник, но наоборот! И по-прежнему мы скажем: С Новым годом, с новым счастьем! Пожелаем разных благ: Жить богато, не хворать, И добра, и мира в мире, И улыбок больше, шире. А в сердцах — любви и счастья, Несмотря на все ненастья. Пусть творятся чудеса, Чтоб жизнь сказкою была.

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9 Всех — со старым Новым годом! Пусть хорошая погода В доме и в душе царит. Пусть со снегом смех летит, С ветром — легкая удача, Чтобы стали вы богаче. Чтобы в нынешнем году Не увидеть вам беду!

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11 Оливье, застолье, тосты, Ходят ряженые в гости. Дежавю? А может, нет? Старый Новый год, привет! Принимайте–ка, друзья, Поздравленья от меня: Всем душою не стареть, Веселиться, песни петь. Праздничного настроенья Вам до самого Крещенья! Приходит Старый Новый год, Он много тайн в себе несет. Задумайтесь вы о былом Да позабудьте о плохом. Раскройте душу счастью, свету, А лучше повода и нету, Ведь новый наступает год, Он с нового листа начнёт. Красивой жизни вам, успеха, Радости, поводов для смеха. У всех нас праздник, он — утеха!

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13 Старый Новый лучший год Пусть вам радость принесет. Все, что нынче не сбылось, Чтобы в будущем смоглось. Радости, тепла, надежды, Лучше жить, чем жили прежде. И финансовой свободы. Вас со Старым Новым годом!

14 Провожали, провожали, А он снова тут как тут. Старый Новый год-проказник, Проложил в дома маршрут. С Новым годом поздравляем И желаем вам любви, Безграничного везенья, Крепкой, радостной семьи, Волшебства, здоровья, смеха И нескучных вечеров. Пусть же новый год исполнит Все желания из снов.

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16 Сегодня Старый Новый год, Хочу я пожелать вам вновь, Чтобы в душе всегда жила Надежда, вера и любовь, Пусть наступивший год подарит Вам исполнение мечты, Удачу, радость, много счастья И в мире больше доброты!

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18 Старый Новый год пришел, Дверь ему открой скорее. С ним удача в дом войдет, Сердцу станет веселее. Я желаю не болеть, Весь год жизнью наслаждаться, Ни о чем не сожалеть И почаще улыбаться.

19 Пусть вам Старый Новый год Принесёт любовь, достаток, В дом уют пускай придёт, Радость будет на подхвате! Благоденствие и нежность Заполняют пусть ваш мир. Год подарит безмятежность, Как волшебный сувенир!

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21 Только-только оклемались, На работу все пошли. Отдохнули, отдышались, Разобрали все столы. Как опять к нам постучался, Чудный Старый Новый год. И народ наш снова сдался, Праздник в гости ведь пришёл. Пусть всё то, что не успели, Загадать на Новый год. В этот раз точно сумели, И удача Вас всех ждёт.

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23 Этот Старый Новый год Пусть удачу принесёт, Лёгкой нежностью одарит И к успехам пусть направит! Все надежды воплотит, Не допустит пусть обид И избавит от невзгод, Чтоб судьба пошла на взлёт. Даст огромнейший запас Света, счастья без прикрас И душевного тепла, Чтобы ярче жизнь была!

24 Со Старым Новым годом! Чтоб все мечты сбывались, Чтоб дома и в работе Все славно удавалось! Душа от счастья пела И кошелек был полон, Чтобы любое дело — И по плечу, и с толком! Друзья чтобы ценили, Коллеги уважали, Любимые — любили, А дети — обожали!