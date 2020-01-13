Старый Новый год 2020: поздравления для ваших близких в стихах

В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
Новый год пришел! Ура!
Веселимся — дубль два:
Старый Новый год идет,
Счастье в каждый дом несет!
Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдет
В этот Старый Новый год!
Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
Вот и Старый Новый год —
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире.
А в сердцах — любви и счастья,
Несмотря на все ненастья.
Пусть творятся чудеса,
Чтоб жизнь сказкою была.
Всех — со старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит.
Пусть со снегом смех летит,
С ветром — легкая удача,
Чтобы стали вы богаче.
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть вам беду!
Оливье, застолье, тосты,
Ходят ряженые в гости.
Дежавю? А может, нет?
Старый Новый год, привет!
Принимайте–ка, друзья,
Поздравленья от меня:
Всем душою не стареть,
Веселиться, песни петь.
Праздничного настроенья
Вам до самого Крещенья!
Приходит Старый Новый год,
Он много тайн в себе несет.
Задумайтесь вы о былом
Да позабудьте о плохом.
Раскройте душу счастью, свету,
А лучше повода и нету,
Ведь новый наступает год,
Он с нового листа начнёт.
Красивой жизни вам, успеха,
Радости, поводов для смеха.
У всех нас праздник, он — утеха!
Старый Новый лучший год
Пусть вам радость принесет.
Все, что нынче не сбылось,
Чтобы в будущем смоглось.
Радости, тепла, надежды,
Лучше жить, чем жили прежде.
И финансовой свободы.
Вас со Старым Новым годом!
Провожали, провожали,
А он снова тут как тут.
Старый Новый год-проказник,
Проложил в дома маршрут.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам любви,
Безграничного везенья,
Крепкой, радостной семьи,
Волшебства, здоровья, смеха
И нескучных вечеров.
Пусть же новый год исполнит
Все желания из снов.
Сегодня Старый Новый год,
Хочу я пожелать вам вновь,
Чтобы в душе всегда жила
Надежда, вера и любовь,
Пусть наступивший год подарит
Вам исполнение мечты,
Удачу, радость, много счастья
И в мире больше доброты!
Старый Новый год пришел,
Дверь ему открой скорее.
С ним удача в дом войдет,
Сердцу станет веселее.
Я желаю не болеть,
Весь год жизнью наслаждаться,
Ни о чем не сожалеть
И почаще улыбаться.
Пусть вам Старый Новый год
Принесёт любовь, достаток,
В дом уют пускай придёт,
Радость будет на подхвате!
Благоденствие и нежность
Заполняют пусть ваш мир.
Год подарит безмятежность,
Как волшебный сувенир!
Только-только оклемались,
На работу все пошли.
Отдохнули, отдышались,
Разобрали все столы.
Как опять к нам постучался,
Чудный Старый Новый год.
И народ наш снова сдался,
Праздник в гости ведь пришёл.
Пусть всё то, что не успели,
Загадать на Новый год.
В этот раз точно сумели,
И удача Вас всех ждёт.
Этот Старый Новый год
Пусть удачу принесёт,
Лёгкой нежностью одарит
И к успехам пусть направит!
Все надежды воплотит,
Не допустит пусть обид
И избавит от невзгод,
Чтоб судьба пошла на взлёт.
Даст огромнейший запас
Света, счастья без прикрас
И душевного тепла,
Чтобы ярче жизнь была!
Со Старым Новым годом!
Чтоб все мечты сбывались,
Чтоб дома и в работе
Все славно удавалось!
Душа от счастья пела
И кошелек был полон,
Чтобы любое дело —
И по плечу, и с толком!
Друзья чтобы ценили,
Коллеги уважали,
Любимые — любили,
А дети — обожали!
Пусть этот старый Новый год
Вам много счастья принесет.
Пусть деньги сыплются мешками,
Добро всегда пусть будет с вами!
Желаю всем веселья, смеха,
Желаю только лишь успеха,
Чтобы сбывались все мечты,
Не знать проблем и суеты!