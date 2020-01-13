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Старый Новый год 2020: лучшие поздравления, смс и открытки

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Старый Новый год 2020: лучшие поздравления, смс и открытки
15:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Красивые поздравления на Старый Новый год, которые помогут вам сделать приятно близким.

  • 1

    В этот Старый Новый год

    Пожелаю снова:

    Пусть он счастье принесет,

    Будут все здоровы.

     

    Пусть сбываются мечты

    И желанья Ваши,

    Чтобы жизнь со всех сторон

    Становилась краше!

  • 2

    Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.

  • 3

  • 4

    В этот старый Новый год

    Чудо пусть произойдет.

    Пусть исполнятся нежданно

    Все заветные желанья.

     

    Пусть удача в дом войдет,

    И успех не подведет.

    Денег будет пусть в достатке,

    Все у всех будет в порядке!

  • 5

  • 6

    Новый год пришел! Ура!

    Веселимся — дубль два:

    Старый Новый год идет,

    Счастье в каждый дом несет!

     

    Пусть все сбудутся желанья,

    Прозвучат в любви признанья,

    Волшебство произойдет

    В этот Старый Новый год!

  • 7

    Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

  • 8

  • 9

    Желаю в старый Новый год

    Поменьше грусти и забот,

    Чтоб, как по маслу, шли дела,

    И круглый год душа цвела.

     

    Еще хочу я пожелать

    Не плакать и не унывать,

    И чтобы планы шли на взлет,

    Сегодня, завтра, целый год!

  • 10

  • 11

    Всех — со старым Новым годом!

    Пусть хорошая погода

    В доме и в душе царит.

    Пусть со снегом смех летит,

    С ветром — легкая удача,

    Чтобы стали вы богаче.

    Чтобы в нынешнем году

    Не увидеть вам беду!

  • 12

    Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души.

  • 13

  • 14

    Оливье, застолье, тосты,

    Ходят ряженые в гости.

    Дежавю? А может, нет?

    Старый Новый год, привет!

    Принимайте–ка, друзья,

    Поздравленья от меня:

    Всем душою не стареть,

    Веселиться, песни петь.

    Праздничного настроенья

    Вам до самого Крещенья!

  • 15

  • 16

    Сегодня Старый Новый год,

    Хочу я пожелать вам вновь,

    Чтобы в душе всегда жила

    Надежда, вера и любовь,

    Пусть наступивший год подарит

    Вам исполнение мечты,

    Удачу, радость, много счастья

    И в мире больше доброты!

  • 17

    Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.

  • 18

  • 19

    Старый Новый лучший год

    Пусть вам радость принесет.

    Все, что нынче не сбылось,

    Чтобы в будущем смоглось.

     

    Радости, тепла, надежды,

    Лучше жить, чем жили прежде.

    И финансовой свободы.

    Вас со Старым Новым годом!

     

Старый Новый год 2020: поздравления для ваших близких в стихах

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