Старый Новый год 2020: лучшие поздравления, смс и открытки

В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.
В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
Новый год пришел! Ура!
Веселимся — дубль два:
Старый Новый год идет,
Счастье в каждый дом несет!
Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдет
В этот Старый Новый год!
Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!
Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
Всех — со старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит.
Пусть со снегом смех летит,
С ветром — легкая удача,
Чтобы стали вы богаче.
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть вам беду!
Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души.
Оливье, застолье, тосты,
Ходят ряженые в гости.
Дежавю? А может, нет?
Старый Новый год, привет!
Принимайте–ка, друзья,
Поздравленья от меня:
Всем душою не стареть,
Веселиться, песни петь.
Праздничного настроенья
Вам до самого Крещенья!
Сегодня Старый Новый год,
Хочу я пожелать вам вновь,
Чтобы в душе всегда жила
Надежда, вера и любовь,
Пусть наступивший год подарит
Вам исполнение мечты,
Удачу, радость, много счастья
И в мире больше доброты!
Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.
Старый Новый лучший год
Пусть вам радость принесет.
Все, что нынче не сбылось,
Чтобы в будущем смоглось.
Радости, тепла, надежды,
Лучше жить, чем жили прежде.
И финансовой свободы.
Вас со Старым Новым годом!