Старый Новый год 2020: лучшие поздравления, смс и открытки

1 В этот Старый Новый год Пожелаю снова: Пусть он счастье принесет, Будут все здоровы. Пусть сбываются мечты И желанья Ваши, Чтобы жизнь со всех сторон Становилась краше!

2 Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.

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4 В этот старый Новый год Чудо пусть произойдет. Пусть исполнятся нежданно Все заветные желанья. Пусть удача в дом войдет, И успех не подведет. Денег будет пусть в достатке, Все у всех будет в порядке!

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6 Новый год пришел! Ура! Веселимся — дубль два: Старый Новый год идет, Счастье в каждый дом несет! Пусть все сбудутся желанья, Прозвучат в любви признанья, Волшебство произойдет В этот Старый Новый год!

7 Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

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9 Желаю в старый Новый год Поменьше грусти и забот, Чтоб, как по маслу, шли дела, И круглый год душа цвела. Еще хочу я пожелать Не плакать и не унывать, И чтобы планы шли на взлет, Сегодня, завтра, целый год!

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11 Всех — со старым Новым годом! Пусть хорошая погода В доме и в душе царит. Пусть со снегом смех летит, С ветром — легкая удача, Чтобы стали вы богаче. Чтобы в нынешнем году Не увидеть вам беду!

12 Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души.

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14 Оливье, застолье, тосты, Ходят ряженые в гости. Дежавю? А может, нет? Старый Новый год, привет! Принимайте–ка, друзья, Поздравленья от меня: Всем душою не стареть, Веселиться, песни петь. Праздничного настроенья Вам до самого Крещенья!

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16 Сегодня Старый Новый год, Хочу я пожелать вам вновь, Чтобы в душе всегда жила Надежда, вера и любовь, Пусть наступивший год подарит Вам исполнение мечты, Удачу, радость, много счастья И в мире больше доброты!

17 Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.

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