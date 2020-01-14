Старый Новый год 2020: красивые поздравления на украинском языке

1 Я Вам завінчую як добре жити: Нехай вся біда від вас біжить, Нехай Вам здорові діти ростуть, Нехай Вам яйце знесе когут. Щоб мали Ви всього: і в хаті і в полі, Щоб хліба і сала ви мали доволі! Щоб мирно жили, веселились, Щоб вам ся вродив: часник, як бик, Цибуля, як дуля, Капуста, як баба тлуста, Овес, як кудлатий пес, Коноплі аж до стелі і щоб не було сварки в оселі!!

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3 Я тобі побажаю Новорічного щастя, Може, долю вблагаю І попрошу, як вдасться. І посію пшеницю Золотисту, як сонце, Щоб тобі, білолиця, Світив вогник в віконці. І посію ячменем На поріг, на загату, Півмішка, повні жмені, Щоб була ти багата. І вівсом побажати Дозволь хату бажану, Щоби хлопці вусаті Не чіплялись незванно. І посію горішком Тим лісковим, кедровим, Щоб всміхалась хоч трішки І щоб була здорова. І посію травою З усіма квіточками, Щоб ти була Весною, Усміхалась піснями.

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5 Нехай новорічні засяють вогні! Щастя й добробуту вашій сім'ї! Бажаю, щоб злагода вдома була, І щоби раділа вся ваша сім'я, Щоб рік що приходить, Був кращим за всі, Удачі у бізнесі, Й в справах усіх!

6 Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю! На щастя, на здоров'я та на Старий Новий рік, Щоб уродило краще, ніж торік, - Жито, пшениця і всяка пашниця, Коноплі під стелю на велику куделю. Будьте здорові зі Старим Новим роком та з Василем! Дай, Боже!

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8 Ось і скінчились гулянки, Гармидер, загул і п'янки. Голова вже не завита, Більше морда не розбита. Грязі вже нема в вухах Ноги, руки не в бинтах. Чистота, порядок в домі, Ні пляшок вже на балконі. Нема на люстрі ковбаси, Вже не розкидані труси. Навіть кіт після гулянки Перестав хворіти з п’янки. Засинаю не в салатах. З рота тхне приємний запах. Вже поголений і митий Гвіздок останній вже забитий. Вийду скоро на роботу Занурюся у турботу. Чорт! Забув! Аж, піт потік! Та ж сьогодні - старий Новий рік!

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10 Аби сіялось-родилось, На гаразд усе робилось, У садочку, в полі, в хаті Щоб добра було багато, Щоб росли здорові діти Аби мир був в цілім світі. Сію, сію, посіваю Щастя, радості бажаю. Аби в Старий Новий рік Було краще ніж той рік.

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12 Веселіться та радійте, Нам ступає на поріг, Дивне свято, незбагненне, Добрий старий новий рік!

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14 Нехай новорічні засяють вогні! Щастя й добробуту вашій сім'ї! Бажаю, щоб злагода вдома була, І щоби раділа вся ваша сім'я, Щоб рік що приходить, Був кращим за всі, Удачі у бізнесі, Й в справах усіх!

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16 Старий Новий рік до нас іде! Лише щастя нам несе! Вогнями ялинка світить, І чекають подарунків діти, А хто по старше - свічки палять, Долю катують, дива чекають. Вас вітаємо зі святом, Щоб ви жили лиш багато! Бажаєм вам лиш процвітання І без всякого гадання!

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18 Хай Вам у Старому Новому році Добре спиться і на боці, Й горілиць, і носом вниз, Й в гостях, і вдома-скрізь. Хай вам насняться гроші Й начальники хороші. Хай насниться найсолодше, Й не раз,-хай не два-щоночі. Але щастя - хай не сниться, А скребе тебе по спинці.

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20 Щоб ЕВРО сховане в коморі, Щоб сало рохкало у дворі, Щоб в гаражі стояв Феррарі, В сараї-Лексус ще у парі, У хаті-з мрамору камін, Та і бассейн, хоча б один. Щоб гідромассажер з Джакузі, Щоб Хенессі бовталось в пузі. Вітаю зі Старим Новим Роком!

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22 Старий Новий рік прийшов Свято лине до нас знов. Ще салати не скінчились, Ми ще добре не напились. Друзі! Всі мерщій до хати! Будем знову відмічати! Пити є ще досхочу, Я від щастя закричу: "З святом я всіх вас вітаю, Щастя й радості бажаю!"

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24 Нехай і старим він зветься, Вам у ньому точно пощастить, А печаль вас не торкнеться!

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