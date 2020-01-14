Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, проза и картинки

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Старый Новый год стучится в дверь –

Праздник светлый наступил теперь.

Сказка новогодняя к нам вернулась вновь,

Принесет она вам счастье, радость и любовь.

Мир в семье вам пожелаем в Старый Новый год,

Чтоб и дома, и на работе не было хлопот.

Чтоб удача вам сулила жизни долгих лет,

Пусть в этом году вам крупно повезет.