Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, проза и картинки

Старый Новый год стучится в дверь –
Праздник светлый наступил теперь.
Сказка новогодняя к нам вернулась вновь,
Принесет она вам счастье, радость и любовь.
Мир в семье вам пожелаем в Старый Новый год,
Чтоб и дома, и на работе не было хлопот.
Чтоб удача вам сулила жизни долгих лет,
Пусть в этом году вам крупно повезет.
Прошло две недели,
Все выпили и съели,
Вроде отошел народ,
Бац! И снова Новый год!
То есть, Старый Новый год.
В нем тебя удача ждет,
Счастье и любовь, конечно,
В общем, год будет успешным!
Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе - спокойно и светло.
Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу от всей души, чтобы в жизни началась новая эпоха счастья и радости, новый этап вдохновения и творения, новый год успешности и процветания. Желаю крепкой любви близких сердец, доброй удачи, прекрасного здоровья и несомненного достатка.
От всей души желаем позитивных дней, ярких событий, хороших друзей и море приятных открытий. Пусть мечты сбываются, зарплата повышается, температура понижается, любовь прибавляется. Перспективных идей, новых возможностей, любимых занятий, крепких объятий и нежных поцелуев. Веры в лучшее.
Тебя со Старым Новым годом
Я поздравляю в поздний час,
Пусть стороной идут невзгоды,
Пусть обойдут печали нас,
И будет только мир и радость,
Вокруг – всегда царит любовь,
Ее божественную сладость
Тебе вкусить желаю вновь!
Ты Старый Новый год всегда
В кругу семьи встречай,
Чтоб обошла ваш дом беда,
А жизнь была, как рай,
Своих ты близких береги,
Им радости дари,
Укрой любимых от пурги,
Живи, люби, твори!
Ты старый Новый год всегда
В кругу семьи встречай,
Чтоб обошла ваш дом беда,
А жизнь была, как рай,
Своих ты близких береги,
Им радости дари,
Укрой любимых от пурги,
Живи, люби, твори!
По старому календарю
Сегодня – Новый год,
Минувший я благодарю,
Грядущий – без забот
Желаю встретить. И пускай
Сбываются мечты!
Шампанским праздник начинай –
Пусть счастлив будешь ты!
Старый Новый год стоит на пороге, грустно машет белой перчаткой. Он сегодня безвозвратно уходит, и его уже не вернешь. Пусть с ним пропадут ненастья, грусть, невзгоды и он заберет все темные дни. Предсказания в варениках будут самыми положительными и сбываются. Все жизнью наслаждаются. Обнимите уходящий год на прощание дайте ему обещание: быть благородными, сильными, светлыми, помогать другим и верить в чудеса.
Тебя со старым Новым годом
Я поздравляю в поздний час,
Пусть стороной идут невзгоды,
Пусть обойдут печали нас,
И будет только мир и радость,
Вокруг – всегда царит любовь,
Ее божественную сладость
Тебе вкусить желаю вновь!