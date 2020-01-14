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Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, проза и картинки

Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, проза и картинки
13:36 Сегодня Телеграф

Старый Новый год - это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего!

  • 1

    Старый Новый год стучится в дверь –

    Праздник светлый наступил теперь.

    Сказка новогодняя к нам вернулась вновь,

    Принесет она вам счастье, радость и любовь.

    Мир в семье вам пожелаем в Старый Новый год,

    Чтоб и дома, и на работе не было хлопот.

    Чтоб удача вам сулила жизни долгих лет,

    Пусть в этом году вам крупно повезет.

  • 2

  • 3

    Прошло две недели,

    Все выпили и съели,

    Вроде отошел народ,

    Бац! И снова Новый год!

    То есть, Старый Новый год.

    В нем тебя удача ждет,

    Счастье и любовь, конечно,

    В общем, год будет успешным!

  • 4

  • 5

    Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе - спокойно и светло.

  • 6

  • 7

    Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу от всей души, чтобы в жизни началась новая эпоха счастья и радости, новый этап вдохновения и творения, новый год успешности и процветания. Желаю крепкой любви близких сердец, доброй удачи, прекрасного здоровья и несомненного достатка.

  • 8

    От всей души желаем позитивных дней, ярких событий, хороших друзей и море приятных открытий. Пусть мечты сбываются, зарплата повышается, температура понижается, любовь прибавляется. Перспективных идей, новых возможностей, любимых занятий, крепких объятий и нежных поцелуев. Веры в лучшее.

  • 9

  • 10

    Тебя со Старым Новым годом

    Я поздравляю в поздний час,

    Пусть стороной идут невзгоды,

    Пусть обойдут печали нас,

    И будет только мир и радость,

    Вокруг – всегда царит любовь,

    Ее божественную сладость

    Тебе вкусить желаю вновь!

  • 11

  • 12

    Ты Старый Новый год всегда

    В кругу семьи встречай,

    Чтоб обошла ваш дом беда,

    А жизнь была, как рай,

    Своих ты близких береги,

    Им радости дари,

    Укрой любимых от пурги,

    Живи, люби, твори!

  • 13

  • 14

    Ты старый Новый год всегда

    В кругу семьи встречай,

    Чтоб обошла ваш дом беда,

    А жизнь была, как рай,

    Своих ты близких береги,

    Им радости дари,

    Укрой любимых от пурги,

    Живи, люби, твори!

  • 15

  • 16

    По старому календарю

    Сегодня – Новый год,

    Минувший я благодарю,

    Грядущий – без забот

    Желаю встретить. И пускай

    Сбываются мечты!

    Шампанским праздник начинай –

    Пусть счастлив будешь ты!

  • 17

  • 18

    Старый Новый год стоит на пороге, грустно машет белой перчаткой. Он сегодня безвозвратно уходит, и его уже не вернешь. Пусть с ним пропадут ненастья, грусть, невзгоды и он заберет все темные дни. Предсказания в варениках будут самыми положительными и сбываются. Все жизнью наслаждаются. Обнимите уходящий год на прощание дайте ему обещание: быть благородными, сильными, светлыми, помогать другим и верить в чудеса.

  • 19

  • 20

    Тебя со старым Новым годом

    Я поздравляю в поздний час,

    Пусть стороной идут невзгоды,

    Пусть обойдут печали нас,

    И будет только мир и радость,

    Вокруг – всегда царит любовь,

    Ее божественную сладость

    Тебе вкусить желаю вновь!

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