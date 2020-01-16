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Четверг, 16.01.2020
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Трогательные поздравления с днем рождения на 16 января

Трогательные поздравления с днем рождения на 16 января
08:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Если вы не можете выразить свои чувства, то поздравления с днем рождения в стихах сделают это за вас.

Рожденные 16 января представляют собой настоящую загадку для окружающих. Одной из причин этого является ваша способность удовлетворять традиционное стремление Козерогов к материальному успеху без потери духовной составляющей. Вы пребываете на границе между реальным миром и миром воображения, не желая полностью погружаться ни в один из них. Тонкая интуиция, выражающаяся в способности видеть насквозь как людей, так и любые жизненные ситуации, кажется окружающим сверхъестественной. Следуя своей интуиции, вы редко ошибаетесь.

Рожденные 16 января могут долгое время быть абсолютно здоровыми, если только не ввергнут себя в пучину стрессов. С другой стороны, сытый образ жизни, в котором они находят удовлетворение, может вызвать ряд осложнений — избыточный вес, равнодушие, умственная лень и прочие. Активные физические упражнения, включающие состязательные виды спорта, групповые игры, в этом смысле будут весьма полезными. В том, что касается диеты, рекомендуется сокращение потребления молочных и мясных продуктов, хлебобулочных изделий и сахара, акцент следует сделать на свежие овощи и фрукты, зерновые помогут снять проблему веса и повысить активность. Регулярный сон необходим, но его избыток может негативно сказаться на организме.

Исполнение обязательств — основная цель в жизни рожденных 16 января, причем речь идет обо всех сферах жизни. В конечном счете они ищут удовлетворения от сознания исполненного долга. Но и это еще не все. Исполнение означает для них не только конечный результат, оно включает в себя сумму потраченных усилии, направленных на реализацию того или иного проекта. В каком-то смысле это означает, что для рожденных 16 января прежде всего важна субъективная оценка проделанной работы, а именно, что задание было выполнено надлежащим образом.

День рождения – добрый, светлый и радостный праздник. Для детей – долгожданный, для взрослых – бывает и не очень, но все равно позитивный и счастливый.

Поздравления 

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье,

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Шикарные поздравления с Днем рождения в прозе

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

 

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда!

С рождением тебя, с рожденьем.

Пусть сбудутся твои мечты

И пусть с огромным наслажденьем

Желаю тебе чтобы в день рожденья,

Обрел источник сил и вдохновения,

Не сожалел(а) ты никогда и ни о чем,

Чтоб любые проблемы были нипочем.

Поздравляю тебя с Днем рождения!

Пожелать хочу тебе так много:

И любви взаимной, и везения,

И добра, и счастья неземного!

Желаю, чтоб тебя накрыло:

Успехом, счастьем. Всем врагам на зло.

Судьба тебя чтобы всегда любила.

И чтобы крышу от таких везений не снесло!

Лучшие СМС-поздравления с днем рождения

Как бы с чувствами мне справиться?

Их сдержать могу насилу я:

С днем рождения, красавица!

Будь всегда такой же милою!

Желаем тебе не печалиться,

Радость в сердце всегда нести,

Никогда не болеть и не старится

На дальнейшем своем пути.

В этот утренний час пробужденья

В твоей жизни прибавится год.

Поздравляю тебя с днем рожденья,

И пусть молодость вечно живет.

 

Пусть глаза твои счастьем сияют,

И цветут лишь улыбкой цветы.

Счастья в жизни тебе я желаю,

Пусть становятся явью мечты!

Нежные поздравления с Днем рождения в прозе

В этот утренний час пробужденья

В твоей жизни прибавится год.

Поздравляю тебя с днем рожденья,

И пусть молодость вечно живет.

Пусть глаза твои счастьем сияют,

И цветут лишь улыбкой цветы.

Счастья в жизни тебе я желаю,

Пусть становятся явью мечты!

Чтоб всегда под счастливой звездою Вас судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной рекою Жизнь спокойно и мирно текла. Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, Стороною обходят ненастья, От души мы добра Вам желаем, Долгой жизни, здоровья и счастья!

Пусть будет Ваша жизнь полна Любви, добра и счастья, Пусть будет каждый новый день По-своему прекрасным! С днем рожденья!

Солнце наше лучистое, поздравляю тебя с днем рождения. Много любви, моря радости и улыбок, океан веселья, а также творчеких и материальных успехов! Спасибо тебе, что ты у нас такая есть!

С днем рожденья поздравляем, Здоровья, счастья Вам желаем, Успехов в творческом труде, Любви и радости в семье! Желаем жизни без тревог, Прогнать печали за порог, Желаем жить - не унывать И про друзей не забывать!

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