Трогательные поздравления с днем рождения на 16 января

Рожденные 16 января представляют собой настоящую загадку для окружающих. Одной из причин этого является ваша способность удовлетворять традиционное стремление Козерогов к материальному успеху без потери духовной составляющей. Вы пребываете на границе между реальным миром и миром воображения, не желая полностью погружаться ни в один из них. Тонкая интуиция, выражающаяся в способности видеть насквозь как людей, так и любые жизненные ситуации, кажется окружающим сверхъестественной. Следуя своей интуиции, вы редко ошибаетесь.
Рожденные 16 января могут долгое время быть абсолютно здоровыми, если только не ввергнут себя в пучину стрессов. С другой стороны, сытый образ жизни, в котором они находят удовлетворение, может вызвать ряд осложнений — избыточный вес, равнодушие, умственная лень и прочие. Активные физические упражнения, включающие состязательные виды спорта, групповые игры, в этом смысле будут весьма полезными. В том, что касается диеты, рекомендуется сокращение потребления молочных и мясных продуктов, хлебобулочных изделий и сахара, акцент следует сделать на свежие овощи и фрукты, зерновые помогут снять проблему веса и повысить активность. Регулярный сон необходим, но его избыток может негативно сказаться на организме.
Исполнение обязательств — основная цель в жизни рожденных 16 января, причем речь идет обо всех сферах жизни. В конечном счете они ищут удовлетворения от сознания исполненного долга. Но и это еще не все. Исполнение означает для них не только конечный результат, оно включает в себя сумму потраченных усилии, направленных на реализацию того или иного проекта. В каком-то смысле это означает, что для рожденных 16 января прежде всего важна субъективная оценка проделанной работы, а именно, что задание было выполнено надлежащим образом.
День рождения – добрый, светлый и радостный праздник. Для детей – долгожданный, для взрослых – бывает и не очень, но все равно позитивный и счастливый.
Поздравления
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
Тебе желаю в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!
С рождением тебя, с рожденьем.
Пусть сбудутся твои мечты
И пусть с огромным наслажденьем
Желаю тебе чтобы в день рожденья,
Обрел источник сил и вдохновения,
Не сожалел(а) ты никогда и ни о чем,
Чтоб любые проблемы были нипочем.
Поздравляю тебя с Днем рождения!
Пожелать хочу тебе так много:
И любви взаимной, и везения,
И добра, и счастья неземного!
Желаю, чтоб тебя накрыло:
Успехом, счастьем. Всем врагам на зло.
Судьба тебя чтобы всегда любила.
И чтобы крышу от таких везений не снесло!
Как бы с чувствами мне справиться?
Их сдержать могу насилу я:
С днем рождения, красавица!
Будь всегда такой же милою!
Желаем тебе не печалиться,
Радость в сердце всегда нести,
Никогда не болеть и не старится
На дальнейшем своем пути.
В этот утренний час пробужденья
В твоей жизни прибавится год.
Поздравляю тебя с днем рожденья,
И пусть молодость вечно живет.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе я желаю,
Пусть становятся явью мечты!
В этот утренний час пробужденья
В твоей жизни прибавится год.
Поздравляю тебя с днем рожденья,
И пусть молодость вечно живет.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе я желаю,
Пусть становятся явью мечты!
Чтоб всегда под счастливой звездою Вас судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной рекою Жизнь спокойно и мирно текла. Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, Стороною обходят ненастья, От души мы добра Вам желаем, Долгой жизни, здоровья и счастья!
Пусть будет Ваша жизнь полна Любви, добра и счастья, Пусть будет каждый новый день По-своему прекрасным! С днем рожденья!
Солнце наше лучистое, поздравляю тебя с днем рождения. Много любви, моря радости и улыбок, океан веселья, а также творчеких и материальных успехов! Спасибо тебе, что ты у нас такая есть!
С днем рожденья поздравляем, Здоровья, счастья Вам желаем, Успехов в творческом труде, Любви и радости в семье! Желаем жизни без тревог, Прогнать печали за порог, Желаем жить - не унывать И про друзей не забывать!