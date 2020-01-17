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Поздравления с днем рождения 17 января: стихи и открытки

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Поздравления с днем рождения 17 января: стихи и открытки
07:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравляйте друзей и родных с днем рождения и отправляйте самые красивые и добрые поздравления в стихах.

  • 1

    День рождения — лучший праздник!

    Поздравляем от души.

    Желаем радости и счастья,

    Добра, здоровья и любви.

     

    Желаем море впечатлений,

    Насыщенных и ярких дней.

    Пусть сердце бьется от веселья,

    Сегодня, завтра, каждый день!

     

    Искрится на лице улыбка,

    И светятся пускай глаза.

    Ведь в этот праздник лишь для Вас

    Приятные звучат слова!

  • 2

  • 3

    С днем рожденья поздравляем!

    Мира и добра желаем,

    Счастья, радости, удачи,

    Только так, и не иначе.

     

    За границей отдыхать,

    На Мальдивах загорать,

    В караоке песни петь

    И в салонах «spa» балдеть.

     

    Чтоб друзья не забывали,

    В гости чаще приглашали,

    На работе уважали —

    Отпуск, премии давали.

     

    Настроенье будет бодрым,

    Гардероб пусть будет модным.

    Пусть сбываются мечты,

    В шоколаде будешь ты!

  • 4

  • 5

    От всей души Вас поздравляем,

    Примите наши пожеланья.

    Пусть люди, что Вас окружают,

    Любовь Вам дарят и вниманье.

     

    Здоровье крепким будет пусть,

    А счастье чаще в дверь стучится,

    Пусть стороной обходит грусть,

    Пускай мечта осуществится.

     

    Чудесным будет настроенье,

    Свершений ярких Вам, побед,

    Благополучия, везенья

    И жизни долгих-долгих лет.

  • 6

  • 7

    Тебе желаю в день рожденья

    Любви до головокруженья,

    Добра, здоровья и успеха,

    Улыбок, радости и смеха.

     

    Пусть сотни солнц тебе сияют,

    Пусть искорки в глазах играют.

    Пусть будет так, как хочешь ты,

    Пусть сбудутся твои мечты!

  • 8

  • 9

    Пусть все желанья сбудутся,

    Пусть все мечты исполнятся,

    Плохое пусть забудется,

    Хорошее пусть вспомнится.

     

    А жизнь пусть будет длинною,

    Счастливою, беспечною.

    Пусть воля будет сильною,

    Любовь пусть будет вечною.

     

    По жизни — лишь с улыбкою,

    Делясь со всеми радостью.

    А жизнь, хоть и «с перчинкою»,

    Пусть будет лучшей сладостью.

  • 10

  • 11

    Желаю жизни без хлопот,

    Идти смелее лишь вперед.

    Чтобы в пути не знать печали,

    И чтоб друзья не подкачали.

     

    Пусть все мечты сбываются,

    А новые — рождаются.

    Пускай сопутствует успех.

    Желаю быть счастливей всех!

  • 12

  • 13

    Желаю счастья, радости, любви,

    Еще мечты заветной исполненья,

    Здоровья крепкого, удач всегда во всем,

    И добрых слов не только в день рожденья.

  • 14

  • 15

    Пожелаю тебе в день рождения,

    Брать от жизни всё самое лучшее,

    Чтобы пело всегда настроение,

    И судьба была яркой, везучею.

     

    Чтоб улыбками дни твои полнились,

    Счастье в гости на чай заходило,

    И мечты непременно исполнились,

    И веселье твой дом захватило!

     

    Чтоб в душе, как на поле ромашковом,

    Было радостно, нежно, спокойно,

    Каждый день стал бы лучше вчерашнего,

    И успех накрывал, будто волны!

  • 16

  • 17

    Пусть жизнь течёт весёлым ручейком

    И состоит из мелких капель счастья,

    Тепло и свет пусть твой наполнят дом,

    И добрые друзья в него стучатся.

     

    Пусть будет всё — везенье, деньги, смех,

    Всё то, что помогает жить достойно,

    И в личной жизни будет ждать успех,

    Любовь тебя накроет с головою!

     

    Пусть каждый день, как только расцвело,

    Тебя с улыбкой радостной встречает,

    Желаю, чтоб во всём тебе везло,

    И звёзды пусть желанья исполняют!

  • 18

  • 19

    Здоровья лет на сто вперед,

    Удачи и больших высот,

    Новых свершений и побед,

    Живи, не зная зла и бед!

     

    Пусть счастье накрывает с головой,

    Пусть ангел твой всегда будет с тобой!

    Заветные пусть сбудутся мечты,

    И в жизни сложится все так, как хочешь ты!

Трогательные поздравления с днем рождения

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