Поздравления с днем рождения 17 января: стихи и открытки

День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!
С днем рожденья поздравляем!
Мира и добра желаем,
Счастья, радости, удачи,
Только так, и не иначе.
За границей отдыхать,
На Мальдивах загорать,
В караоке песни петь
И в салонах «spa» балдеть.
Чтоб друзья не забывали,
В гости чаще приглашали,
На работе уважали —
Отпуск, премии давали.
Настроенье будет бодрым,
Гардероб пусть будет модным.
Пусть сбываются мечты,
В шоколаде будешь ты!
От всей души Вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что Вас окружают,
Любовь Вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.
Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких Вам, побед,
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет.
Тебе желаю в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть все мечты исполнятся,
Плохое пусть забудется,
Хорошее пусть вспомнится.
А жизнь пусть будет длинною,
Счастливою, беспечною.
Пусть воля будет сильною,
Любовь пусть будет вечною.
По жизни — лишь с улыбкою,
Делясь со всеми радостью.
А жизнь, хоть и «с перчинкою»,
Пусть будет лучшей сладостью.
Желаю жизни без хлопот,
Идти смелее лишь вперед.
Чтобы в пути не знать печали,
И чтоб друзья не подкачали.
Пусть все мечты сбываются,
А новые — рождаются.
Пускай сопутствует успех.
Желаю быть счастливей всех!
Желаю счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всем,
И добрых слов не только в день рожденья.
Пожелаю тебе в день рождения,
Брать от жизни всё самое лучшее,
Чтобы пело всегда настроение,
И судьба была яркой, везучею.
Чтоб улыбками дни твои полнились,
Счастье в гости на чай заходило,
И мечты непременно исполнились,
И веселье твой дом захватило!
Чтоб в душе, как на поле ромашковом,
Было радостно, нежно, спокойно,
Каждый день стал бы лучше вчерашнего,
И успех накрывал, будто волны!
Пусть жизнь течёт весёлым ручейком
И состоит из мелких капель счастья,
Тепло и свет пусть твой наполнят дом,
И добрые друзья в него стучатся.
Пусть будет всё — везенье, деньги, смех,
Всё то, что помогает жить достойно,
И в личной жизни будет ждать успех,
Любовь тебя накроет с головою!
Пусть каждый день, как только расцвело,
Тебя с улыбкой радостной встречает,
Желаю, чтоб во всём тебе везло,
И звёзды пусть желанья исполняют!
Здоровья лет на сто вперед,
Удачи и больших высот,
Новых свершений и побед,
Живи, не зная зла и бед!
Пусть счастье накрывает с головой,
Пусть ангел твой всегда будет с тобой!
Заветные пусть сбудутся мечты,
И в жизни сложится все так, как хочешь ты!