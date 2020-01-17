Поздравления с днем рождения 17 января: стихи и открытки

1 День рождения — лучший праздник! Поздравляем от души. Желаем радости и счастья, Добра, здоровья и любви. Желаем море впечатлений, Насыщенных и ярких дней. Пусть сердце бьется от веселья, Сегодня, завтра, каждый день! Искрится на лице улыбка, И светятся пускай глаза. Ведь в этот праздник лишь для Вас Приятные звучат слова!

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3 С днем рожденья поздравляем! Мира и добра желаем, Счастья, радости, удачи, Только так, и не иначе. За границей отдыхать, На Мальдивах загорать, В караоке песни петь И в салонах «spa» балдеть. Чтоб друзья не забывали, В гости чаще приглашали, На работе уважали — Отпуск, премии давали. Настроенье будет бодрым, Гардероб пусть будет модным. Пусть сбываются мечты, В шоколаде будешь ты!

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5 От всей души Вас поздравляем, Примите наши пожеланья. Пусть люди, что Вас окружают, Любовь Вам дарят и вниманье. Здоровье крепким будет пусть, А счастье чаще в дверь стучится, Пусть стороной обходит грусть, Пускай мечта осуществится. Чудесным будет настроенье, Свершений ярких Вам, побед, Благополучия, везенья И жизни долгих-долгих лет.

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7 Тебе желаю в день рожденья Любви до головокруженья, Добра, здоровья и успеха, Улыбок, радости и смеха. Пусть сотни солнц тебе сияют, Пусть искорки в глазах играют. Пусть будет так, как хочешь ты, Пусть сбудутся твои мечты!

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9 Пусть все желанья сбудутся, Пусть все мечты исполнятся, Плохое пусть забудется, Хорошее пусть вспомнится. А жизнь пусть будет длинною, Счастливою, беспечною. Пусть воля будет сильною, Любовь пусть будет вечною. По жизни — лишь с улыбкою, Делясь со всеми радостью. А жизнь, хоть и «с перчинкою», Пусть будет лучшей сладостью.

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11 Желаю жизни без хлопот, Идти смелее лишь вперед. Чтобы в пути не знать печали, И чтоб друзья не подкачали. Пусть все мечты сбываются, А новые — рождаются. Пускай сопутствует успех. Желаю быть счастливей всех!

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13 Желаю счастья, радости, любви, Еще мечты заветной исполненья, Здоровья крепкого, удач всегда во всем, И добрых слов не только в день рожденья.

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15 Пожелаю тебе в день рождения, Брать от жизни всё самое лучшее, Чтобы пело всегда настроение, И судьба была яркой, везучею. Чтоб улыбками дни твои полнились, Счастье в гости на чай заходило, И мечты непременно исполнились, И веселье твой дом захватило! Чтоб в душе, как на поле ромашковом, Было радостно, нежно, спокойно, Каждый день стал бы лучше вчерашнего, И успех накрывал, будто волны!

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17 Пусть жизнь течёт весёлым ручейком И состоит из мелких капель счастья, Тепло и свет пусть твой наполнят дом, И добрые друзья в него стучатся. Пусть будет всё — везенье, деньги, смех, Всё то, что помогает жить достойно, И в личной жизни будет ждать успех, Любовь тебя накроет с головою! Пусть каждый день, как только расцвело, Тебя с улыбкой радостной встречает, Желаю, чтоб во всём тебе везло, И звёзды пусть желанья исполняют!

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