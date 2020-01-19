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Воскресенье, 19.01.2020
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Лучшие короткие поздравления с Крещением 2020, открытки

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Лучшие короткие поздравления с Крещением 2020, открытки
12:45 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Красивые короткие поздравления с Крещением Господним.

  • 1

    С Крещением Господним поздравляю

    И ангелов хранителей желаю.

    Пусть светится от радости душа,

    Пусть будет жизнь светла и хороша!

  • 2

  • 3

    Вас с Крещеньем поздравляю,

    Счастья и добра желаю,

    Богатырского здоровья,

    А еще удач с любовью.

    Пусть всегда во всём везет

    Вам на сотню лет вперед.

  • 4

  • 5

    На Крещение Господне

    Пусть мечты сбываются,

    Каплями святой воды

    Все грехи смываются.

  • 6

  • 7

    С Крещением Господним поздравляю,

    И благодати дому я желаю,

    Пусть прочь уходят беды и ненастья,

    А остается мир в душе, тепло и счастье!

  • 8

  • 9

    Вот Крещение пришло —

    Сверху чудо снизошло.

    К святой тайне прикоснись

    И в водичку окунись,

    Чтоб грехи скорее смыть

    И здоровым самым быть!

  • 10

  • 11

    На Крещение Господне

    Ты испей святой воды,

    Пусть хранит святая вера

    От грехов и от беды.

  • 12

  • 13

    С Крещением Господним!

    С большим днем и святым.

    Пусть сердце будет теплым.

    Здоровья, веры, сил!

  • 14

  • 15

    В день Крещения святого

    Вам желаю чистоты

    В мыслях, сердце и поступках,

    Сбудутся пускай мечты.

  • 16

  • 17

    Пусть в день Крещения все ангелы услышат,

    Молитву, что тихо сердце говорит.

    Пусть в чудный день здоровье и удача,

    Наполнит дом, убережет от плача.

    Подарит тихо всем улыбки,

    Водою смоет грустные ошибки.

  • 18

  • 19

    Пускай в крещенские морозы,

    Согреты будут все теплом,

    Пускай исчезнут беды, слёзы,

    И будет мир наполнен добром.

  • 20

  • 21

    В день Крещения Господня

    Освященною водой,

    Пусть Господь очистит души

    Даст надежду и покой.

  • 22

  • 23

    С праздником Крещения!

    Счастья и здоровья!

    Пусть уйдут сомнения,

    Будет всё в жизни ровно!

    Света божьего в глазах,

    И улыбки на устах!

Красивые поздравления с Крещением Господним 2020 на украинском языке

Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи

Крещение Господне 2020: поздравления в стихах и открытках

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