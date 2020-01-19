Лучшие короткие поздравления с Крещением 2020, открытки

1 С Крещением Господним поздравляю И ангелов хранителей желаю. Пусть светится от радости душа, Пусть будет жизнь светла и хороша!

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3 Вас с Крещеньем поздравляю, Счастья и добра желаю, Богатырского здоровья, А еще удач с любовью. Пусть всегда во всём везет Вам на сотню лет вперед.

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5 На Крещение Господне Пусть мечты сбываются, Каплями святой воды Все грехи смываются.

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7 С Крещением Господним поздравляю, И благодати дому я желаю, Пусть прочь уходят беды и ненастья, А остается мир в душе, тепло и счастье!

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9 Вот Крещение пришло — Сверху чудо снизошло. К святой тайне прикоснись И в водичку окунись, Чтоб грехи скорее смыть И здоровым самым быть!

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11 На Крещение Господне Ты испей святой воды, Пусть хранит святая вера От грехов и от беды.

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13 С Крещением Господним! С большим днем и святым. Пусть сердце будет теплым. Здоровья, веры, сил!

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15 В день Крещения святого Вам желаю чистоты В мыслях, сердце и поступках, Сбудутся пускай мечты.

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17 Пусть в день Крещения все ангелы услышат, Молитву, что тихо сердце говорит. Пусть в чудный день здоровье и удача, Наполнит дом, убережет от плача. Подарит тихо всем улыбки, Водою смоет грустные ошибки.

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19 Пускай в крещенские морозы, Согреты будут все теплом, Пускай исчезнут беды, слёзы, И будет мир наполнен добром.

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21 В день Крещения Господня Освященною водой, Пусть Господь очистит души Даст надежду и покой.

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