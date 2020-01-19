Лучшие короткие поздравления с Крещением 2020, открытки

С Крещением Господним поздравляю
И ангелов хранителей желаю.
Пусть светится от радости душа,
Пусть будет жизнь светла и хороша!
Вас с Крещеньем поздравляю,
Счастья и добра желаю,
Богатырского здоровья,
А еще удач с любовью.
Пусть всегда во всём везет
Вам на сотню лет вперед.
На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.
С Крещением Господним поздравляю,
И благодати дому я желаю,
Пусть прочь уходят беды и ненастья,
А остается мир в душе, тепло и счастье!
Вот Крещение пришло —
Сверху чудо снизошло.
К святой тайне прикоснись
И в водичку окунись,
Чтоб грехи скорее смыть
И здоровым самым быть!
На Крещение Господне
Ты испей святой воды,
Пусть хранит святая вера
От грехов и от беды.
С Крещением Господним!
С большим днем и святым.
Пусть сердце будет теплым.
Здоровья, веры, сил!
В день Крещения святого
Вам желаю чистоты
В мыслях, сердце и поступках,
Сбудутся пускай мечты.
Пусть в день Крещения все ангелы услышат,
Молитву, что тихо сердце говорит.
Пусть в чудный день здоровье и удача,
Наполнит дом, убережет от плача.
Подарит тихо всем улыбки,
Водою смоет грустные ошибки.
Пускай в крещенские морозы,
Согреты будут все теплом,
Пускай исчезнут беды, слёзы,
И будет мир наполнен добром.
В день Крещения Господня
Освященною водой,
Пусть Господь очистит души
Даст надежду и покой.
С праздником Крещения!
Счастья и здоровья!
Пусть уйдут сомнения,
Будет всё в жизни ровно!
Света божьего в глазах,
И улыбки на устах!