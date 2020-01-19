Крещение Господне 2020: поздравления в стихах с праздником Богоявления, открытки

1 Трещат крещенские морозы, Лютует матушка-зима, Но мы не видим в них угрозы, Нам сила Господом дана. И в день Крещения Господня, Пусть вера озаряет путь, Очистимся душой сегодня, Чтоб впредь с дороги не свернуть!

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3 В день крещения Христа Поздравляю вас друзья: Пусть мороз вас не пугает, А здоровья прибавляет. Надо в прорубь прыгнуть нам, А потом и по сто грамм! Пусть морозная вода Хворь изгонит навсегда!

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5 Пусть счастьем жизнь наполнится твоя, И от тревог и бед — Господь оберегает, Теплом пусть окружит тебя родня, Судьба, лишь новые дороги открывает. Пусть в день крещения удачен будет путь, Любовь, достаток, процветание — в доме, Желаем горы жизни Вам уверенно свернуть, Отправиться к мечте на сказочном пароме!

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7 В Крещение Господне Хотим мы пожелать Чтоб звезды путеводные Могли Вас направлять. Чтоб было озарение, Чтоб не болела плоть, И в день Богоявления Храни Вас всех господь!

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9 Отражаются в проруби звезды, Помоги нам, святая вода. Поздравляю с Крещеньем Господнем, Да хранит Вас родная звезда. Пусть неведомы будут недуги И обходит беда стороной. С чистым помыслом верного друга Защищает Вас ангел святой.

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11 Крещение. На дворе морозы, Но ночь особенно светла. Пускай же высохнут все слезы, Пусть от любви поет душа, Пусть ангел с высоты приличной Вас охраняет ото зла, Желаю мира в жизни личной И счастья Вам желаю я!

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13 Крещения праздник наступает, Что надо делать — каждый знает! На речке в прорубь окунись, И будто заново родись! Омой себя водой святой, С души грехи скорее смой. И станет на душе тепло, Спокойно очень и легко!

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15 Святой водой лицо омой, Но, делай это, ты с душой, Остановись, перекрестись, С открытым сердцем возродись! Смой: хворь, тоску, печали след, Очисть свой дом скорей от бед, И силы Бог тебе пошлёт, Ведь к нам Крещение идёт!

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17 Пусть сегодня Господне Крещение Принесет для души чистоту! Пусть тебе любое мгновение Дарит радость, уют, доброту! Я желаю, чтоб мир и достаток Наполняли жизнь счастьем твою! Пусть во всем всегда будет порядок, Чтоб жилось тебе, словно в раю!

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19 С Крещением Господнем, Вам жизни чистой, новой, Побольше в ней добра И нежного тепла! И, чтобы ни случилось, Господь пускай поможет, От зла и от невзгоды, И от печали тоже. Пусть дом ваш под защитой От неба пребывает, И пусть вся ваша жизнь Успешно расцветает!

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21 Со светлым праздником Крещения Сегодня поздравляем вас! Пускай вам будет утешением Рука Господня в трудный час. Пускай душа светлее станет, А сердце верит в чудеса. Пусть солнце будет вечно с вами, Пусть дождь укроют небеса. Прекрасный праздник очищения Приходит в ваш уютный дом. Со светлым праздником Крещения, С прекрасным и священным днём!

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