Крещение Господне 2020: поздравления в стихах с праздником Богоявления, открытки

Трещат крещенские морозы,
Лютует матушка-зима,
Но мы не видим в них угрозы,
Нам сила Господом дана.
И в день Крещения Господня,
Пусть вера озаряет путь,
Очистимся душой сегодня,
Чтоб впредь с дороги не свернуть!
В день крещения Христа
Поздравляю вас друзья:
Пусть мороз вас не пугает,
А здоровья прибавляет.
Надо в прорубь прыгнуть нам,
А потом и по сто грамм!
Пусть морозная вода
Хворь изгонит навсегда!
Пусть счастьем жизнь наполнится твоя,
И от тревог и бед — Господь оберегает,
Теплом пусть окружит тебя родня,
Судьба, лишь новые дороги открывает.
Пусть в день крещения удачен будет путь,
Любовь, достаток, процветание — в доме,
Желаем горы жизни Вам уверенно свернуть,
Отправиться к мечте на сказочном пароме!
В Крещение Господне
Хотим мы пожелать
Чтоб звезды путеводные
Могли Вас направлять.
Чтоб было озарение,
Чтоб не болела плоть,
И в день Богоявления
Храни Вас всех господь!
Отражаются в проруби звезды,
Помоги нам, святая вода.
Поздравляю с Крещеньем Господнем,
Да хранит Вас родная звезда.
Пусть неведомы будут недуги
И обходит беда стороной.
С чистым помыслом верного друга
Защищает Вас ангел святой.
Крещение. На дворе морозы,
Но ночь особенно светла.
Пускай же высохнут все слезы,
Пусть от любви поет душа,
Пусть ангел с высоты приличной
Вас охраняет ото зла,
Желаю мира в жизни личной
И счастья Вам желаю я!
Крещения праздник наступает,
Что надо делать — каждый знает!
На речке в прорубь окунись,
И будто заново родись!
Омой себя водой святой,
С души грехи скорее смой.
И станет на душе тепло,
Спокойно очень и легко!
Святой водой лицо омой,
Но, делай это, ты с душой,
Остановись, перекрестись,
С открытым сердцем возродись!
Смой: хворь, тоску, печали след,
Очисть свой дом скорей от бед,
И силы Бог тебе пошлёт,
Ведь к нам Крещение идёт!
Пусть сегодня Господне Крещение
Принесет для души чистоту!
Пусть тебе любое мгновение
Дарит радость, уют, доброту!
Я желаю, чтоб мир и достаток
Наполняли жизнь счастьем твою!
Пусть во всем всегда будет порядок,
Чтоб жилось тебе, словно в раю!
С Крещением Господнем,
Вам жизни чистой, новой,
Побольше в ней добра
И нежного тепла!
И, чтобы ни случилось,
Господь пускай поможет,
От зла и от невзгоды,
И от печали тоже.
Пусть дом ваш под защитой
От неба пребывает,
И пусть вся ваша жизнь
Успешно расцветает!
Со светлым праздником Крещения
Сегодня поздравляем вас!
Пускай вам будет утешением
Рука Господня в трудный час.
Пускай душа светлее станет,
А сердце верит в чудеса.
Пусть солнце будет вечно с вами,
Пусть дождь укроют небеса.
Прекрасный праздник очищения
Приходит в ваш уютный дом.
Со светлым праздником Крещения,
С прекрасным и священным днём!
Пусть в светлый день Крещенья
Оставят Вас сомненья,
Уйдут из сердца страхи,
Забудется беда.
Пусть смоет прегрешения,
И даст благословенье,
Чистейшая, как ангел,
Крещенская вода.