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Крещение Господне 2020: поздравления в стихах с праздником Богоявления, открытки

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Крещение Господне 2020: поздравления в стихах с праздником Богоявления, открытки
19:39 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Крещение Господне - один из наиболее важных праздников православной церкви.

  • 1

    Трещат крещенские морозы,

    Лютует матушка-зима,

    Но мы не видим в них угрозы,

    Нам сила Господом дана.

     

    И в день Крещения Господня,

    Пусть вера озаряет путь,

    Очистимся душой сегодня,

    Чтоб впредь с дороги не свернуть!

  • 2

  • 3

    В день крещения Христа

    Поздравляю вас друзья:

    Пусть мороз вас не пугает,

    А здоровья прибавляет.

     

    Надо в прорубь прыгнуть нам,

    А потом и по сто грамм!

    Пусть морозная вода

    Хворь изгонит навсегда!

  • 4

  • 5

    Пусть счастьем жизнь наполнится твоя,

    И от тревог и бед — Господь оберегает,

    Теплом пусть окружит тебя родня,

    Судьба, лишь новые дороги открывает.

     

    Пусть в день крещения удачен будет путь,

    Любовь, достаток, процветание — в доме,

    Желаем горы жизни Вам уверенно свернуть,

    Отправиться к мечте на сказочном пароме!

  • 6

  • 7

    В Крещение Господне

    Хотим мы пожелать

    Чтоб звезды путеводные

    Могли Вас направлять.

     

    Чтоб было озарение,

    Чтоб не болела плоть,

    И в день Богоявления

    Храни Вас всех господь!

  • 8

  • 9

    Отражаются в проруби звезды,

    Помоги нам, святая вода.

    Поздравляю с Крещеньем Господнем,

    Да хранит Вас родная звезда.

     

    Пусть неведомы будут недуги

    И обходит беда стороной.

    С чистым помыслом верного друга

    Защищает Вас ангел святой.

  • 10

  • 11

    Крещение. На дворе морозы,

    Но ночь особенно светла.

    Пускай же высохнут все слезы,

    Пусть от любви поет душа,

    Пусть ангел с высоты приличной

    Вас охраняет ото зла,

    Желаю мира в жизни личной

    И счастья Вам желаю я!

  • 12

  • 13

    Крещения праздник наступает,

    Что надо делать — каждый знает!

    На речке в прорубь окунись,

    И будто заново родись!

     

    Омой себя водой святой,

    С души грехи скорее смой.

    И станет на душе тепло,

    Спокойно очень и легко!

  • 14

  • 15

    Святой водой лицо омой,

    Но, делай это, ты с душой,

    Остановись, перекрестись,

    С открытым сердцем возродись!

     

    Смой: хворь, тоску, печали след,

    Очисть свой дом скорей от бед,

    И силы Бог тебе пошлёт,

    Ведь к нам Крещение идёт!

  • 16

  • 17

    Пусть сегодня Господне Крещение

    Принесет для души чистоту!

    Пусть тебе любое мгновение

    Дарит радость, уют, доброту!

     

    Я желаю, чтоб мир и достаток

    Наполняли жизнь счастьем твою!

    Пусть во всем всегда будет порядок,

    Чтоб жилось тебе, словно в раю!

  • 18

  • 19

    С Крещением Господнем,

    Вам жизни чистой, новой,

    Побольше в ней добра

    И нежного тепла!

     

    И, чтобы ни случилось,

    Господь пускай поможет,

    От зла и от невзгоды,

    И от печали тоже.

     

    Пусть дом ваш под защитой

    От неба пребывает,

    И пусть вся ваша жизнь

    Успешно расцветает!

  • 20

  • 21

    Со светлым праздником Крещения

    Сегодня поздравляем вас!

    Пускай вам будет утешением

    Рука Господня в трудный час.

     

    Пускай душа светлее станет,

    А сердце верит в чудеса.

    Пусть солнце будет вечно с вами,

    Пусть дождь укроют небеса.

     

    Прекрасный праздник очищения

    Приходит в ваш уютный дом.

    Со светлым праздником Крещения,

    С прекрасным и священным днём!

  • 22

  • 23

    Пусть в светлый день Крещенья

    Оставят Вас сомненья,

    Уйдут из сердца страхи,

    Забудется беда.

     

    Пусть смоет прегрешения,

    И даст благословенье,

    Чистейшая, как ангел,

    Крещенская вода.

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