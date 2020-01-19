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Шуточные СМС-поздравления с днем рождения 19 января, открытки

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Шуточные СМС-поздравления с днем рождения 19 января, открытки
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Если у кого-то из ваших родных, друзей или знакомых надвигается очередная дата, не забудьте поздравить их с днем рождения и пожелать самого наилучшего.

  • 1

    С днем рожденья поздравляю!

    Много денежек желаю,

    Голова чтоб не болела,

    А душа всегда чтоб пела!

     

    Чтобы жизнь тебя любила,

    Щедро-щедро одарила!

    Ну а тем, кто не согласен,

    В руки — флаг! И путь им ясный!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с днем рождения!

    Не оставит пусть везение:

    Липнет, будто банный лист,

    Чтоб желания сбылись.

     

    Пусть приклеится удача,

    Процветанием озадачит,

    И одарит окрылением

    И шикарным настроением!

  • 4

  • 5

    Поздравляю с днем рожденья!

    Желаю море наслажденья.

    Постарайся так отметить,

    Чтоб звездой стать в интернете.

     

    Смело воплощай идеи,

    Пусть на все хватает денег.

    Не грусти, живи красиво,

    Будь всегда на позитиве!

  • 6

  • 7

    С днем рождения поздравляю,

    Счастья, радости желаю!

    В этот день тебе все можно,

    Не напиться будет сложно.

     

    Ну а что же пожелать?

    Никогда не унывать,

    Быть веселым, креативным

    И конечно позитивным!

  • 8

  • 9

    Желаю счастья, смеха,

    Везения, успеха.

    И жизнь — ну просто сказку,

    И от родных лишь ласку.

    Мечты пусть исполняются,

    Друзья лишь улыбаются.

    Пускай проблемы веселят,

    В карманах деньги шелестят.

    Удачи — полный сундучок!

    Держать свой выше пятачок!

  • 10

  • 11

    Поздравляю с днем рождения!

    Шлю удачи килограмм,

    Тонну страсти и везения,

    Красоты — назло годам.

     

    Воз успехов тяжеленный,

    Да такой, что не поднять,

    А еще — немного лени,

    Чтоб в труде не уставать!

  • 12

  • 13

    Пожелаю в день рожденья

    Сумашедшего везенья,

    Настроенья, вдохновенья

    И счастливые мгновенья.

     

    Пусть в карманах будет густо,

    Чтоб хрустела в них капуста.

    Шопинг, Бали, казино

    Было б все для вас легко.

  • 14

  • 15

    Ресторанов лучших самых,

    Отдыхать лишь на Багамах,

    Много золота в подвале,

    Чтоб менты не отыскали,

    Коньяков лишь самых старых,

    Вечно сломанных радаров,

    Чтоб никто не смел мешать

    День рожденья отмечать!

  • 16

  • 17

    Желаю жить всегда безбедно,

    Ажурно, весело, волшебно,

    Шагать с удачей по дорожкам,

    Рыдать от счастья, но немножко.

     

    Делиться радостью со всеми,

    Ловить успех в любимом деле,

    На позитиве плыть красиво.

    И чтоб тебе всегда фартило!

  • 18

  • 19

    Пусть счастье грязно пристает,

    В делах сопутствует удача,

    Здоровье, радость и успех,

    С тобой в одной упряжке скачут.

     

    Пускай финансы не поют

    Тебе печальные романсы.

    Ну, а судьба пускай дает

    По жизни лишь крутые шансы!

С днем рождения: лучшие поздравления своими словами, открытки

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