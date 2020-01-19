Шуточные СМС-поздравления с днем рождения 19 января, открытки

С днем рожденья поздравляю!
Много денежек желаю,
Голова чтоб не болела,
А душа всегда чтоб пела!
Чтобы жизнь тебя любила,
Щедро-щедро одарила!
Ну а тем, кто не согласен,
В руки — флаг! И путь им ясный!
Поздравляю с днем рождения!
Не оставит пусть везение:
Липнет, будто банный лист,
Чтоб желания сбылись.
Пусть приклеится удача,
Процветанием озадачит,
И одарит окрылением
И шикарным настроением!
Поздравляю с днем рожденья!
Желаю море наслажденья.
Постарайся так отметить,
Чтоб звездой стать в интернете.
Смело воплощай идеи,
Пусть на все хватает денег.
Не грусти, живи красиво,
Будь всегда на позитиве!
С днем рождения поздравляю,
Счастья, радости желаю!
В этот день тебе все можно,
Не напиться будет сложно.
Ну а что же пожелать?
Никогда не унывать,
Быть веселым, креативным
И конечно позитивным!
Желаю счастья, смеха,
Везения, успеха.
И жизнь — ну просто сказку,
И от родных лишь ласку.
Мечты пусть исполняются,
Друзья лишь улыбаются.
Пускай проблемы веселят,
В карманах деньги шелестят.
Удачи — полный сундучок!
Держать свой выше пятачок!
Поздравляю с днем рождения!
Шлю удачи килограмм,
Тонну страсти и везения,
Красоты — назло годам.
Воз успехов тяжеленный,
Да такой, что не поднять,
А еще — немного лени,
Чтоб в труде не уставать!
Пожелаю в день рожденья
Сумашедшего везенья,
Настроенья, вдохновенья
И счастливые мгновенья.
Пусть в карманах будет густо,
Чтоб хрустела в них капуста.
Шопинг, Бали, казино
Было б все для вас легко.
Ресторанов лучших самых,
Отдыхать лишь на Багамах,
Много золота в подвале,
Чтоб менты не отыскали,
Коньяков лишь самых старых,
Вечно сломанных радаров,
Чтоб никто не смел мешать
День рожденья отмечать!
Желаю жить всегда безбедно,
Ажурно, весело, волшебно,
Шагать с удачей по дорожкам,
Рыдать от счастья, но немножко.
Делиться радостью со всеми,
Ловить успех в любимом деле,
На позитиве плыть красиво.
И чтоб тебе всегда фартило!
Пусть счастье грязно пристает,
В делах сопутствует удача,
Здоровье, радость и успех,
С тобой в одной упряжке скачут.
Пускай финансы не поют
Тебе печальные романсы.
Ну, а судьба пускай дает
По жизни лишь крутые шансы!