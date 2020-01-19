Шуточные СМС-поздравления с днем рождения 19 января, открытки

В руки — флаг! И путь им ясный!

Ну а тем, кто не согласен,

Чтобы жизнь тебя любила,

А душа всегда чтоб пела!

Голова чтоб не болела,

Будь всегда на позитиве!

Пусть на все хватает денег.

Чтоб звездой стать в интернете.

7

С днем рождения поздравляю,

Счастья, радости желаю!

В этот день тебе все можно,

Не напиться будет сложно.

Ну а что же пожелать?

Никогда не унывать,

Быть веселым, креативным

И конечно позитивным!