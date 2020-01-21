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Шикарные СМС поздравления с Днем рождения 21 января

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Шикарные СМС поздравления с Днем рождения 21 января
09:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

  • 1

    Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

  • 2

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

  • 3

    Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

  • 4

    Желаю в жизни только света,

    Тепла, успехов и любви.

    В душе чтоб было вечным лето,

    Чтоб звезды в путь тебя вели.

     

    Лишь радости, в делах — удачи,

    Свершений новых и побед.

    И только так — никак иначе.

    Счастливых, ярких, долгих лет!

  • 5

    С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

  • 6

  • 7

    Желаю счастья в день рождения,

    Уюта в доме, процветания

    И искрометного везения,

    Чтобы сбывались все желания.

     

    Любой мечты осуществления,

    Улыбок в праздники и в будни,

    Чтобы везло в любом стремлении

    Все дни и каждую минуту!

  • 8

    Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и радужного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

  • 9

    Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!

  • 10

    Желаю быть всегда на высоте!

    Жить счастливо и беззаботно.

    Всегда идти к своей мечте,

    Шагая к ней свободно!

     

    Желаю, чтобы все, всегда,

    Желания исполнялись.

    И только лучшие моменты,

    В судьбе твоей случались!

  • 11

  • 12

    Смеха, радости и счастья,

    Море солнца и тепла!

    Чтоб без бед и без ненастья

    Жизнь твоя всегда была.

     

    Чтоб удача и везенье

    Охраняли твой порог,

    Заполняло чтоб веселье

    В доме каждый уголок!

  • 13

    Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

  • 14

    Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!

  • 15

    С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

  • 16

    Мгновений — восхитительных,

    Эмоций — положительных,

    Настроения — чудесного,

    Жизни — не скучной, интересной!

     

    Вдохновения — постоянного,

    Везения — невероятного,

    Счастья тебе, с днем рожденья,

    Желаю желаний исполненья!

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