Шикарные СМС поздравления с Днем рождения 21 января

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!
Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!
Желаю в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!
С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.
Желаю счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искрометного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!
Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и радужного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!
Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!
Желаю быть всегда на высоте!
Жить счастливо и беззаботно.
Всегда идти к своей мечте,
Шагая к ней свободно!
Желаю, чтобы все, всегда,
Желания исполнялись.
И только лучшие моменты,
В судьбе твоей случались!
Смеха, радости и счастья,
Море солнца и тепла!
Чтоб без бед и без ненастья
Жизнь твоя всегда была.
Чтоб удача и везенье
Охраняли твой порог,
Заполняло чтоб веселье
В доме каждый уголок!
Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.
Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!
С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!
Мгновений — восхитительных,
Эмоций — положительных,
Настроения — чудесного,
Жизни — не скучной, интересной!
Вдохновения — постоянного,
Везения — невероятного,
Счастья тебе, с днем рожденья,
Желаю желаний исполненья!