Шикарные СМС поздравления с Днем рождения 21 января

1 Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

2 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

3 Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

4 Желаю в жизни только света, Тепла, успехов и любви. В душе чтоб было вечным лето, Чтоб звезды в путь тебя вели. Лишь радости, в делах — удачи, Свершений новых и побед. И только так — никак иначе. Счастливых, ярких, долгих лет!

5 С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

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7 Желаю счастья в день рождения, Уюта в доме, процветания И искрометного везения, Чтобы сбывались все желания. Любой мечты осуществления, Улыбок в праздники и в будни, Чтобы везло в любом стремлении Все дни и каждую минуту!

8 Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и радужного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

9 Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!

10 Желаю быть всегда на высоте! Жить счастливо и беззаботно. Всегда идти к своей мечте, Шагая к ней свободно! Желаю, чтобы все, всегда, Желания исполнялись. И только лучшие моменты, В судьбе твоей случались!

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12 Смеха, радости и счастья, Море солнца и тепла! Чтоб без бед и без ненастья Жизнь твоя всегда была. Чтоб удача и везенье Охраняли твой порог, Заполняло чтоб веселье В доме каждый уголок!

13 Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

14 Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!

15 С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!