Китайский Новый год 2020: поздравления в стихах, прозе и открытках

Новый год границ не знает,
Не страшна ему стена,
И Китайский Новый год
Отмечает вся страна.
Мы за стол все дружно сядем
И шампанского нальем,
И пусть Новый год китайский,
Для себя мы счастья ждем.
Пусть для нас он будет добрым,
Пусть удачу принесет,
Пусть любви, добра и счастья
Хватит нам на целый год.
Пускай этот Новый 2020 год станет для вас копилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и победы, богатство и достаток, счастье и радости, приятные встречи и интереснейшие приключения. Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями. Желаю самого лучшего, доброго и светлого, огромных благ и искренней любви. С Новым годом!
С Новым годом! В руки — счастья
И здоровья на порог,
Самых ярких в жизни красок,
Ну, и с денежкой мешок!
С китайским Новым годом Вас! Желаю, чтобы радость и веселье жили в ваших сердцах. Чтобы символ года принес Вам счастье, достаток и здоровье. Чтобы вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.
Новый год в Китае нынче,
Скоро новый зверь придет.
Пусть семье он только счастья
И достаток принесет.
Пусть откроет в день чудесный
Небо вам большой портал,
Чтоб мечту свою и просьбу
В космос каждый вмиг послал.
Поздравляю тебя с еще одним Новым годом — китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, счастье и радость! Я желаю тебе, чтобы все новогодние пожелания исполнились в тройном размере!
Вас с Китайским Новым годом
Буду нынче поздравлять.
Что, немножко отдохнули?
Можно снова погулять.
Пожелаю вам стандартно:
Счастья, здравия, любви,
Чтоб всегда водились деньги
И азарт кипел в крови.
В Китайский Новый Год, друзья,
Мы вас сердечно поздравляем.
Желаем жизнь прожить любя,
Пусть прочь уходят все печали.
Удачи, верности, тепла,
Уюта в вашем доме чудном.
Пусть на ладони к вам звезда
С небес сорвется хладным утром!
Вот на пороге Китайский Новый год. Я тебя хочу поздравить и от всей души пожелать столько счастья и везенья, сколько китайцев на планете. Пусть этот год имеет узкий круг забот и крупные масштабы успеха. Пусть в жизни появятся новые возможности и новые идеи процветания, хорошие мысли и новости жизни.