Китайский Новый год 2020: поздравления в стихах, прозе и открытках

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2 Новый год границ не знает, Не страшна ему стена, И Китайский Новый год Отмечает вся страна. Мы за стол все дружно сядем И шампанского нальем, И пусть Новый год китайский, Для себя мы счастья ждем. Пусть для нас он будет добрым, Пусть удачу принесет, Пусть любви, добра и счастья Хватит нам на целый год.

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4 Пускай этот Новый 2020 год станет для вас копилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и победы, богатство и достаток, счастье и радости, приятные встречи и интереснейшие приключения. Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями. Желаю самого лучшего, доброго и светлого, огромных благ и искренней любви. С Новым годом!

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6 С Новым годом! В руки — счастья И здоровья на порог, Самых ярких в жизни красок, Ну, и с денежкой мешок!

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8 С китайским Новым годом Вас! Желаю, чтобы радость и веселье жили в ваших сердцах. Чтобы символ года принес Вам счастье, достаток и здоровье. Чтобы вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.

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10 Новый год в Китае нынче, Скоро новый зверь придет. Пусть семье он только счастья И достаток принесет. Пусть откроет в день чудесный Небо вам большой портал, Чтоб мечту свою и просьбу В космос каждый вмиг послал.

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12 Поздравляю тебя с еще одним Новым годом — китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, счастье и радость! Я желаю тебе, чтобы все новогодние пожелания исполнились в тройном размере!

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14 Вас с Китайским Новым годом Буду нынче поздравлять. Что, немножко отдохнули? Можно снова погулять. Пожелаю вам стандартно: Счастья, здравия, любви, Чтоб всегда водились деньги И азарт кипел в крови.

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16 В Китайский Новый Год, друзья, Мы вас сердечно поздравляем. Желаем жизнь прожить любя, Пусть прочь уходят все печали. Удачи, верности, тепла, Уюта в вашем доме чудном. Пусть на ладони к вам звезда С небес сорвется хладным утром!

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