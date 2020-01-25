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Китайский Новый год 2020: поздравления в стихах, прозе и открытках

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Китайский Новый год 2020: поздравления в стихах, прозе и открытках
08:51 Сегодня Телеграф

Именно 25 января 2020 Восток отмечает свой китайский Новый год.

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    Новый год границ не знает,

    Не страшна ему стена,

    И Китайский Новый год

    Отмечает вся страна.

    Мы за стол все дружно сядем

    И шампанского нальем,

    И пусть Новый год китайский,

    Для себя мы счастья ждем.

    Пусть для нас он будет добрым,

    Пусть удачу принесет,

    Пусть любви, добра и счастья

    Хватит нам на целый год.

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    Пускай этот Новый 2020 год станет для вас копилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и победы, богатство и достаток, счастье и радости, приятные встречи и интереснейшие приключения. Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями. Желаю самого лучшего, доброго и светлого, огромных благ и искренней любви. С Новым годом!

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    С Новым годом! В руки — счастья

    И здоровья на порог,

    Самых ярких в жизни красок,

    Ну, и с денежкой мешок!

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    С китайским Новым годом Вас! Желаю, чтобы радость и веселье жили в ваших сердцах. Чтобы символ года принес Вам счастье, достаток и здоровье. Чтобы вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.

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    Новый год в Китае нынче,

    Скоро новый зверь придет.

    Пусть семье он только счастья

    И достаток принесет.

    Пусть откроет в день чудесный

    Небо вам большой портал,

    Чтоб мечту свою и просьбу

    В космос каждый вмиг послал.

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    Поздравляю тебя с еще одним Новым годом — китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, счастье и радость! Я желаю тебе, чтобы все новогодние пожелания исполнились в тройном размере!

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    Вас с Китайским Новым годом

    Буду нынче поздравлять.

    Что, немножко отдохнули?

    Можно снова погулять.

    Пожелаю вам стандартно:

    Счастья, здравия, любви,

    Чтоб всегда водились деньги

    И азарт кипел в крови.

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    В Китайский Новый Год, друзья,

    Мы вас сердечно поздравляем.

    Желаем жизнь прожить любя,

    Пусть прочь уходят все печали.

    Удачи, верности, тепла,

    Уюта в вашем доме чудном.

    Пусть на ладони к вам звезда

    С небес сорвется хладным утром!

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    Вот на пороге Китайский Новый год. Я тебя хочу поздравить и от всей души пожелать столько счастья и везенья, сколько китайцев на планете. Пусть этот год имеет узкий круг забот и крупные масштабы успеха. Пусть в жизни появятся новые возможности и новые идеи процветания, хорошие мысли и новости жизни.

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