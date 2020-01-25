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Красивые поздравления на Китайский Новый год 2020 в стихах, прозе и открытках

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Красивые поздравления на Китайский Новый год 2020 в стихах, прозе и открытках
14:05 Сегодня Телеграф

В 2020 году китайский Новый год наступит 25 января.

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    Всегда полон веселья

    Китайский Новый год!

    Пусть яркие мгновения

    Праздник принесет!

    Желаю счастья много,

    Добра, любви, успеха,

    Здоровьечка стального,

    Радости и смеха!

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    В Китайский Новый Год желаю яркой жизни, словно весёлый карнавал и столько счастья, сколько китайцев в стране. Пусть будет стол богат не только в праздничные дни, пусть радость и удача сопутствуют повсюду. Желаю в новом году здравствовать и процветать.

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    Ты налей бокал и сделай цзинь,

    Чтоб все стало в жизни по фен — шую,

    Дом опять гирляндой наряди,

    Проведи день, радостно танцуя.

    Чтобы счастье в дом к тебе пришло,

    Увеличились успехи и доход,

    Ты опять желанья загадай,

    Ведь, Китайский нынче Новый год.

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    Пускай сегодня разноцветные огни ярких фейерверков и новогодних хлопушек, отпугнут все зло от вашего дома. Пускай теплые огоньки праздничных фонариков, согревают ваши сердца и оберегают уют вашей жизни. Желаю вам процветания, пускай богатство, наполняет ваши дома. Здоровья, долголетия и силы священного дракона. С Новым годом!

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    Слышен топот у ворот,

    Праздник приближается,

    К нам Китайский Новый год

    Звонко добирается.

    Пусть он счастье принесет,

    Перемены к лучшему,

    И мы станем в этот год

    Добрыми, везучими!

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    Поздравляю тебя с этим праздником! Желаю, чтобы он принес тебе только самые яркие эмоции и впечатления, чтобы теплые воспоминаний от этого дня хватило на весь предстоящий год. И пусть твой огненный дракон всегда тебя защищает и помогает!

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    Снова в небе фейерверки,

    Снова праздник наступил,

    Яркий Новый год китайский

    Свой приход провозгласил.

    Ты зажги фонарик алый,

    Чтоб злых духов отпугнуть,

    Сделай шаг навстречу счастью

    И продолжи жизни путь!

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    С Новым годом! Китайской символикой озарен грядущий год. Пусть этот талисман принесет нам силу, удачу, мужество, стойкость, радость, искренность, любовь, заботу и поддержку. Желаю счастья в семье, личной жизни, работе. Пусть наши мечты сбываются и получается все за что бы не взялись! А азиатский хранитель нам в этом поможет.

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    Часы отбивают минуты,

    Летят фейерверки, салюты;

    В Китае — большой карнавал,

    Ведь день новогодний настал!

    Пускай не такой, как у всех,

    Зато принесет он успех,

    Веселье и смех принесет

    Китайский такой Новый год!

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    Повод погулять появился —

    Опять праздник к нам явился!

    Знаем, Новый год прошел,

    Да китайский подошел!

    Радуется пусть душа,

    А достаток не спеша

    Вырастает день за днем!

    Осыпает мир добром

    Каждый человек и дом!

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