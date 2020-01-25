Красивые поздравления на Китайский Новый год 2020 в стихах, прозе и открытках

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2 Всегда полон веселья Китайский Новый год! Пусть яркие мгновения Праздник принесет! Желаю счастья много, Добра, любви, успеха, Здоровьечка стального, Радости и смеха!

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4 В Китайский Новый Год желаю яркой жизни, словно весёлый карнавал и столько счастья, сколько китайцев в стране. Пусть будет стол богат не только в праздничные дни, пусть радость и удача сопутствуют повсюду. Желаю в новом году здравствовать и процветать.

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6 Ты налей бокал и сделай цзинь, Чтоб все стало в жизни по фен — шую, Дом опять гирляндой наряди, Проведи день, радостно танцуя. Чтобы счастье в дом к тебе пришло, Увеличились успехи и доход, Ты опять желанья загадай, Ведь, Китайский нынче Новый год.

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8 Пускай сегодня разноцветные огни ярких фейерверков и новогодних хлопушек, отпугнут все зло от вашего дома. Пускай теплые огоньки праздничных фонариков, согревают ваши сердца и оберегают уют вашей жизни. Желаю вам процветания, пускай богатство, наполняет ваши дома. Здоровья, долголетия и силы священного дракона. С Новым годом!

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10 Слышен топот у ворот, Праздник приближается, К нам Китайский Новый год Звонко добирается. Пусть он счастье принесет, Перемены к лучшему, И мы станем в этот год Добрыми, везучими!

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12 Поздравляю тебя с этим праздником! Желаю, чтобы он принес тебе только самые яркие эмоции и впечатления, чтобы теплые воспоминаний от этого дня хватило на весь предстоящий год. И пусть твой огненный дракон всегда тебя защищает и помогает!

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14 Снова в небе фейерверки, Снова праздник наступил, Яркий Новый год китайский Свой приход провозгласил. Ты зажги фонарик алый, Чтоб злых духов отпугнуть, Сделай шаг навстречу счастью И продолжи жизни путь!

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16 С Новым годом! Китайской символикой озарен грядущий год. Пусть этот талисман принесет нам силу, удачу, мужество, стойкость, радость, искренность, любовь, заботу и поддержку. Желаю счастья в семье, личной жизни, работе. Пусть наши мечты сбываются и получается все за что бы не взялись! А азиатский хранитель нам в этом поможет.

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18 Часы отбивают минуты, Летят фейерверки, салюты; В Китае — большой карнавал, Ведь день новогодний настал! Пускай не такой, как у всех, Зато принесет он успех, Веселье и смех принесет Китайский такой Новый год!

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