Красивые поздравления на Китайский Новый год 2020 в стихах, прозе и открытках

Всегда полон веселья
Китайский Новый год!
Пусть яркие мгновения
Праздник принесет!
Желаю счастья много,
Добра, любви, успеха,
Здоровьечка стального,
Радости и смеха!
В Китайский Новый Год желаю яркой жизни, словно весёлый карнавал и столько счастья, сколько китайцев в стране. Пусть будет стол богат не только в праздничные дни, пусть радость и удача сопутствуют повсюду. Желаю в новом году здравствовать и процветать.
Ты налей бокал и сделай цзинь,
Чтоб все стало в жизни по фен — шую,
Дом опять гирляндой наряди,
Проведи день, радостно танцуя.
Чтобы счастье в дом к тебе пришло,
Увеличились успехи и доход,
Ты опять желанья загадай,
Ведь, Китайский нынче Новый год.
Пускай сегодня разноцветные огни ярких фейерверков и новогодних хлопушек, отпугнут все зло от вашего дома. Пускай теплые огоньки праздничных фонариков, согревают ваши сердца и оберегают уют вашей жизни. Желаю вам процветания, пускай богатство, наполняет ваши дома. Здоровья, долголетия и силы священного дракона. С Новым годом!
Слышен топот у ворот,
Праздник приближается,
К нам Китайский Новый год
Звонко добирается.
Пусть он счастье принесет,
Перемены к лучшему,
И мы станем в этот год
Добрыми, везучими!
Поздравляю тебя с этим праздником! Желаю, чтобы он принес тебе только самые яркие эмоции и впечатления, чтобы теплые воспоминаний от этого дня хватило на весь предстоящий год. И пусть твой огненный дракон всегда тебя защищает и помогает!
Снова в небе фейерверки,
Снова праздник наступил,
Яркий Новый год китайский
Свой приход провозгласил.
Ты зажги фонарик алый,
Чтоб злых духов отпугнуть,
Сделай шаг навстречу счастью
И продолжи жизни путь!
С Новым годом! Китайской символикой озарен грядущий год. Пусть этот талисман принесет нам силу, удачу, мужество, стойкость, радость, искренность, любовь, заботу и поддержку. Желаю счастья в семье, личной жизни, работе. Пусть наши мечты сбываются и получается все за что бы не взялись! А азиатский хранитель нам в этом поможет.
Часы отбивают минуты,
Летят фейерверки, салюты;
В Китае — большой карнавал,
Ведь день новогодний настал!
Пускай не такой, как у всех,
Зато принесет он успех,
Веселье и смех принесет
Китайский такой Новый год!
Повод погулять появился —
Опять праздник к нам явился!
Знаем, Новый год прошел,
Да китайский подошел!
Радуется пусть душа,
А достаток не спеша
Вырастает день за днем!
Осыпает мир добром
Каждый человек и дом!