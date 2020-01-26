Красивые поздравления с днем рождения на 26 января: стихи, проза, открытки

Родившиеся 26 января люди очень выделяются за счет своей потрясающей харизмы, врожденного магнетизма и яркой личности.

Рожденные 26 января наделены притягательной, внушительной личностью и редко страдают от недостатка внимания. Вашу уникальность формируют сила характера и острый ум. Обладая предприимчивостью, упорством и надежностью, вы имеете все шансы преуспеть в любом деле. Вы распространяете вокруг гипнотические флюиды крайней самоуверенности, и окружающие начинают верить в вашу безошибочность. Однако ваши действия часто вызывают споры, поскольку вы не боитесь углубляться в новые, неожиданные направления.

Будучи людьми темпераментными, рожденные 26 января должны проявлять особую осторожность. Из-за своей неистовой энергии они могут как привлекать людей, так и отталкивать их. Чаще всего рожденные 26 января подвержены заболеваниям ног, особенно лодыжек. Повреждения и мелкие травмы впоследствии могут привести к сильным болям, что создает опасность возникновения эмболии. Созерцательные или духовные тренировки помогут контролировать энергию и конструктивно направлять ее. Следует сократить потребление мяса и сахара, а в диете лучше основываться на злаках и овощах. Полезны лишь умеренные физические нагрузки. В спортивных соревнованиях следует быть особенно осторожными. В жизни рожденных 26 января любовь имеет очень важное значение, не менее дорожат они честной преданной дружбой. Если в этом отношении все будет хорошо, состояние нервной системы не причинит им особых хлопот.

Спорные личности, рожденные 26 января, чаще всего агрессивны и уверены в себе. Временами создается впечатление, что их целеустремленность фантастически безгранична. Рожденных в этот день редко беспокоит, стоит ли кто-нибудь на их пути или же путь свободен. Специалисты по внезапным нападениям, они обычно атакуют, используя для этого весь свой энергетический потенциал. Однако как стратеги они никогда не наносят удар «вслепую», предпочитая тщательно планировать свои действия. Во многих отношениях для рожденных 26 января морали как нравственной категории просто не существует, что иногда становится источником многих проблем. Когда они начинают руководить без учета мнения влиятельных лиц, это часто вызывает сильный протест со стороны последних.

Поздравления

Желаю чаще улыбаться,

Смеяться, жизнью наслаждаться.

Здоровья, счастья и тепла!

И с днем рождения тебя!

Поздравляем с днем рождения! Желаем мира и добра, тепла и солнца, радости и веселья, денег и всевозможных благ, удачи и успеха во всех начинаниях, настоящей любви и крепкой дружбы, мечтать и исполнять свои мечты, крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы и глаза искрятся от счастья!

В такой светлый и радостный день у тебя праздник. И солнце светит сегодня только для тебя и птица на небе поют в честь тебя. Желаю никогда не грустить, не смотря не на что. И пускай в твоей жизни будут только яркие краски, от которых будут светиться счастьем глаза. Желаю крепкую семью, верных друзей и хорошую работу.

Желаем Вам побольше приятных сюрпризов, новых мест и замечательных людей рядом! Пусть жизнь будет гармоничной, здоровье — отличным, и пусть на все хватает времени! Успеха во всех начинаниях, бодрости духа и спокойствия на душе. С днем рождения!

Пусть счастья будет полон дом,

И станет, без сомненья.

Прекрасным, светлым, добрым днем

День твоего рожденья.

С днем рожденья, пусть и этот день, и все остальные дни твоей жизни будут чудесными, интересными, насыщенными, потрясающими и впечатляющими. Желаю здоровья и безграничного счастья.

Желаю здоровья, желаю успеха,

Чтобы слезы блестели только от смеха,

Чтоб счастье и радость в улыбке светились,

Чтоб все пожеланья осуществились!

Желаю побольше в жизни позитива, верных решений, верных друзей и правильных жизненных поворотов!

Счастливой жизни, преданных друзей,

Удачи, много радости, везенья.

В достатке жить и только светлых дней.

Любви, добра, успеха. С днем рожденья!

Поздравляю с днем рождения. От чистого сердца желаю удачных дней, спокойных ночей, успешных дел, искренних отношений, исполнения желаний и доброго здоровья.

Желаю, чтоб в кармане было густо -

Цвели лимоны и капуста,

И улыбайся во весь рот,

Улыбка так тебе идет!

Пусть же будет радостно, светло,

Навсегда забыто слово больно ,

Словно птице в майское тепло,

Будет пусть душе светло и вольно!

Желаю тебе в День рожденья сердечно

Жить ярко, купаться в любви бесконечно,

Беречь, охранять своё счастье надёжно,

Всегда побеждать, как бы ни было сложно!

Желаю чудес, интересных открытий,

Все время лишь только хороших событий,

Слов искренних, чувств очень нежных и страстных,

И дней только радужных, светлых, прекрасных!

У тебя сегодня день рождения,

Радостно глаза твои горят,

Пусть едва заметным наваждением

Мимо все тревоги пролетят!

Пусть к тебе печаль не прикасается,

Ну, а счастье — ходит след во след,

Пусть тебе удача улыбается,

Словно вы знакомы сотни лет!

От всей души желаю тебе приобрести безлимитное счастье, здоровье и энергию. А еще хотелось бы пожелать исполнения твоей мечты и достижения всех целей.