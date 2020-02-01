Лучшие поздравления с днем рождения 1 февраля: стихи и открытки

1 Желаю нежности и ласки, Любви красивой словно в сказке. Пусть солнце светит круглый год И никогда наоборот. Пускай удача будет рядом И деньги осыпают градом. И пусть здоровье не подводит, Болячки все скорей проходят. Сияй как солнце, как звезда! Не унывай ты никогда. Пусть рядом будет лишь везенье, Я поздравляю с днем рожденья!

2

3 Поздравляю тебя с днем рождения! Пожелаю от чистой души Быть в хорошем всегда настроении, Очень весело, радостно жить. Пусть мечты непременно сбываются, Все задачи решаются в срок. Жизнь прекрасна, она продолжается, Это лишь ее новый виток.

4

5 Поздравляем с днем рождения И желаем всех-всех благ! Пусть сопутствует везение, А порой — случайный фарт. Пусть в минуты колебания Будут рядом все друзья. Пусть от грусти и волнения Бережет судьбы рука. Пусть подарит в день рождения Круг семьи, друзей, подруг Море теплых ощущений, Самых радостных минут.

6

7 Пусть сегодня, в день рожденья, Вдруг случится поворот, И судьба с улыбкой доброй В дар тебе преподнесет: Счастье полное, без меры И уют в кругу родных, Повышение в карьере И побольше выходных. Силы и здоровья в теле, Солнечных, чудесных дней, И успехов в новом деле, Самых преданных друзей. Путешествий необычных, Встреч с хорошими людьми — Пусть судьба тебе подарит. Поздравления прими!

8

9 Только хороших и радостных дней, Счастливых улыбок, веселых затей. Пусть ангел-хранитель укроет крылом, Невзгоды и беды оставь за окном. Пусть верных людей приближает судьба, Любви и достатка пусть будет сполна, Здоровья родных, уваженья друзей! Прими поздравленье от нас поскорей.

10

11 Я желаю сегодня тебе, В этот яркий и солнечный час, Чтоб прекрасно всё было в судьбе Через год, через сто и сейчас. Я желаю тебе исполнения Твоей самой заветной мечты, Больше радости, больше везения И кусочек от яркой звезды. Я тебе пожелаю здоровья, Пожелаю любви и тепла. И большого-большого застолья, Чтоб запомнили все навсегда! С днем рожденья тебя поздравляю! Вдохновения, новых побед, Много счастья, любви я желаю. Пусть сильней засияет твой свет.

12

13 Слова так трудно подобрать, Когда душой желаешь счастья. Хочу здоровья пожелать, Чтоб стороной прошли ненастья. Полос по жизни — только белых, Решений — правильных и смелых, Любви — рекою полноводной, Работы — только плодотворной. Как солнца свет — улыбок добрых, Воспоминаний бесподобных. Кто это сохранить бы смог? Защитой станет ангелок!

14

15 Твой сегодня день рожденья. Принимай же поздравленья! Счастья, радости, успеха, Доброты, побольше смеха. Чтоб здоровье не шалило, Кровь почаще бы бурлила, Тебе всего всегда хватало И росли чтоб капиталы. Любви желаю и тепла, В душе всегда б весна цвела И чтоб в глазах был огонёк, И жизни сладкой, как медок!

16

17 Тебя сегодня поздравляю От всего сердца и души. Желаний столько загадаю — Ты выполнять их поспеши: Желаю мудрости, здоровья, Во всем везенья, доброты. Чтоб жизнь полна была раздолья, Любой добейся высоты. И пусть обходит дом ненастье, И пусть исполнятся мечты. Тебе желаю только счастья И только то, что хочешь ты.

18