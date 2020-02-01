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Лучшие поздравления с днем рождения 1 февраля: стихи и открытки

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Лучшие поздравления с днем рождения 1 февраля: стихи и открытки
08:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Если у кого-то из ваших родных, друзей или знакомых надвигается очередная дата, не забудьте поздравить их с днем рождения и пожелать самого наилучшего.

  • 1

    Желаю нежности и ласки,

    Любви красивой словно в сказке.

    Пусть солнце светит круглый год

    И никогда наоборот.

     

    Пускай удача будет рядом

    И деньги осыпают градом.

    И пусть здоровье не подводит,

    Болячки все скорей проходят.

     

    Сияй как солнце, как звезда!

    Не унывай ты никогда.

    Пусть рядом будет лишь везенье,

    Я поздравляю с днем рожденья!

  • 2

  • 3

    Поздравляю тебя с днем рождения!

    Пожелаю от чистой души

    Быть в хорошем всегда настроении,

    Очень весело, радостно жить.

     

    Пусть мечты непременно сбываются,

    Все задачи решаются в срок.

    Жизнь прекрасна, она продолжается,

    Это лишь ее новый виток.

  • 4

  • 5

    Поздравляем с днем рождения

    И желаем всех-всех благ!

    Пусть сопутствует везение,

    А порой — случайный фарт.

     

    Пусть в минуты колебания

    Будут рядом все друзья.

    Пусть от грусти и волнения

    Бережет судьбы рука.

     

    Пусть подарит в день рождения

    Круг семьи, друзей, подруг

    Море теплых ощущений,

    Самых радостных минут.

  • 6

  • 7

    Пусть сегодня, в день рожденья,

    Вдруг случится поворот,

    И судьба с улыбкой доброй

    В дар тебе преподнесет:

     

    Счастье полное, без меры

    И уют в кругу родных,

    Повышение в карьере

    И побольше выходных.

     

    Силы и здоровья в теле,

    Солнечных, чудесных дней,

    И успехов в новом деле,

    Самых преданных друзей.

     

    Путешествий необычных,

    Встреч с хорошими людьми —

    Пусть судьба тебе подарит.

    Поздравления прими!

  • 8

  • 9

    Только хороших и радостных дней,

    Счастливых улыбок, веселых затей.

    Пусть ангел-хранитель укроет крылом,

    Невзгоды и беды оставь за окном.

     

    Пусть верных людей приближает судьба,

    Любви и достатка пусть будет сполна,

    Здоровья родных, уваженья друзей!

    Прими поздравленье от нас поскорей.

  • 10

  • 11

    Я желаю сегодня тебе,

    В этот яркий и солнечный час,

    Чтоб прекрасно всё было в судьбе

    Через год, через сто и сейчас.

     

    Я желаю тебе исполнения

    Твоей самой заветной мечты,

    Больше радости, больше везения

    И кусочек от яркой звезды.

     

    Я тебе пожелаю здоровья,

    Пожелаю любви и тепла.

    И большого-большого застолья,

    Чтоб запомнили все навсегда!

     

    С днем рожденья тебя поздравляю!

    Вдохновения, новых побед,

    Много счастья, любви я желаю.

    Пусть сильней засияет твой свет.

  • 12

  • 13

    Слова так трудно подобрать,

    Когда душой желаешь счастья.

    Хочу здоровья пожелать,

    Чтоб стороной прошли ненастья.

     

    Полос по жизни — только белых,

    Решений — правильных и смелых,

    Любви — рекою полноводной,

    Работы — только плодотворной.

     

    Как солнца свет — улыбок добрых,

    Воспоминаний бесподобных.

    Кто это сохранить бы смог?

    Защитой станет ангелок!

  • 14

  • 15

    Твой сегодня день рожденья.

    Принимай же поздравленья!

    Счастья, радости, успеха,

    Доброты, побольше смеха.

     

    Чтоб здоровье не шалило,

    Кровь почаще бы бурлила,

    Тебе всего всегда хватало

    И росли чтоб капиталы.

     

    Любви желаю и тепла,

    В душе всегда б весна цвела

    И чтоб в глазах был огонёк,

    И жизни сладкой, как медок!

  • 16

  • 17

    Тебя сегодня поздравляю

    От всего сердца и души.

    Желаний столько загадаю —

    Ты выполнять их поспеши:

    Желаю мудрости, здоровья,

    Во всем везенья, доброты.

    Чтоб жизнь полна была раздолья,

    Любой добейся высоты.

    И пусть обходит дом ненастье,

    И пусть исполнятся мечты.

    Тебе желаю только счастья

    И только то, что хочешь ты.

  • 18

  • 19

    Желаю приятных событий,

    Здоровья огромного тоже.

    Побед, много новых открытий,

    Мурашек от счастья по коже.

     

    Сопутствовать будет удача,

    В душе заиграет пусть джаз,

    Решаются просто задачи,

    Сверкает вся жизнь, как алмаз.

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