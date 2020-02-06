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Именины Оксаны и Ксении 2020: трогательные поздравления в стихах и картинках

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Именины Оксаны и Ксении 2020: трогательные поздравления в стихах и картинках
11:30 Сегодня Телеграф

6 февраля Ксении и Оксаны отмечают именины. И у вас есть прекрасная возможность поздравить их.

  • 1

    Моя Ксюша дорогая,

    Я в день ангела тебя

    Поздравляю и желаю

    Только света и тепла.

     

    Чтоб шептал тебе на ушко

    Твой прекрасный ангелок

    Все ответы на вопросы,

    Чтобы не был слишком строг.

     

    Чтоб была счастливой, милой

    И здоровою всегда.

    Не оставит ангел точно,

    Ксения, в беде тебя.

  • 2

  • 3

    Пускай же Ксения Святая

    Тебе добро лишь принесет,

    Живи счастливо, бед не зная,

    Успех кругом тебя пусть ждет!

     

    Будь, Ксюша, как цветок, красива,

    Бодра, здорова, хороша!

    Желаю только позитива,

    Чтоб пела радостно душа!

  • 4

  • 5

    Подарит Ксения Святая

    Тебе пусть мир, в душе уют!

    Мечта пусть сбудется любая,

    Во всем пускай успехи ждут!

     

    Желаю благ земных, здоровья,

    Чтоб жизнь была лишь хороша!

    Пусть самой искренней любовью

    Будет наполнена душа!

  • 6

  • 7

    День Ксении сегодня Петербуржской,

    Я, Ксюша дорогая, поздравляю.

    Заступничества, помощи Святой

    Тебе я от души желаю.

     

    Пускай она всегда тебе поможет,

    Прошепчет назидательно совет,

    Желаю я тебе любви и счастья

    Но много-много беззаботных лет.

  • 8

  • 9

    С именинами поздравить

    Тебя, Ксения, хочу,

    Бережет пускай Святая, —

    Я на ушко прошепчу.

     

    Праздник Ксении сегодня,

    Помогает пусть она,

    Подтолкнет к желанной цели.

    С нею ты защищена.

  • 10

  • 11

    Вам в день Ксении блаженной

    От души хочу желать,

    Чтобы меньше на работе

    Приходилось уставать.

     

    Чтобы слёзы и печали

    Обошли вас стороной,

    Ну, а люди все встречали

    Только доброю молвой.

  • 12

  • 13

    С днем блаженной Ксении,

    Сердечно вас поздравляю.

    Здоровья крепкого, добра,

    От всей души желаю.

     

    Оставят вас в покое,

    Дурные мысли пусть.

    И ветром унесет,

    Зло, печаль и грусть!

  • 14

  • 15

    Пусть Ксения Святая бережет

    Тебя от всех печалей и ненастий!

    Душа пускай от радости поет,

    А в сердце пусть царит большое счастье!

     

    Желаю, чтобы жизнь твоя была

    Полна добра, удачи и любви,

    Чтоб ты всегда и пахла, и цвела,

    В мире и гармонии живи!

  • 16

  • 17

    Божья милость к нам спустилась:

    За нас Ксения молилась.

    Чтоб душа наша сияла

    И улыбкой озарилась.

     

    Чтобы были все здоровы,

    Она знала силу слова.

    Помогала, хоть страдала,

    Люд заботой окружала.

     

    Всем, кто помнит ее подвиг —

    В беду вникнет, успокоит.

    Силы даст, чтоб стали тверже,

    Просьбам всем она поможет.

  • 18

  • 19

    Поздравляю я тебя,

    Ксения прекрасная.

    Пусть Святая твоя дарит

    Солнца лучик ясного.

     

    В именинный день я счастья

    Пожелаю, Ксюша.

    С верой в сердце не страшна

    Ни гроза, ни стужа.

  • 20

    Нынче Ксении блаженной

    Мы отметим светлый день,

    Чтобы Господу молились,

    Навсегда забыв про лень.

     

    С нами — Бог, и в этом сила.

    Что ни скажет вам молва,

    Чтоб в ответ произносили

    Только теплые слова.

     

    Потому сейчас желаем

    Только веры и любви,

    Чтобы все судьбы преграды

    Одолеть всегда могли.

День Ксении, Оксаны 2020: история праздника

У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

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