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Самые лучшие поздравления с Днем рождения в стихах и открытках на 7 февраля

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Самые лучшие поздравления с Днем рождения в стихах и открытках на 7 февраля
09:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Стоит отметить, что существует множество самых разных вариантов, в которые можно оформить красивые поздравления с днем рождения.

  • 1

    Дней счастливых и достатка,

    Пусть здоровье бьет ключом.

    А тревоги и печали

    Навсегда покинут дом.

     

    Пусть удача, словно ангел,

    Летит всюду за тобой.

    Чтобы сердце не тужило,

    Пусть любовь сверкает в нем.

     

    Пусть труды все станут легче,

    Не иссякнет красота.

    С днем рождения поздравляю.

    Счастья, радости, добра!

  • 2

  • 3

    Хочу поздравить с днем рождения

    И пожелать спешу скорей:

    Мешок здоровья, чан варенья

    И самых чумовых идей.

     

    Пусть в жизни будет все отлично,

    Пусть будут верными друзья,

    А настроение — феерично,

    Ведь лучше и желать нельзя.

     

    И красочных воспоминаний,

    И счастья целый кузовок,

    И исполнения желаний,

    И радости большой кусок!

  • 4

  • 5

    У тебя сегодня день рождения.

    Я хочу тебя поздравить с этим днем,

    Пожелать удачи и везения,

    И, конечно, радости во всём!

     

    Пусть исполнятся твои желания,

    И сбываются заветные мечты.

    Огорченья и печали позабудутся,

    Будет все, как только хочешь ты!

  • 6

  • 7

    Теплых встреч, сюрпризов ярких,

    Замечательных друзей,

    Добрых от судьбы подарков

    И веселых самых дней!

     

    И пусть небо звездопадом

    Жизнь осыплет, не скупясь,

    Рухнут в мире все преграды,

    Чтоб мечта твоя сбылась!

     

    Пусть любовь и процветанье

    В доме царствуют твоем,

    А успех и пониманье

    Помогают пусть во всем!

  • 8

  • 9

    Пусть не только день рожденья,

    Каждый день, как праздник, будет,

    Счастье в щечку поцелует,

    Навсегда тебя полюбит!

     

    Пусть здоровье будет крепким,

    Чтоб о нем не вспоминать,

    Пусть всегда найдутся силы

    Жить, творить, любить, мечтать!

  • 10

    В прекрасный праздник день рождения

    Желаю радости, добра.

    Чудес, здоровья, настроения,

    Друзей прекрасных, сил, тепла.

     

    Удача будет всегда рядом,

    Успехов в жизни и труде.

    Везенья, бодрости заряда —

    По жизни, всюду и везде.

     

    Любви взаимной, позитива

    И исполнения мечты.

    Мобильности и креатива,

    Всего, чего желаешь ты.

  • 11

    Пусть этот славный день рождения

    Несет удачу и везение.

    Здоровье, радости, добра,

    Любви, душевного тепла.

     

    Прекрасных жизненных мгновений

    И ярких планов воплощений.

    Побольше счастья и успехов,

    Поменьше грусти и огрехов.

     

    Чтоб жизнь несла лишь позитив,

    Мобильность, бодрость, креатив.

    Пусть солнце светит, согревает,

    И в жизнь желания воплощает!

  • 12

  • 13

    Желаю радостных моментов

    И исполнения желаний,

    Чтобы царило в доме счастье,

    В семье ― любовь и пониманье.

     

    Желаю крепкого здоровья,

    В делах твоих благополучья,

    Пусть будет жизнь твоя с удачей,

    С достатком прочным неразлучна!

     

    Чтоб в сердце не было обиды,

    Тоски, отчаянья, печали,

    Желаю, чтобы смех с улыбкой

    Тебя всю жизнь не покидали!

  • 14

  • 15

    Желаю в жизни достигать

    Всего того, что сердцу мило.

    И не грустить, не унывать,

    Жить с оптимизмом, жаром, пылом!

     

    Чтоб в день рождения всегда

    С успехом подводить итоги.

    Во всех решениях выбирать

    Себе счастливые дороги!

  • 16

    Смеха, радости и счастья,

    Море солнца и тепла!

    Чтоб без бед и без ненастья

    Жизнь твоя всегда была.

     

    Чтоб удача и везенье

    Охраняли твой порог,

    Заполняло чтоб веселье

    В доме каждый уголок!

  • 17

  • 18

    Желаю быть всегда на высоте!

    Жить счастливо и беззаботно.

    Всегда идти к своей мечте,

    Шагая к ней свободно!

     

    Желаю, чтобы все, всегда,

    Желания исполнялись.

    И только лучшие моменты,

    В судьбе твоей случались!

  • 19

    Желаем радости, везения,

    Улыбок, счастья и тепла.

    Пусть светлым будет настроение,

    Всегда успешными — дела.

     

    Здоровья, сил и вдохновения!

    Пусть полной чашей будет дом.

    Примите наши поздравления

    Вот этим искренним стихом!

Самые лучшие СМС поздравления с Днем рождения

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