Самые лучшие поздравления с Днем рождения в стихах и открытках на 7 февраля

Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С днем рождения поздравляю.
Счастья, радости, добра!
Хочу поздравить с днем рождения
И пожелать спешу скорей:
Мешок здоровья, чан варенья
И самых чумовых идей.
Пусть в жизни будет все отлично,
Пусть будут верными друзья,
А настроение — феерично,
Ведь лучше и желать нельзя.
И красочных воспоминаний,
И счастья целый кузовок,
И исполнения желаний,
И радости большой кусок!
У тебя сегодня день рождения.
Я хочу тебя поздравить с этим днем,
Пожелать удачи и везения,
И, конечно, радости во всём!
Пусть исполнятся твои желания,
И сбываются заветные мечты.
Огорченья и печали позабудутся,
Будет все, как только хочешь ты!
Теплых встреч, сюрпризов ярких,
Замечательных друзей,
Добрых от судьбы подарков
И веселых самых дней!
И пусть небо звездопадом
Жизнь осыплет, не скупясь,
Рухнут в мире все преграды,
Чтоб мечта твоя сбылась!
Пусть любовь и процветанье
В доме царствуют твоем,
А успех и пониманье
Помогают пусть во всем!
Пусть не только день рожденья,
Каждый день, как праздник, будет,
Счастье в щечку поцелует,
Навсегда тебя полюбит!
Пусть здоровье будет крепким,
Чтоб о нем не вспоминать,
Пусть всегда найдутся силы
Жить, творить, любить, мечтать!
В прекрасный праздник день рождения
Желаю радости, добра.
Чудес, здоровья, настроения,
Друзей прекрасных, сил, тепла.
Удача будет всегда рядом,
Успехов в жизни и труде.
Везенья, бодрости заряда —
По жизни, всюду и везде.
Любви взаимной, позитива
И исполнения мечты.
Мобильности и креатива,
Всего, чего желаешь ты.
Пусть этот славный день рождения
Несет удачу и везение.
Здоровье, радости, добра,
Любви, душевного тепла.
Прекрасных жизненных мгновений
И ярких планов воплощений.
Побольше счастья и успехов,
Поменьше грусти и огрехов.
Чтоб жизнь несла лишь позитив,
Мобильность, бодрость, креатив.
Пусть солнце светит, согревает,
И в жизнь желания воплощает!
Желаю радостных моментов
И исполнения желаний,
Чтобы царило в доме счастье,
В семье ― любовь и пониманье.
Желаю крепкого здоровья,
В делах твоих благополучья,
Пусть будет жизнь твоя с удачей,
С достатком прочным неразлучна!
Чтоб в сердце не было обиды,
Тоски, отчаянья, печали,
Желаю, чтобы смех с улыбкой
Тебя всю жизнь не покидали!
Желаю в жизни достигать
Всего того, что сердцу мило.
И не грустить, не унывать,
Жить с оптимизмом, жаром, пылом!
Чтоб в день рождения всегда
С успехом подводить итоги.
Во всех решениях выбирать
Себе счастливые дороги!
Смеха, радости и счастья,
Море солнца и тепла!
Чтоб без бед и без ненастья
Жизнь твоя всегда была.
Чтоб удача и везенье
Охраняли твой порог,
Заполняло чтоб веселье
В доме каждый уголок!
Желаю быть всегда на высоте!
Жить счастливо и беззаботно.
Всегда идти к своей мечте,
Шагая к ней свободно!
Желаю, чтобы все, всегда,
Желания исполнялись.
И только лучшие моменты,
В судьбе твоей случались!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!