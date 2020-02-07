Самые лучшие поздравления с Днем рождения в стихах и открытках на 7 февраля

1 Дней счастливых и достатка, Пусть здоровье бьет ключом. А тревоги и печали Навсегда покинут дом. Пусть удача, словно ангел, Летит всюду за тобой. Чтобы сердце не тужило, Пусть любовь сверкает в нем. Пусть труды все станут легче, Не иссякнет красота. С днем рождения поздравляю. Счастья, радости, добра!

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3 Хочу поздравить с днем рождения И пожелать спешу скорей: Мешок здоровья, чан варенья И самых чумовых идей. Пусть в жизни будет все отлично, Пусть будут верными друзья, А настроение — феерично, Ведь лучше и желать нельзя. И красочных воспоминаний, И счастья целый кузовок, И исполнения желаний, И радости большой кусок!

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5 У тебя сегодня день рождения. Я хочу тебя поздравить с этим днем, Пожелать удачи и везения, И, конечно, радости во всём! Пусть исполнятся твои желания, И сбываются заветные мечты. Огорченья и печали позабудутся, Будет все, как только хочешь ты!

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7 Теплых встреч, сюрпризов ярких, Замечательных друзей, Добрых от судьбы подарков И веселых самых дней! И пусть небо звездопадом Жизнь осыплет, не скупясь, Рухнут в мире все преграды, Чтоб мечта твоя сбылась! Пусть любовь и процветанье В доме царствуют твоем, А успех и пониманье Помогают пусть во всем!

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9 Пусть не только день рожденья, Каждый день, как праздник, будет, Счастье в щечку поцелует, Навсегда тебя полюбит! Пусть здоровье будет крепким, Чтоб о нем не вспоминать, Пусть всегда найдутся силы Жить, творить, любить, мечтать!

10 В прекрасный праздник день рождения Желаю радости, добра. Чудес, здоровья, настроения, Друзей прекрасных, сил, тепла. Удача будет всегда рядом, Успехов в жизни и труде. Везенья, бодрости заряда — По жизни, всюду и везде. Любви взаимной, позитива И исполнения мечты. Мобильности и креатива, Всего, чего желаешь ты.

11 Пусть этот славный день рождения Несет удачу и везение. Здоровье, радости, добра, Любви, душевного тепла. Прекрасных жизненных мгновений И ярких планов воплощений. Побольше счастья и успехов, Поменьше грусти и огрехов. Чтоб жизнь несла лишь позитив, Мобильность, бодрость, креатив. Пусть солнце светит, согревает, И в жизнь желания воплощает!

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13 Желаю радостных моментов И исполнения желаний, Чтобы царило в доме счастье, В семье ― любовь и пониманье. Желаю крепкого здоровья, В делах твоих благополучья, Пусть будет жизнь твоя с удачей, С достатком прочным неразлучна! Чтоб в сердце не было обиды, Тоски, отчаянья, печали, Желаю, чтобы смех с улыбкой Тебя всю жизнь не покидали!

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15 Желаю в жизни достигать Всего того, что сердцу мило. И не грустить, не унывать, Жить с оптимизмом, жаром, пылом! Чтоб в день рождения всегда С успехом подводить итоги. Во всех решениях выбирать Себе счастливые дороги!

16 Смеха, радости и счастья, Море солнца и тепла! Чтоб без бед и без ненастья Жизнь твоя всегда была. Чтоб удача и везенье Охраняли твой порог, Заполняло чтоб веселье В доме каждый уголок!

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18 Желаю быть всегда на высоте! Жить счастливо и беззаботно. Всегда идти к своей мечте, Шагая к ней свободно! Желаю, чтобы все, всегда, Желания исполнялись. И только лучшие моменты, В судьбе твоей случались!