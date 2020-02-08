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Суббота, 08.02.2020
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Самые красивые поздравления с днем рождения 8 февраля

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Самые красивые поздравления с днем рождения 8 февраля
08:26 Сегодня Телеграф

Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов!

  • 1

    День рождения — лучший праздник!

    Поздравляем от души.

    Желаем радости и счастья,

    Добра, здоровья и любви.

    Желаем море впечатлений,

    Насыщенных и ярких дней.

    Пусть сердце бьется от веселья,

    Сегодня, завтра, каждый день!

    Искрится на лице улыбка,

    И светятся пускай глаза.

    Ведь в этот праздник лишь для Вас

    Приятные звучат слова!

  • 2

    Поздравляю, обнимаю,

    В день рожденья пожелаю:

    Радости, улыбок море,

    Чтобы обходило горе.

    Много смеха, много счастья,

    Неземной любви и страсти,

    Чтобы жизнь была подарком.

    Каждый день пусть будет ярким!

  • 3

    Пусть не только день рожденья,

    Каждый день как праздник будет,

    Счастье в щечку поцелует,

    Навсегда тебя полюбит!

    Пусть здоровье будет крепким,

    Чтоб о нем не вспоминать,

    Пусть всегда найдутся силы

    Жить, творить, любить, мечтать!

  • 4

    С днем рождения! Желаю добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть всё плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

  • 5

    Поздравляю с днём рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечно счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения!

  • 6

    Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!

  • 7

    Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный светлый день хочу пожелать, чтобы в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоровье, а на лице ― улыбка. Пусть каждый день будет в радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми!

  • 8

    Поздравляю со знаменательной датой — днем рождения! Желаю всего самого наилучшего, наипрекраснейшего, чтобы всё в жизни складывалось легко, удачно и невероятно красиво. Чтобы дом был полной чашей, а семья — счастливейшими людьми. Чтобы все желания и мечты сбывались легко и на одном дыхании. Но самое главное, что просто необходимо пожелать, — это вечного здоровья, ведь без него ничего другого не будет!

  • 9

    Всё, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чём мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

  • 10

    Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе, бежать навстречу заветным мечтам!

  • 11

    Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

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