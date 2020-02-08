Самые красивые поздравления с днем рождения 8 февраля

1 День рождения — лучший праздник! Поздравляем от души. Желаем радости и счастья, Добра, здоровья и любви. Желаем море впечатлений, Насыщенных и ярких дней. Пусть сердце бьется от веселья, Сегодня, завтра, каждый день! Искрится на лице улыбка, И светятся пускай глаза. Ведь в этот праздник лишь для Вас Приятные звучат слова!

2 Поздравляю, обнимаю, В день рожденья пожелаю: Радости, улыбок море, Чтобы обходило горе. Много смеха, много счастья, Неземной любви и страсти, Чтобы жизнь была подарком. Каждый день пусть будет ярким!

3 Пусть не только день рожденья, Каждый день как праздник будет, Счастье в щечку поцелует, Навсегда тебя полюбит! Пусть здоровье будет крепким, Чтоб о нем не вспоминать, Пусть всегда найдутся силы Жить, творить, любить, мечтать!

4 С днем рождения! Желаю добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть всё плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

5 Поздравляю с днём рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечно счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения!

6 Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!

7 Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный светлый день хочу пожелать, чтобы в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоровье, а на лице ― улыбка. Пусть каждый день будет в радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми!

8 Поздравляю со знаменательной датой — днем рождения! Желаю всего самого наилучшего, наипрекраснейшего, чтобы всё в жизни складывалось легко, удачно и невероятно красиво. Чтобы дом был полной чашей, а семья — счастливейшими людьми. Чтобы все желания и мечты сбывались легко и на одном дыхании. Но самое главное, что просто необходимо пожелать, — это вечного здоровья, ведь без него ничего другого не будет!

9 Всё, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чём мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

10 Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе, бежать навстречу заветным мечтам!