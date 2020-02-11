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Прикольные СМС поздравления с Днем рождения 11 февраля

Смотрите фото (15)
Прикольные СМС поздравления с Днем рождения 11 февраля
08:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

День рождения обязан быть удивительно радостным для виновника торжества.

  • 1

    Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе, бежать навстречу заветным мечтам!

  • 2

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

  • 3

    Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

  • 4

    Поздравленья с днем рожденья

    От меня скорей прими:

    Счастья, радости, везенья,

    Теплоты и доброты!

     

    Кошелек желаю полный

    И здоровья через край.

    Жизни путь желаю ровный,

    И в семье пусть будет рай!

  • 5

    С днем рожденья поздравляю!

    Здоровья крепкого желаю.

    Друзей, достатка и успехов.

    Веселья, радости и смеха!

     

    Людей хороших и побольше,

    А позитива чтоб подольше.

    На Мальте отпуск проводить,

    Себя всегда, во всем любить!

  • 6

    С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

  • 7

    Желаю счастья, радости, любви,

    Еще мечты заветной исполненья,

    Здоровья крепкого, удач всегда во всем,

    И добрых слов не только в день рожденья.

  • 8

    Желаю радостных мгновений,

    Событий ярких и смешных,

    Возможностей и вдохновения,

    Улыбок добрых, озорных.

     

    Здоровья чтоб на жизнь хватало,

    Успехов чтоб не перечесть.

    В твой день рождения желаю

    Всех благ, что в этом мире есть.

  • 9

    У тебя сегодня день рождения.

    Я хочу тебя поздравить с этим днем,

    Пожелать удачи и везения,

    И, конечно, радости во всём!

     

    Пусть исполнятся твои желания,

    И сбываются заветные мечты.

    Огорченья и печали позабудутся,

    Будет все, как только хочешь ты!

  • 10

    Пусть не только день рожденья,

    Каждый день, как праздник, будет,

    Счастье в щечку поцелует,

    Навсегда тебя полюбит!

     

    Пусть здоровье будет крепким,

    Чтоб о нем не вспоминать,

    Пусть всегда найдутся силы

    Жить, творить, любить, мечтать!

  • 11

    Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

  • 12

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

  • 13

    Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

  • 14

    Желаю в жизни только света,

    Тепла, успехов и любви.

    В душе чтоб было вечным лето,

    Чтоб звезды в путь тебя вели.

     

    Лишь радости, в делах — удачи,

    Свершений новых и побед.

    И только так — никак иначе.

    Счастливых, ярких, долгих лет!

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