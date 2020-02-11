Прикольные СМС поздравления с Днем рождения 11 февраля

1 Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе, бежать навстречу заветным мечтам!

2 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

3 Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

4 Поздравленья с днем рожденья От меня скорей прими: Счастья, радости, везенья, Теплоты и доброты! Кошелек желаю полный И здоровья через край. Жизни путь желаю ровный, И в семье пусть будет рай!

5 С днем рожденья поздравляю! Здоровья крепкого желаю. Друзей, достатка и успехов. Веселья, радости и смеха! Людей хороших и побольше, А позитива чтоб подольше. На Мальте отпуск проводить, Себя всегда, во всем любить!

6 С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

7 Желаю счастья, радости, любви, Еще мечты заветной исполненья, Здоровья крепкого, удач всегда во всем, И добрых слов не только в день рожденья.

8 Желаю радостных мгновений, Событий ярких и смешных, Возможностей и вдохновения, Улыбок добрых, озорных. Здоровья чтоб на жизнь хватало, Успехов чтоб не перечесть. В твой день рождения желаю Всех благ, что в этом мире есть.

9 У тебя сегодня день рождения. Я хочу тебя поздравить с этим днем, Пожелать удачи и везения, И, конечно, радости во всём! Пусть исполнятся твои желания, И сбываются заветные мечты. Огорченья и печали позабудутся, Будет все, как только хочешь ты!

10 Пусть не только день рожденья, Каждый день, как праздник, будет, Счастье в щечку поцелует, Навсегда тебя полюбит! Пусть здоровье будет крепким, Чтоб о нем не вспоминать, Пусть всегда найдутся силы Жить, творить, любить, мечтать!

11 Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

12 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

13 Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!