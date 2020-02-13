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Поздравления на день святого Валентина 2020: красивые стихи

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Поздравления на день святого Валентина 2020: красивые стихи
07:59 Сегодня Телеграф

14 февраля отмечается День всех влюбленных, известный также как День святого Валентина.

  • 1

    В День святого Валентина

    Пусть сбываются мечты.

    Не пройдет любовь пусть мимо,

    А в душе цветут цветы!

     

    Пусть счастливый этот праздник

    Принесет вестей прекрасных,

    Станет маленькою сказкой,

    Где всё радостно и ясно!

  • 2

    С Днем святого Валентина

    Я сердечно поздравляю!

    И любви огромной, чистой

    Я от всей души желаю.

     

    Пусть улыбок будет море,

    Пусть уйдут печаль и горе.

    Будут сотни пусть признаний,

    Самых ярких ожиданий!

  • 3

    Любовь друг к другу — это чудо,

    Сильнее чувства в мире нет.

    Любовь — противник зла, недуга,

    Лекарство лучшее от бед.

     

    Желаю чувств в душе кипящих,

    Страстей, доверия, тепла,

    Любви взаимной, настоящей,

    Жить в самом центе волшебства.

     

    Пусть День святого Валентина

    Станет счастливейшим из дней,

    От счастья ввысь душа взлетает,

    Как стая белых голубей!

  • 4

    С Днем святого Валентина.

    Пусть жизнь будет как малина —

    Сладкой, а любовь — взаимной,

    Самой нежной, самой сильной.

     

    Радость пусть она приносит,

    Жизнь — подарки преподносит,

    Счастье — в жизнь твою ворвется.

    И пускай всё удается.

     

    Пусть добро тебя согреет,

    К свету пусть откроет двери,

    Будет в жизни всё отлично,

    А в любви — всё романтично!

  • 5

  • 6

    С Днем влюбленных поздравляю.

    Чувств вам искренних желаю,

    Самых светлых и красивых,

    Глаз сияющих, счастливых.

     

    Берегите чувства ваши.

    Станут пусть они лишь краше,

    Слаще, чище и теплее.

    Станут пусть сердца роднее.

     

    Вы друг другом наслаждайтесь,

    Верьте в чудо, улыбайтесь,

    Смейтесь, искренне любите

    И друг друга берегите!

  • 7

    В День святого Валентина

    Всё волшебно и красиво:

    В романтических сердечках,

    В лепестках, конфетах, свечках.

     

    С Днем влюбленных поздравляю.

    Пусть любовь преград не знает,

    А февральская метель

    Не испортит этот день!

  • 8

    Я спешу тебя поздравить

    С Днем святого Валентина.

    Никогда пускай не будет

    У тебя для слёз причины.

     

    Радуйся, живи счастливо,

    Следуй за своей мечтою.

    Помни, что бы ни случилось,

    Рядом я всегда с тобою!

  • 9

    С днём прекрасным,

    С днём влюблённых,

    Поздравляю я тебя!

    От души большого счастья

    Пожелаю я, любя!

    Пусть любовь не угасает,

    Огоньком горит в душе,

    И в глазах пускай сияет,

    Отражая свет в душе!

  • 10

  • 11

    Поздравлю я тебя, моя любовь.

    О чувствах наших я напомню вновь.

    За них поднимем мы шампанского бокал.

    Давай жить так, чтобы не гас накал

    Речей и взглядов наших, очень страстных,

    А дней в судьбе полно было прекрасных.

    В День всех влюбленных я тебе желаю

    Объятий собственных, уж я-то точно знаю —

    К ним равнодушным просто нельзя быть

    ... готово сердце моё искренне любить.

    Река любви пусть наша будет бурной,

    Успехов нам в этой истории амурной.

  • 12

  • 13

    В этом розовом сердечке

    Кроме теплых, нежных слов,

    Я вложу еще, конечно,

    Для тебя свою любовь.

     

    Пусть она тебя согреет

    В этот зимний ясный день,

    Поцелуй на щечках тлеет,

    Прогоняя грусти тень.

  • 14

    В День святого Валентина

    Принято дарить любовь.

    Я дарю тебе сердечко,

    Ну а в нём моя любовь.

     

    Как клубничка — страстная,

    Как мишутка — няшная,

    Сладкая, воздушная,

    Мягкая и вкусная.

Счастливы вместе: как правильно отметить День Святого Валентина?

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