Поздравления на день святого Валентина 2020: красивые стихи

В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где всё радостно и ясно!
С Днем святого Валентина
Я сердечно поздравляю!
И любви огромной, чистой
Я от всей души желаю.
Пусть улыбок будет море,
Пусть уйдут печаль и горе.
Будут сотни пусть признаний,
Самых ярких ожиданий!
Любовь друг к другу — это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь — противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.
Желаю чувств в душе кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.
Пусть День святого Валентина
Станет счастливейшим из дней,
От счастья ввысь душа взлетает,
Как стая белых голубей!
С Днем святого Валентина.
Пусть жизнь будет как малина —
Сладкой, а любовь — взаимной,
Самой нежной, самой сильной.
Радость пусть она приносит,
Жизнь — подарки преподносит,
Счастье — в жизнь твою ворвется.
И пускай всё удается.
Пусть добро тебя согреет,
К свету пусть откроет двери,
Будет в жизни всё отлично,
А в любви — всё романтично!
С Днем влюбленных поздравляю.
Чувств вам искренних желаю,
Самых светлых и красивых,
Глаз сияющих, счастливых.
Берегите чувства ваши.
Станут пусть они лишь краше,
Слаще, чище и теплее.
Станут пусть сердца роднее.
Вы друг другом наслаждайтесь,
Верьте в чудо, улыбайтесь,
Смейтесь, искренне любите
И друг друга берегите!
В День святого Валентина
Всё волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.
С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!
Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина.
Никогда пускай не будет
У тебя для слёз причины.
Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобою!
С днём прекрасным,
С днём влюблённых,
Поздравляю я тебя!
От души большого счастья
Пожелаю я, любя!
Пусть любовь не угасает,
Огоньком горит в душе,
И в глазах пускай сияет,
Отражая свет в душе!
Поздравлю я тебя, моя любовь.
О чувствах наших я напомню вновь.
За них поднимем мы шампанского бокал.
Давай жить так, чтобы не гас накал
Речей и взглядов наших, очень страстных,
А дней в судьбе полно было прекрасных.
В День всех влюбленных я тебе желаю
Объятий собственных, уж я-то точно знаю —
К ним равнодушным просто нельзя быть
... готово сердце моё искренне любить.
Река любви пусть наша будет бурной,
Успехов нам в этой истории амурной.
В этом розовом сердечке
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.
Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень.
В День святого Валентина
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну а в нём моя любовь.
Как клубничка — страстная,
Как мишутка — няшная,
Сладкая, воздушная,
Мягкая и вкусная.