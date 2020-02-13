Поздравления на день святого Валентина 2020: красивые стихи

1 В День святого Валентина Пусть сбываются мечты. Не пройдет любовь пусть мимо, А в душе цветут цветы! Пусть счастливый этот праздник Принесет вестей прекрасных, Станет маленькою сказкой, Где всё радостно и ясно!

2 С Днем святого Валентина Я сердечно поздравляю! И любви огромной, чистой Я от всей души желаю. Пусть улыбок будет море, Пусть уйдут печаль и горе. Будут сотни пусть признаний, Самых ярких ожиданий!

3 Любовь друг к другу — это чудо, Сильнее чувства в мире нет. Любовь — противник зла, недуга, Лекарство лучшее от бед. Желаю чувств в душе кипящих, Страстей, доверия, тепла, Любви взаимной, настоящей, Жить в самом центе волшебства. Пусть День святого Валентина Станет счастливейшим из дней, От счастья ввысь душа взлетает, Как стая белых голубей!

4 С Днем святого Валентина. Пусть жизнь будет как малина — Сладкой, а любовь — взаимной, Самой нежной, самой сильной. Радость пусть она приносит, Жизнь — подарки преподносит, Счастье — в жизнь твою ворвется. И пускай всё удается. Пусть добро тебя согреет, К свету пусть откроет двери, Будет в жизни всё отлично, А в любви — всё романтично!

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6 С Днем влюбленных поздравляю. Чувств вам искренних желаю, Самых светлых и красивых, Глаз сияющих, счастливых. Берегите чувства ваши. Станут пусть они лишь краше, Слаще, чище и теплее. Станут пусть сердца роднее. Вы друг другом наслаждайтесь, Верьте в чудо, улыбайтесь, Смейтесь, искренне любите И друг друга берегите!

7 В День святого Валентина Всё волшебно и красиво: В романтических сердечках, В лепестках, конфетах, свечках. С Днем влюбленных поздравляю. Пусть любовь преград не знает, А февральская метель Не испортит этот день!

8 Я спешу тебя поздравить С Днем святого Валентина. Никогда пускай не будет У тебя для слёз причины. Радуйся, живи счастливо, Следуй за своей мечтою. Помни, что бы ни случилось, Рядом я всегда с тобою!

9 С днём прекрасным, С днём влюблённых, Поздравляю я тебя! От души большого счастья Пожелаю я, любя! Пусть любовь не угасает, Огоньком горит в душе, И в глазах пускай сияет, Отражая свет в душе!

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11 Поздравлю я тебя, моя любовь. О чувствах наших я напомню вновь. За них поднимем мы шампанского бокал. Давай жить так, чтобы не гас накал Речей и взглядов наших, очень страстных, А дней в судьбе полно было прекрасных. В День всех влюбленных я тебе желаю Объятий собственных, уж я-то точно знаю — К ним равнодушным просто нельзя быть ... готово сердце моё искренне любить. Река любви пусть наша будет бурной, Успехов нам в этой истории амурной.

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13 В этом розовом сердечке Кроме теплых, нежных слов, Я вложу еще, конечно, Для тебя свою любовь. Пусть она тебя согреет В этот зимний ясный день, Поцелуй на щечках тлеет, Прогоняя грусти тень.