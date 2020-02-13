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Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки

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Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
19:16 Сегодня Телеграф

Сейчас романтический праздник отмечают во многих странах. Влюбленные с нетерпением ждут его, чтобы признаться друг другу в своих чувствах

  • 1

    Пусть в этот праздник —

    В День влюбленных

    Стучат восторженно сердца,

    Душа пусть будет окрыленной,

    И счастье длится без конца.

     

    Пусть снега белая снежинка

    К тебе в ладошки прилетит,

    И как открытка-валентинка,

    О моих чувствах сообщит.

     

    Тебя люблю я нежно-нежно,

    В душе твой образ я храню,

    За то, что есть ты, я, конечно,

    Свою судьбу благодарю.

  • 2

  • 3

    В этот светлый День влюбленных

    Я сердечно поздравляю

    И любви такой огромной

    От души тебе желаю!

     

    Чтоб глаза искрились счастьем,

    А душа цвела и пела,

    Чтобы жизнь была, как в сказке,

    И сверкала, и шумела!

  • 4

  • 5

    Как жить на свете без любви?

    Навряд ли кто-то представляет.

    И каждый в этот светлый день

    Любви своим друзьям желает.

     

    Откройте сердце для чудес,

    Пусть вас накроет чувств лавина,

    И счастье снизойдет с небес

    Ко дню святого Валентина.

  • 6

  • 7

    Пусть в День святого Валентина

    Никто не будет одинок,

    Для всех найдется половина,

    С кем расцветет в душе цветок.

     

    С кем сердце будет в унисон

    Отсчитывать теченье жизни,

    Которая, как добрый сон,

    Наполнит будни оптимизмом.

     

    Пускай любовь вас вдохновляет,

    Вселяет веру в чудеса,

    Пускай она вас окрыляет,

    Волшебный дарит свет глазам!

  • 8

  • 9

    Любви — огромной, настоящей,

    До дрожи в сердце и в коленях,

    Взаимной, искренней, блестящей.

    Со страстью, верностью и рвеньем!

     

    Пускай она будет нескучной,

    Такой, какой бывает в книгах.

    Но только верной, милозвучной,

    Чтобы ни грамма в ней интриги.

     

    Пускай любовь звездою станет.

    Пусть станет гаванью, причалом,

    Пусть Валентин святой подарит

    Ее такой, чтоб не кончалась!

  • 10

  • 11

    С Днем влюбленных поздравляю

    И тебе я пожелаю,

    Чтоб в душе любовь жила,

    Оживала чтоб мечта!

     

    Чтобы всё в порядке было,

    Всё плохое отступило,

    Одиночества не знать,

    Никогда не унывать!

  • 12

  • 13

    С Днем влюбленных поздравляю

    И любви вам всем желаю.

    Искренней любви и светлой,

    Чтоб всегда была ответной.

     

    Чтобы в нежности купались,

    Никогда не разлучались.

    Теплотой вам согреваться

    И побольше улыбаться!

  • 14

  • 15

    Пусть в этот замечательный денек

    Никто не будет в мире одинок!

    Пускай появится любимый человек,

    Который с вами будет рядышком весь век,

    Подарит нежность, счастье и внимание,

    Осуществить поможет все желания,

    С которым станет ярким каждое мгновение,

    И будет жизнь полна добра и вдохновения!

  • 16

  • 17

    Ты щекочешь нервы,

    Будоражишь кровь!

    Ты волнуешь душу,

    Ты ― моя любовь!

     

    В этот день февральский

    Праздник наш с тобой.

    Держи мое сердечко,

    А мне свое открой!

     

    Я тебе желаю

    Всех счастливей быть,

    За хвост ловить удачу

    И меня любить!

  • 18

  • 19

    В этот день февральский,

    Зимний и холодный,

    Шлю кусочек ласки

    Тёплой, беззаботной.

     

    И любви немножко,

    Поцелуй горячий,

    Нежности в ладошках

    Тут же я припрячу.

     

    Пусть тебя всё это

    В сердце согревает,

    Чтоб в нём было лето

    Вечным. Обнимаю.

Поздравления на день святого Валентина 2020: красивые стихи

День святого Валентина: красивые поздравления своими словами, открытки

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