Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки

Пусть в этот праздник —
В День влюбленных
Стучат восторженно сердца,
Душа пусть будет окрыленной,
И счастье длится без конца.
Пусть снега белая снежинка
К тебе в ладошки прилетит,
И как открытка-валентинка,
О моих чувствах сообщит.
Тебя люблю я нежно-нежно,
В душе твой образ я храню,
За то, что есть ты, я, конечно,
Свою судьбу благодарю.
В этот светлый День влюбленных
Я сердечно поздравляю
И любви такой огромной
От души тебе желаю!
Чтоб глаза искрились счастьем,
А душа цвела и пела,
Чтобы жизнь была, как в сказке,
И сверкала, и шумела!
Как жить на свете без любви?
Навряд ли кто-то представляет.
И каждый в этот светлый день
Любви своим друзьям желает.
Откройте сердце для чудес,
Пусть вас накроет чувств лавина,
И счастье снизойдет с небес
Ко дню святого Валентина.
Пусть в День святого Валентина
Никто не будет одинок,
Для всех найдется половина,
С кем расцветет в душе цветок.
С кем сердце будет в унисон
Отсчитывать теченье жизни,
Которая, как добрый сон,
Наполнит будни оптимизмом.
Пускай любовь вас вдохновляет,
Вселяет веру в чудеса,
Пускай она вас окрыляет,
Волшебный дарит свет глазам!
Любви — огромной, настоящей,
До дрожи в сердце и в коленях,
Взаимной, искренней, блестящей.
Со страстью, верностью и рвеньем!
Пускай она будет нескучной,
Такой, какой бывает в книгах.
Но только верной, милозвучной,
Чтобы ни грамма в ней интриги.
Пускай любовь звездою станет.
Пусть станет гаванью, причалом,
Пусть Валентин святой подарит
Ее такой, чтоб не кончалась!
С Днем влюбленных поздравляю
И тебе я пожелаю,
Чтоб в душе любовь жила,
Оживала чтоб мечта!
Чтобы всё в порядке было,
Всё плохое отступило,
Одиночества не знать,
Никогда не унывать!
С Днем влюбленных поздравляю
И любви вам всем желаю.
Искренней любви и светлой,
Чтоб всегда была ответной.
Чтобы в нежности купались,
Никогда не разлучались.
Теплотой вам согреваться
И побольше улыбаться!
Пусть в этот замечательный денек
Никто не будет в мире одинок!
Пускай появится любимый человек,
Который с вами будет рядышком весь век,
Подарит нежность, счастье и внимание,
Осуществить поможет все желания,
С которым станет ярким каждое мгновение,
И будет жизнь полна добра и вдохновения!
Ты щекочешь нервы,
Будоражишь кровь!
Ты волнуешь душу,
Ты ― моя любовь!
В этот день февральский
Праздник наш с тобой.
Держи мое сердечко,
А мне свое открой!
Я тебе желаю
Всех счастливей быть,
За хвост ловить удачу
И меня любить!
В этот день февральский,
Зимний и холодный,
Шлю кусочек ласки
Тёплой, беззаботной.
И любви немножко,
Поцелуй горячий,
Нежности в ладошках
Тут же я припрячу.
Пусть тебя всё это
В сердце согревает,
Чтоб в нём было лето
Вечным. Обнимаю.