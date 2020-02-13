Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки

1 Пусть в этот праздник — В День влюбленных Стучат восторженно сердца, Душа пусть будет окрыленной, И счастье длится без конца. Пусть снега белая снежинка К тебе в ладошки прилетит, И как открытка-валентинка, О моих чувствах сообщит. Тебя люблю я нежно-нежно, В душе твой образ я храню, За то, что есть ты, я, конечно, Свою судьбу благодарю.

2

3 В этот светлый День влюбленных Я сердечно поздравляю И любви такой огромной От души тебе желаю! Чтоб глаза искрились счастьем, А душа цвела и пела, Чтобы жизнь была, как в сказке, И сверкала, и шумела!

4

5 Как жить на свете без любви? Навряд ли кто-то представляет. И каждый в этот светлый день Любви своим друзьям желает. Откройте сердце для чудес, Пусть вас накроет чувств лавина, И счастье снизойдет с небес Ко дню святого Валентина.

6

7 Пусть в День святого Валентина Никто не будет одинок, Для всех найдется половина, С кем расцветет в душе цветок. С кем сердце будет в унисон Отсчитывать теченье жизни, Которая, как добрый сон, Наполнит будни оптимизмом. Пускай любовь вас вдохновляет, Вселяет веру в чудеса, Пускай она вас окрыляет, Волшебный дарит свет глазам!

8

9 Любви — огромной, настоящей, До дрожи в сердце и в коленях, Взаимной, искренней, блестящей. Со страстью, верностью и рвеньем! Пускай она будет нескучной, Такой, какой бывает в книгах. Но только верной, милозвучной, Чтобы ни грамма в ней интриги. Пускай любовь звездою станет. Пусть станет гаванью, причалом, Пусть Валентин святой подарит Ее такой, чтоб не кончалась!

10

11 С Днем влюбленных поздравляю И тебе я пожелаю, Чтоб в душе любовь жила, Оживала чтоб мечта! Чтобы всё в порядке было, Всё плохое отступило, Одиночества не знать, Никогда не унывать!

12

13 С Днем влюбленных поздравляю И любви вам всем желаю. Искренней любви и светлой, Чтоб всегда была ответной. Чтобы в нежности купались, Никогда не разлучались. Теплотой вам согреваться И побольше улыбаться!

14

15 Пусть в этот замечательный денек Никто не будет в мире одинок! Пускай появится любимый человек, Который с вами будет рядышком весь век, Подарит нежность, счастье и внимание, Осуществить поможет все желания, С которым станет ярким каждое мгновение, И будет жизнь полна добра и вдохновения!

16

17 Ты щекочешь нервы, Будоражишь кровь! Ты волнуешь душу, Ты ― моя любовь! В этот день февральский Праздник наш с тобой. Держи мое сердечко, А мне свое открой! Я тебе желаю Всех счастливей быть, За хвост ловить удачу И меня любить!

18