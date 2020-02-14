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День святого Валентина 2020: красивые СМС и поздравительные открытки

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День святого Валентина 2020: красивые СМС и поздравительные открытки
03:00 Сегодня Телеграф

День святого Валентина, или День влюблённых - праздник, который 14 февраля отмечают многие люди по всему миру.

  • 1

    С Днем святого Валентина!

    Пусть любовь царит в судьбе.

    И отступит пусть рутина,

    Радость чтоб пришла к тебе.

     

    Чтоб сбывались все мечты,

    В этот праздник пожелаю:

    Пусть приносит Валентин

    Исполнение всех желаний!

  • 2

  • 3

    С Днем святого Валентина!

    Жизнь пускай будет малиной,

    Чтоб в совете и любви

    Проходили ваши дни.

    Пусть любовь взаимной будет,

    Остальное всё пребудет:

    И здоровье, и удача,

    Ведь не может быть иначе.

    Всем, кто любит и любим,

    Помогает Валентин.

  • 4

  • 5

    С Днем святого Валентина я хочу поздравить вас,

    Чтоб любовью наполнялся вашей жизни каждый час,

    Чтоб она не покидала ваше сердце никогда,

    Чтоб надежду вам дарила, окрыляла вас всегда!

  • 6

  • 7

    С Днем святого Валентина!

    С днем подарков самых милых,

    С днем эмоций и цветов,

    С днем, где всех главней любовь.

     

    Пусть всегда все удается,

    Для двоих пусть звезды, солнце,

    Одно счастье на двоих

    И прекрасен каждый миг.

  • 8

  • 9

    День влюбленных наступил —

    Празднует планета.

    Вы любите что есть сил —

    Ни к чему запреты.

     

    Вы целуйтесь просто так,

    Крепко, не стесняйтесь,

    И в любви своей большой

    Чаще признавайтесь.

  • 10

  • 11

    С Днем влюбленных поздравляю.

    Пожелать хочу я вам,

    Чтоб любовь была взаимной,

    Без обид, без ссор, без драм.

     

    Половинку берегите,

    О любви своей большой

    Чаще ей вы говорите,

    Ведь вдвоем вам хорошо!

  • 12

  • 13

    Поздравляю с днём влюблённых!

    Хоть зима вокруг сейчас,

    Пусть не будет дней холодных

    В сердце и в глубинах глаз.

     

    Будет только радость светлой,

    Окрыляющей — любовь,

    Обязательно ответной.

    Так что душу подготовь.

  • 14

  • 15

    Всех влюблённых поздравляем,

    Чувств, лишь, искренних желаем,

    Много счастья, дней прекрасных,

    И мгновений: тёплых, страстных!

     

    Нежность чувств Вы берегите,

    Верность, преданность храните.

    Свою страсть, лишь разжигайте,

    И любовь — оберегайте!

  • 16

  • 17

    Поздравляю с днем влюбленных,

    Желаю искренней любви!

    Чтоб со своею половиной

    Рука об руку идти.

     

    Желаю знать одну лишь радость,

    О расставаниях забыть.

    И чтоб и в молодость, и в старость,

    По-настоящему любить!

  • 18

  • 19

    С Днем влюбленных поздравляю

    И от всей души желаю:

    Окунитесь в ласку и в любовь,

    От которой закипает кровь!

     

    И своей любовью поделитесь,

    На добро, улыбку не скупитесь.

    Пусть в этот день и в этот час

    Не отпускает счастье вас!

  • 20

  • 21

    Всех влюбленных поздравляю

    С этим праздником любви!

    Чувства пусть не угасают,

    Будут помыслы чисты,

    Счастье пусть переполняет

    А невзгоды все уйдут,

    И ваш дом не покидают

    Мир, гармония, уют!

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