День святого Валентина 2020: красивые СМС и поздравительные открытки

1 С Днем святого Валентина! Пусть любовь царит в судьбе. И отступит пусть рутина, Радость чтоб пришла к тебе. Чтоб сбывались все мечты, В этот праздник пожелаю: Пусть приносит Валентин Исполнение всех желаний!

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3 С Днем святого Валентина! Жизнь пускай будет малиной, Чтоб в совете и любви Проходили ваши дни. Пусть любовь взаимной будет, Остальное всё пребудет: И здоровье, и удача, Ведь не может быть иначе. Всем, кто любит и любим, Помогает Валентин.

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5 С Днем святого Валентина я хочу поздравить вас, Чтоб любовью наполнялся вашей жизни каждый час, Чтоб она не покидала ваше сердце никогда, Чтоб надежду вам дарила, окрыляла вас всегда!

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7 С Днем святого Валентина! С днем подарков самых милых, С днем эмоций и цветов, С днем, где всех главней любовь. Пусть всегда все удается, Для двоих пусть звезды, солнце, Одно счастье на двоих И прекрасен каждый миг.

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9 День влюбленных наступил — Празднует планета. Вы любите что есть сил — Ни к чему запреты. Вы целуйтесь просто так, Крепко, не стесняйтесь, И в любви своей большой Чаще признавайтесь.

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11 С Днем влюбленных поздравляю. Пожелать хочу я вам, Чтоб любовь была взаимной, Без обид, без ссор, без драм. Половинку берегите, О любви своей большой Чаще ей вы говорите, Ведь вдвоем вам хорошо!

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13 Поздравляю с днём влюблённых! Хоть зима вокруг сейчас, Пусть не будет дней холодных В сердце и в глубинах глаз. Будет только радость светлой, Окрыляющей — любовь, Обязательно ответной. Так что душу подготовь.

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15 Всех влюблённых поздравляем, Чувств, лишь, искренних желаем, Много счастья, дней прекрасных, И мгновений: тёплых, страстных! Нежность чувств Вы берегите, Верность, преданность храните. Свою страсть, лишь разжигайте, И любовь — оберегайте!

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17 Поздравляю с днем влюбленных, Желаю искренней любви! Чтоб со своею половиной Рука об руку идти. Желаю знать одну лишь радость, О расставаниях забыть. И чтоб и в молодость, и в старость, По-настоящему любить!

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19 С Днем влюбленных поздравляю И от всей души желаю: Окунитесь в ласку и в любовь, От которой закипает кровь! И своей любовью поделитесь, На добро, улыбку не скупитесь. Пусть в этот день и в этот час Не отпускает счастье вас!

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