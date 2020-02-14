День святого Валентина 2020: красивые СМС и поздравительные открытки

С Днем святого Валентина!
Пусть любовь царит в судьбе.
И отступит пусть рутина,
Радость чтоб пришла к тебе.
Чтоб сбывались все мечты,
В этот праздник пожелаю:
Пусть приносит Валентин
Исполнение всех желаний!
С Днем святого Валентина!
Жизнь пускай будет малиной,
Чтоб в совете и любви
Проходили ваши дни.
Пусть любовь взаимной будет,
Остальное всё пребудет:
И здоровье, и удача,
Ведь не может быть иначе.
Всем, кто любит и любим,
Помогает Валентин.
С Днем святого Валентина я хочу поздравить вас,
Чтоб любовью наполнялся вашей жизни каждый час,
Чтоб она не покидала ваше сердце никогда,
Чтоб надежду вам дарила, окрыляла вас всегда!
С Днем святого Валентина!
С днем подарков самых милых,
С днем эмоций и цветов,
С днем, где всех главней любовь.
Пусть всегда все удается,
Для двоих пусть звезды, солнце,
Одно счастье на двоих
И прекрасен каждый миг.
День влюбленных наступил —
Празднует планета.
Вы любите что есть сил —
Ни к чему запреты.
Вы целуйтесь просто так,
Крепко, не стесняйтесь,
И в любви своей большой
Чаще признавайтесь.
С Днем влюбленных поздравляю.
Пожелать хочу я вам,
Чтоб любовь была взаимной,
Без обид, без ссор, без драм.
Половинку берегите,
О любви своей большой
Чаще ей вы говорите,
Ведь вдвоем вам хорошо!
Поздравляю с днём влюблённых!
Хоть зима вокруг сейчас,
Пусть не будет дней холодных
В сердце и в глубинах глаз.
Будет только радость светлой,
Окрыляющей — любовь,
Обязательно ответной.
Так что душу подготовь.
Всех влюблённых поздравляем,
Чувств, лишь, искренних желаем,
Много счастья, дней прекрасных,
И мгновений: тёплых, страстных!
Нежность чувств Вы берегите,
Верность, преданность храните.
Свою страсть, лишь разжигайте,
И любовь — оберегайте!
Поздравляю с днем влюбленных,
Желаю искренней любви!
Чтоб со своею половиной
Рука об руку идти.
Желаю знать одну лишь радость,
О расставаниях забыть.
И чтоб и в молодость, и в старость,
По-настоящему любить!
С Днем влюбленных поздравляю
И от всей души желаю:
Окунитесь в ласку и в любовь,
От которой закипает кровь!
И своей любовью поделитесь,
На добро, улыбку не скупитесь.
Пусть в этот день и в этот час
Не отпускает счастье вас!
Всех влюбленных поздравляю
С этим праздником любви!
Чувства пусть не угасают,
Будут помыслы чисты,
Счастье пусть переполняет
А невзгоды все уйдут,
И ваш дом не покидают
Мир, гармония, уют!