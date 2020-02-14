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Пятница, 14.02.2020
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СМС-поздравления с Днем святого Валентина, открытки

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СМС-поздравления с Днем святого Валентина, открытки
18:10 Сегодня Телеграф

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных.

  • 1

    В День святого Валентина

    Пусть сбываются мечты.

    Не пройдет любовь пусть мимо,

    А в душе цветут цветы!

     

    Пусть счастливый этот праздник

    Принесет вестей прекрасных,

    Станет маленькою сказкой,

    Где всё радостно и ясно!

  • 2

  • 3

    С Днем святого Валентина

    Я сердечно поздравляю!

    И любви огромной, чистой

    Я от всей души желаю.

     

    Пусть улыбок будет море,

    Пусть уйдут печаль и горе.

    Будут сотни пусть признаний,

    Самых ярких ожиданий!

  • 4

  • 5

    С днем прекрасным,

    С Днем влюбленных

    Поздравляю я тебя!

    От души большого счастья

    Пожелаю я, любя!

    Пусть любовь не угасает,

    Огоньком в душе горит,

    И в глазах пускай сияет,

    В сердце свет пускай хранит!

  • 6

    Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

  • 7

    Я спешу тебя поздравить

    С Днем святого Валентина!

    Никогда пускай не будет

    У тебя для слез причины.

     

    Радуйся, живи счастливо,

    Следуй за своей мечтою.

    Помни, что бы ни случилось,

    Рядом я всегда с тобою!

  • 8

    В День святого Валентина

    Всё волшебно и красиво:

    В романтических сердечках,

    В лепестках, конфетах, свечках.

     

    С Днем влюбленных поздравляю.

    Пусть любовь преград не знает,

    А февральская метель

    Не испортит этот день!

  • 9

  • 10

    С Днем святого Валентина,

    С днем всех любящих сердец!

    Пусть его святая сила

    Даст вам счастье наконец.

     

    Пусть печали все уходят,

    Им на смену мир придет,

    Благоденствие, доходы,

    Солнце, радость и любовь!

  • 11

    Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.

  • 12

  • 13

    В День святого Валентина

    Принято дарить любовь.

    Я дарю тебе сердечко,

    Ну а в нём моя любовь.

     

    Как клубничка — страстная,

    Как мишутка — няшная,

    Сладкая, воздушная,

    Мягкая и вкусная.

  • 14

  • 15

    День, когда царит любовь,

    Наступил сегодня вновь.

    В феврале пусть, как весной,

    Счастье захлестнёт волной!

     

    В день святого Валентина

    Для всех равно и едино

    Сердцу биться вновь и вновь

    Помогает пусть любовь!

  • 16

  • 17

    В этом розовом сердечке

    Кроме теплых, нежных слов,

    Я вложу еще, конечно,

    Для тебя свою любовь.

     

    Пусть она тебя согреет

    В этот зимний ясный день,

    Поцелуй на щечках тлеет,

    Прогоняя грусти тень.

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