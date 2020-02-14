СМС-поздравления с Днем святого Валентина, открытки

1 В День святого Валентина Пусть сбываются мечты. Не пройдет любовь пусть мимо, А в душе цветут цветы! Пусть счастливый этот праздник Принесет вестей прекрасных, Станет маленькою сказкой, Где всё радостно и ясно!

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3 С Днем святого Валентина Я сердечно поздравляю! И любви огромной, чистой Я от всей души желаю. Пусть улыбок будет море, Пусть уйдут печаль и горе. Будут сотни пусть признаний, Самых ярких ожиданий!

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5 С днем прекрасным, С Днем влюбленных Поздравляю я тебя! От души большого счастья Пожелаю я, любя! Пусть любовь не угасает, Огоньком в душе горит, И в глазах пускай сияет, В сердце свет пускай хранит!

6 Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

7 Я спешу тебя поздравить С Днем святого Валентина! Никогда пускай не будет У тебя для слез причины. Радуйся, живи счастливо, Следуй за своей мечтою. Помни, что бы ни случилось, Рядом я всегда с тобою!

8 В День святого Валентина Всё волшебно и красиво: В романтических сердечках, В лепестках, конфетах, свечках. С Днем влюбленных поздравляю. Пусть любовь преград не знает, А февральская метель Не испортит этот день!

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10 С Днем святого Валентина, С днем всех любящих сердец! Пусть его святая сила Даст вам счастье наконец. Пусть печали все уходят, Им на смену мир придет, Благоденствие, доходы, Солнце, радость и любовь!

11 Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.

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13 В День святого Валентина Принято дарить любовь. Я дарю тебе сердечко, Ну а в нём моя любовь. Как клубничка — страстная, Как мишутка — няшная, Сладкая, воздушная, Мягкая и вкусная.

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15 День, когда царит любовь, Наступил сегодня вновь. В феврале пусть, как весной, Счастье захлестнёт волной! В день святого Валентина Для всех равно и едино Сердцу биться вновь и вновь Помогает пусть любовь!

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