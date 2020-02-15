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Суббота, 15.02.2020
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Поздравления со Сретением Господним 2020 в прозе и открытках

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Поздравления со Сретением Господним 2020 в прозе и открытках
05:03 Сегодня Телеграф

Сретение Господне - это светлый и радостный праздник, который празднуется христианами 15 февраля.

  • 1

    Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.

  • 2

    В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.

  • 3

    Поздравляем Вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем Вам Божьей помощи во всех делах, пусть всё ладится и исполняется легко, пусть ангел-хранитель станет Вашим надёжным проводником, будьте здоровы и успешны!

  • 4

    В день Сретения Господнего хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасаемых сил, благодарности Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.

  • 5

    Поздравляю с этим величайшим православным праздником — Сретением Господним. В день великих встреч, когда встречаются Ветхий и Новый Завет, старец Симеон встретился с младенцем Иисусом, а зима встречается с летом, хочу пожелать веры: в будущее, в любовь, в торжество справедливости. Веры и надежды, что наша жизнь будет лучше, чем сегодня!

  • 6

    В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

  • 7

    Сретение Господне — важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

  • 8

    Поздравляю со Сретением Господним, желаю, чтобы в жизни случались важные и прекрасные встречи, чтобы люди, несущие счастье и свет не проходили мимо. Пусть сердцу хватает мудрости увидеть чудо в самых простых вещах. Пусть радость каждого дня, подаренного Богом, превращает жизнь в прекрасный праздник. Мира, любви и веры!

  • 9

    В этот святой и волшебный праздник, когда суровая госпожа Зима встречается с молодой девушкой по имени Весна, чтобы передать ей свои права, хочется пожелать всем только весеннего тепла, душевного добра, солнечных дней и крепкого здоровья. Будьте терпимее, добрее и мудрее по отношению друг к другу, и пусть вашу жизнь озаряет яркий свет любви, счастья и заботы.

  • 10

    Со Сретением Господним поздравляю Вас! Пусть в душе всегда будет тепло и добро. Уюта в доме, успехов в роботе, здоровья вам и вашим родным. Пусть Ангел вас всегда оберегает и помогает найти верный путь. С праздником!

  • 11

    Поздравляю с чистым и светлым праздником надежды и веры — со Сретением Господним. Желаю никогда не сомневаться в Боге и своих силах, желаю всегда отдавать этому миру свои добрые деяния и свою верную помощь, а взамен получать благодарность людей и истинную любовь близких.

  • 12

    Пускай сегодня, свет господня коснется ваших сердец. Примите в них добро и мудрость. И тогда в жизнь вашу войдет покой, а души наполнятся светом и счастьем. Дарите всем свое тепло, и пускай вас, никогда не касаются печали и беды. Благополучия, веры, надежды и любви вам и вашим близким.

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