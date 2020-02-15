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Суббота, 15.02.2020
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СМС поздравления со Сретением Господним 2020

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СМС поздравления со Сретением Господним 2020
07:05 Сегодня Телеграф

Сретение - большой праздник, поэтому уборка, стирка и любой физический труд запрещены.

  • 1

    Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.

  • 2

    Нынче Сретенье Господне,

    Встреча с Господом сегодня

    Пусть подарит веры свет,

    Чтоб избавить вас от бед.

     

    Вы надежду берегите,

    Счастье верное храните,

    Верьте в Бога и людей

    До последних мира дней!

  • 3

    В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.

  • 4

    Поздравляем Вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем Вам Божьей помощи во всех делах, пусть всё ладится и исполняется легко, пусть ангел-хранитель станет Вашим надёжным проводником, будьте здоровы и успешны!

  • 5

  • 6

    Сегодня праздник — Сретение Господне.

    День лучезарный, вдохновляющий и ясный,

    Желаю от души — тепла, добра, здоровья,

    Сердце будет легким, жизнь — прекрасной.

    Пусть жизнь Господь всегда оберегает,

    А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

  • 7

    Со сретением Господнем,

    Веры Вам, добра, тепла,

    Счастья много и здоровья,

    Чтоб любовь в сердцах жила.

     

    Берегите, уважайте,

    Близких вам оберегайте,

    Не печальтесь никогда,

    Бог поможет Вам тогда.

  • 8

  • 9

    Со Сретением Господним

    Поздравляю я тебя!

    Пускай будут благосклонны

    К тебе небо и судьба.

     

    Небо радость, счастье дарит,

    А Господь во сне придет —

    Благодать свою подарит,

    Волшебство в жизнь привнесет!

  • 10

    В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

  • 11

  • 12

    В праздник Сретения Господня

    Я спешу поздравить вас

    И желаю, чтобы ангел

    Охранял вас каждый час.

     

    Пусть молитва прям от сердца

    Вознесется в небеса,

    Пусть любовь откроет дверцу

    Благодати, чудесам.

  • 13

  • 14

    Пускай Господне Сретение

    Подарит лишь добрые вести!

    Желаю всех благ и везения,

    Здоровья, вагонов так, двести,

    Любви тебе целое море

    И веры, конечно же, в Бога!

    Пускай отведет Он от горя,

    Дав верную к счастью дорогу!

  • 15

    Сретение Господне — важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

  • 16

    Со Сретением Господне поздравляю,

    Мира и любви семье Вашей желаю.

    Пусть добро всегда Вас окружает,

    И господь по жизни охраняет.

    Пусть счастливым будет каждый день,

    Желаю много добрых перемен.

  • 17

    В день Стретения Господнего

    Желаю вам сегодня я:

    Духовного прозрения;

    Господнего прощения;

     

    Святого исцеления;

    С небес благоволения;

    Удачи, вдохновения;

    Желаний исполнения!

  • 18

    От единственной встречи порой,

    Очень многое в жизни зависит.

    Пусть же будет удача с тобой

    И по жизни пусть Ангел твой свыше

    Наблюдает, ведет и хранит,

    От невзгод и потерь защищает.

    Ну а я в этот памятный день

    Со Сретеньем тебя поздравляю.

Поздравления со Сретением Господним 2020 в прозе и открытках

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