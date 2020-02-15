СМС поздравления со Сретением Господним 2020

1 Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.

2 Нынче Сретенье Господне, Встреча с Господом сегодня Пусть подарит веры свет, Чтоб избавить вас от бед. Вы надежду берегите, Счастье верное храните, Верьте в Бога и людей До последних мира дней!

3 В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.

4 Поздравляем Вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем Вам Божьей помощи во всех делах, пусть всё ладится и исполняется легко, пусть ангел-хранитель станет Вашим надёжным проводником, будьте здоровы и успешны!

5

6 Сегодня праздник — Сретение Господне. День лучезарный, вдохновляющий и ясный, Желаю от души — тепла, добра, здоровья, Сердце будет легким, жизнь — прекрасной. Пусть жизнь Господь всегда оберегает, А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

7 Со сретением Господнем, Веры Вам, добра, тепла, Счастья много и здоровья, Чтоб любовь в сердцах жила. Берегите, уважайте, Близких вам оберегайте, Не печальтесь никогда, Бог поможет Вам тогда.

8

9 Со Сретением Господним Поздравляю я тебя! Пускай будут благосклонны К тебе небо и судьба. Небо радость, счастье дарит, А Господь во сне придет — Благодать свою подарит, Волшебство в жизнь привнесет!

10 В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

11

12 В праздник Сретения Господня Я спешу поздравить вас И желаю, чтобы ангел Охранял вас каждый час. Пусть молитва прям от сердца Вознесется в небеса, Пусть любовь откроет дверцу Благодати, чудесам.

13

14 Пускай Господне Сретение Подарит лишь добрые вести! Желаю всех благ и везения, Здоровья, вагонов так, двести, Любви тебе целое море И веры, конечно же, в Бога! Пускай отведет Он от горя, Дав верную к счастью дорогу!

15 Сретение Господне — важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

16 Со Сретением Господне поздравляю, Мира и любви семье Вашей желаю. Пусть добро всегда Вас окружает, И господь по жизни охраняет. Пусть счастливым будет каждый день, Желаю много добрых перемен.

17 В день Стретения Господнего Желаю вам сегодня я: Духовного прозрения; Господнего прощения; Святого исцеления; С небес благоволения; Удачи, вдохновения; Желаний исполнения!