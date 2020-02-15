СМС поздравления со Сретением Господним 2020

Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.
Нынче Сретенье Господне,
Встреча с Господом сегодня
Пусть подарит веры свет,
Чтоб избавить вас от бед.
Вы надежду берегите,
Счастье верное храните,
Верьте в Бога и людей
До последних мира дней!
В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.
Поздравляем Вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем Вам Божьей помощи во всех делах, пусть всё ладится и исполняется легко, пусть ангел-хранитель станет Вашим надёжным проводником, будьте здоровы и успешны!
Сегодня праздник — Сретение Господне.
День лучезарный, вдохновляющий и ясный,
Желаю от души — тепла, добра, здоровья,
Сердце будет легким, жизнь — прекрасной.
Пусть жизнь Господь всегда оберегает,
А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.
Со сретением Господнем,
Веры Вам, добра, тепла,
Счастья много и здоровья,
Чтоб любовь в сердцах жила.
Берегите, уважайте,
Близких вам оберегайте,
Не печальтесь никогда,
Бог поможет Вам тогда.
Со Сретением Господним
Поздравляю я тебя!
Пускай будут благосклонны
К тебе небо и судьба.
Небо радость, счастье дарит,
А Господь во сне придет —
Благодать свою подарит,
Волшебство в жизнь привнесет!
В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.
В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы ангел
Охранял вас каждый час.
Пусть молитва прям от сердца
Вознесется в небеса,
Пусть любовь откроет дверцу
Благодати, чудесам.
Пускай Господне Сретение
Подарит лишь добрые вести!
Желаю всех благ и везения,
Здоровья, вагонов так, двести,
Любви тебе целое море
И веры, конечно же, в Бога!
Пускай отведет Он от горя,
Дав верную к счастью дорогу!
Сретение Господне — важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.
Со Сретением Господне поздравляю,
Мира и любви семье Вашей желаю.
Пусть добро всегда Вас окружает,
И господь по жизни охраняет.
Пусть счастливым будет каждый день,
Желаю много добрых перемен.
В день Стретения Господнего
Желаю вам сегодня я:
Духовного прозрения;
Господнего прощения;
Святого исцеления;
С небес благоволения;
Удачи, вдохновения;
Желаний исполнения!
От единственной встречи порой,
Очень многое в жизни зависит.
Пусть же будет удача с тобой
И по жизни пусть Ангел твой свыше
Наблюдает, ведет и хранит,
От невзгод и потерь защищает.
Ну а я в этот памятный день
Со Сретеньем тебя поздравляю.