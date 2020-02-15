Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах

1 Со Сретением Господним Я вас поздравляю. Мира в душах ваших светлых В этот день желаю. Снизойдет пускай сегодня На вас Божия благодать, Чтоб Его большую силу Вы смогли бы увидать. Пусть семья здоровой будет, Каждый счастлив чтобы был, Свое сердце для молитвы В день возвышенный открыл.

2 Нынче Сретенье Господне, Встреча с Господом сегодня Пусть подарит веры свет, Чтоб избавить вас от бед. Вы надежду берегите, Счастье верное храните, Верьте в Бога и людей До последних мира дней!

3 Сегодня праздник — Сретение Господне. День лучезарный, вдохновляющий и ясный, Желаю от души — тепла, добра, здоровья, Сердце будет легким, жизнь — прекрасной. Пусть жизнь Господь всегда оберегает, А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

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5 Со сретением Господнем, Веры Вам, добра, тепла, Счастья много и здоровья, Чтоб любовь в сердцах жила. Берегите, уважайте, Близких вам оберегайте, Не печальтесь никогда, Бог поможет Вам тогда.

6 Со Сретением Господним Поздравляю от души. Пусть поют над вами песни Ангелы в ночной тиши. Пусть счастливой жизнь лишь будет, Мир живет пускай в сердцах, Помогает пусть вам небо Пусть во всех ваших делах. Радости вам и достатка, Понимания, добра, Веры крепкой и терпения, Кротости в душе, тепла.

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8 Со Сретением Господним Поздравляю я тебя! Пускай будут благосклонны К тебе небо и судьба. Небо радость, счастье дарит, А Господь во сне придет — Благодать свою подарит, Волшебство в жизнь привнесет!

9 Со Сретеньем Господним поздравляю! Пусть Бог от горя и беды тебя хранит, Здоровья для души и тела искренне желаю, Ничто пусть не тревожит, не болит. Пускай мечты сбываются скорее, Крепчает вера пусть твоя. И жизнь становится светлее И удаются все заботы и дела.

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11 В праздник Сретения Господня Я спешу поздравить вас И желаю, чтобы ангел Охранял вас каждый час. Пусть молитва прям от сердца Вознесется в небеса, Пусть любовь откроет дверцу Благодати, чудесам.

12 Пускай Господне Сретение Подарит лишь добрые вести! Желаю всех благ и везения, Здоровья, вагонов так, двести, Любви тебе целое море И веры, конечно же, в Бога! Пускай отведет Он от горя, Дав верную к счастью дорогу!

13 Пусть храм откроет вам сегодня двери, Оставьте за порогом смуты и тревоги. Здесь рады вам, здесь тишина и вера. Доверьтесь, что же вы? Не стойте на пороге. Рассвет придет, окрасит сердце светом, А радость ярким стебельком взойдет. Ваш мир пусть станет весел и приветлив, Оттаял чтоб и многолетний лед. К солнечному свету и добру Разыскать дорожку, светлую судьбу. Удачи, никогда не оставаться одному!

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15 Со Сретением Господним Поздравляю вас! Пусть добро в ваш дом приходит Каждый день и час! Пусть душа всегда сияет От любви и нежности, Небеса пусть наполняют Вашу жизнь надеждою!