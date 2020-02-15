Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах

Со Сретением Господним
Я вас поздравляю.
Мира в душах ваших светлых
В этот день желаю.
Снизойдет пускай сегодня
На вас Божия благодать,
Чтоб Его большую силу
Вы смогли бы увидать.
Пусть семья здоровой будет,
Каждый счастлив чтобы был,
Свое сердце для молитвы
В день возвышенный открыл.
Нынче Сретенье Господне,
Встреча с Господом сегодня
Пусть подарит веры свет,
Чтоб избавить вас от бед.
Вы надежду берегите,
Счастье верное храните,
Верьте в Бога и людей
До последних мира дней!
Сегодня праздник — Сретение Господне.
День лучезарный, вдохновляющий и ясный,
Желаю от души — тепла, добра, здоровья,
Сердце будет легким, жизнь — прекрасной.
Пусть жизнь Господь всегда оберегает,
А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.
Со сретением Господнем,
Веры Вам, добра, тепла,
Счастья много и здоровья,
Чтоб любовь в сердцах жила.
Берегите, уважайте,
Близких вам оберегайте,
Не печальтесь никогда,
Бог поможет Вам тогда.
Со Сретением Господним
Поздравляю от души.
Пусть поют над вами песни
Ангелы в ночной тиши.
Пусть счастливой жизнь лишь будет,
Мир живет пускай в сердцах,
Помогает пусть вам небо
Пусть во всех ваших делах.
Радости вам и достатка,
Понимания, добра,
Веры крепкой и терпения,
Кротости в душе, тепла.
Со Сретением Господним
Поздравляю я тебя!
Пускай будут благосклонны
К тебе небо и судьба.
Небо радость, счастье дарит,
А Господь во сне придет —
Благодать свою подарит,
Волшебство в жизнь привнесет!
Со Сретеньем Господним поздравляю!
Пусть Бог от горя и беды тебя хранит,
Здоровья для души и тела искренне желаю,
Ничто пусть не тревожит, не болит.
Пускай мечты сбываются скорее,
Крепчает вера пусть твоя.
И жизнь становится светлее
И удаются все заботы и дела.
В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы ангел
Охранял вас каждый час.
Пусть молитва прям от сердца
Вознесется в небеса,
Пусть любовь откроет дверцу
Благодати, чудесам.
Пускай Господне Сретение
Подарит лишь добрые вести!
Желаю всех благ и везения,
Здоровья, вагонов так, двести,
Любви тебе целое море
И веры, конечно же, в Бога!
Пускай отведет Он от горя,
Дав верную к счастью дорогу!
Пусть храм откроет вам сегодня двери,
Оставьте за порогом смуты и тревоги.
Здесь рады вам, здесь тишина и вера.
Доверьтесь, что же вы? Не стойте на пороге.
Рассвет придет, окрасит сердце светом,
А радость ярким стебельком взойдет.
Ваш мир пусть станет весел и приветлив,
Оттаял чтоб и многолетний лед.
К солнечному свету и добру
Разыскать дорожку, светлую судьбу.
Удачи, никогда не оставаться одному!
Со Сретением Господним
Поздравляю вас!
Пусть добро в ваш дом приходит
Каждый день и час!
Пусть душа всегда сияет
От любви и нежности,
Небеса пусть наполняют
Вашу жизнь надеждою!
Со Сретением Господним
Поздравляем вас сейчас,
На душе покой пусть будет,
И хранит Господь пусть вас,
В этот праздник вспоминаем,
Как внесли Христа во храм,
Пусть вас радость окружает,
Светит солнце ярко вам!