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Суббота, 15.02.2020
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Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах

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Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
09:01 Сегодня Телеграф

Мы собрали самые душевные стихи и открытки, которыми ты можешь поздравить близких со Сретением Господним.

  • 1

    Со Сретением Господним

    Я вас поздравляю.

    Мира в душах ваших светлых

    В этот день желаю.

     

    Снизойдет пускай сегодня

    На вас Божия благодать,

    Чтоб Его большую силу

    Вы смогли бы увидать.

     

    Пусть семья здоровой будет,

    Каждый счастлив чтобы был,

    Свое сердце для молитвы

    В день возвышенный открыл.

  • 2

    Нынче Сретенье Господне,

    Встреча с Господом сегодня

    Пусть подарит веры свет,

    Чтоб избавить вас от бед.

     

    Вы надежду берегите,

    Счастье верное храните,

    Верьте в Бога и людей

    До последних мира дней!

  • 3

    Сегодня праздник — Сретение Господне.

    День лучезарный, вдохновляющий и ясный,

    Желаю от души — тепла, добра, здоровья,

    Сердце будет легким, жизнь — прекрасной.

    Пусть жизнь Господь всегда оберегает,

    А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

  • 4

  • 5

    Со сретением Господнем,

    Веры Вам, добра, тепла,

    Счастья много и здоровья,

    Чтоб любовь в сердцах жила.

     

    Берегите, уважайте,

    Близких вам оберегайте,

    Не печальтесь никогда,

    Бог поможет Вам тогда.

  • 6

    Со Сретением Господним

    Поздравляю от души.

    Пусть поют над вами песни

    Ангелы в ночной тиши.

     

    Пусть счастливой жизнь лишь будет,

    Мир живет пускай в сердцах,

    Помогает пусть вам небо

    Пусть во всех ваших делах.

     

    Радости вам и достатка,

    Понимания, добра,

    Веры крепкой и терпения,

    Кротости в душе, тепла.

  • 7

  • 8

    Со Сретением Господним

    Поздравляю я тебя!

    Пускай будут благосклонны

    К тебе небо и судьба.

     

    Небо радость, счастье дарит,

    А Господь во сне придет —

    Благодать свою подарит,

    Волшебство в жизнь привнесет!

  • 9

    Со Сретеньем Господним поздравляю!

    Пусть Бог от горя и беды тебя хранит,

    Здоровья для души и тела искренне желаю,

    Ничто пусть не тревожит, не болит.

     

    Пускай мечты сбываются скорее,

    Крепчает вера пусть твоя.

    И жизнь становится светлее

    И удаются все заботы и дела.

  • 10

  • 11

    В праздник Сретения Господня

    Я спешу поздравить вас

    И желаю, чтобы ангел

    Охранял вас каждый час.

     

    Пусть молитва прям от сердца

    Вознесется в небеса,

    Пусть любовь откроет дверцу

    Благодати, чудесам.

  • 12

    Пускай Господне Сретение

    Подарит лишь добрые вести!

    Желаю всех благ и везения,

    Здоровья, вагонов так, двести,

    Любви тебе целое море

    И веры, конечно же, в Бога!

    Пускай отведет Он от горя,

    Дав верную к счастью дорогу!

  • 13

    Пусть храм откроет вам сегодня двери,

    Оставьте за порогом смуты и тревоги.

    Здесь рады вам, здесь тишина и вера.

    Доверьтесь, что же вы? Не стойте на пороге.

    Рассвет придет, окрасит сердце светом,

    А радость ярким стебельком взойдет.

    Ваш мир пусть станет весел и приветлив,

    Оттаял чтоб и многолетний лед.

    К солнечному свету и добру

    Разыскать дорожку, светлую судьбу.

    Удачи, никогда не оставаться одному!

  • 14

  • 15

    Со Сретением Господним

    Поздравляю вас!

    Пусть добро в ваш дом приходит

    Каждый день и час!

     

    Пусть душа всегда сияет

    От любви и нежности,

    Небеса пусть наполняют

    Вашу жизнь надеждою!

  • 16

    Со Сретением Господним

    Поздравляем вас сейчас,

    На душе покой пусть будет,

    И хранит Господь пусть вас,

    В этот праздник вспоминаем,

    Как внесли Христа во храм,

    Пусть вас радость окружает,

    Светит солнце ярко вам!

15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне

СМС поздравления со Сретением Господним 2020

Поздравления со Сретением Господним 2020 в прозе и открытках

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