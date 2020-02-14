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Поздравления с Днем всех влюбленных 2020: стихи и открытки

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Поздравления с Днем всех влюбленных 2020: стихи и открытки
19:05 Сегодня Телеграф

День святого Валентина, или День всех влюбленных — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

  • 1

    Быть влюблённым – это счастье,

    Ты прими поздравления мои,

    Пускай прочь отходят ненастья,

    Всё всегда только лишь для любви,

    И не зря этот праздник был создан,

    На четырнадцатое февраля,

    Даже в небе построились звёзды,

    В знак сердечка, тебе от меня!

  • 2

  • 3

    Никто не в силах перед нею устоять,

    Это речь конечно о любви,

    Тебя я с праздником желаю поздравлять,

    Прими же валентинку от души!

     

  • 4

    В День святого Валентина

    Тебя поздравить есть причина!

    Ведь ты любимый человек!

    Мне сделал сладкой жизнь на век!

  • 5

    Праздник любви, февраль нам рисует,

    И вдохновляет на красивые слова.

    Твоя улыбка как всегда волнует,

    Да так, что кругом голова!

    Моя любовь к тебе неудержима,

    Ты самый лучший мужчина на земле,

    Хочу всегда я быть тобой любима,

    Хочу всегда быть преданна тебе!

  • 6

  • 7

    Пусть день влюбленных дарит нежность,

    Тепло, романтику, любовь.

    Взаимность в чувствах, безмятежность

    И счастье будоражит кровь!

  • 8

    Пусть, словно льдинка на ладошке,

    Растает зимняя усталость!

    Пусть ДЕНЬ святого Валентина

    Подарит счастье, смех и радость!

  • 9

    Желаю счастья и любви,

    И чтоб сбывались все мечты,

    И даже в сильные морозы

    У ног твоих лежали розы! 

  • 10

    Пусть в душе огонь горит,

    Пусть в сердцах любовь кипит,

    Пусть влюблённых будет много,

    Без любви ведь нам никак!

    А Амурчик наш кудрявый,

    Помогает нам всегда ,

    И сердца соединяет,

    В круг любовный навсегда!!!!!

  • 11

  • 12

    Самому родному человечку

    Подарю сегодня я сердечко.

    С Днем влюбленных искренне поздравлю,

    Нежный след в душе твоей оставлю!

  • 13

    Как я люблю твой облик милый,

    Тот всех манящий страстный взгляд,

    То сногсшибательное тело,

    Ну и прекрасных качеств ряд.

    Люблю обнять тебя не смело,

    Примкнуть дрожа к твоим губам,

    И от желанья стать единым,

    Немного волю дать рукам.

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