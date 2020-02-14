Поздравления с Днем всех влюбленных 2020: стихи и открытки

1 Быть влюблённым – это счастье, Ты прими поздравления мои, Пускай прочь отходят ненастья, Всё всегда только лишь для любви, И не зря этот праздник был создан, На четырнадцатое февраля, Даже в небе построились звёзды, В знак сердечка, тебе от меня!

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3 Никто не в силах перед нею устоять, Это речь конечно о любви, Тебя я с праздником желаю поздравлять, Прими же валентинку от души!

4 В День святого Валентина Тебя поздравить есть причина! Ведь ты любимый человек! Мне сделал сладкой жизнь на век!

5 Праздник любви, февраль нам рисует, И вдохновляет на красивые слова. Твоя улыбка как всегда волнует, Да так, что кругом голова! Моя любовь к тебе неудержима, Ты самый лучший мужчина на земле, Хочу всегда я быть тобой любима, Хочу всегда быть преданна тебе!

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7 Пусть день влюбленных дарит нежность, Тепло, романтику, любовь. Взаимность в чувствах, безмятежность И счастье будоражит кровь!

8 Пусть, словно льдинка на ладошке, Растает зимняя усталость! Пусть ДЕНЬ святого Валентина Подарит счастье, смех и радость!

9 Желаю счастья и любви, И чтоб сбывались все мечты, И даже в сильные морозы У ног твоих лежали розы!

10 Пусть в душе огонь горит, Пусть в сердцах любовь кипит, Пусть влюблённых будет много, Без любви ведь нам никак! А Амурчик наш кудрявый, Помогает нам всегда , И сердца соединяет, В круг любовный навсегда!!!!!

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12 Самому родному человечку Подарю сегодня я сердечко. С Днем влюбленных искренне поздравлю, Нежный след в душе твоей оставлю!