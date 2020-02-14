Поздравления с Днем всех влюбленных 2020: стихи и открытки

Быть влюблённым – это счастье,
Ты прими поздравления мои,
Пускай прочь отходят ненастья,
Всё всегда только лишь для любви,
И не зря этот праздник был создан,
На четырнадцатое февраля,
Даже в небе построились звёзды,
В знак сердечка, тебе от меня!
Никто не в силах перед нею устоять,
Это речь конечно о любви,
Тебя я с праздником желаю поздравлять,
Прими же валентинку от души!
В День святого Валентина
Тебя поздравить есть причина!
Ведь ты любимый человек!
Мне сделал сладкой жизнь на век!
Праздник любви, февраль нам рисует,
И вдохновляет на красивые слова.
Твоя улыбка как всегда волнует,
Да так, что кругом голова!
Моя любовь к тебе неудержима,
Ты самый лучший мужчина на земле,
Хочу всегда я быть тобой любима,
Хочу всегда быть преданна тебе!
Пусть день влюбленных дарит нежность,
Тепло, романтику, любовь.
Взаимность в чувствах, безмятежность
И счастье будоражит кровь!
Пусть, словно льдинка на ладошке,
Растает зимняя усталость!
Пусть ДЕНЬ святого Валентина
Подарит счастье, смех и радость!
Желаю счастья и любви,
И чтоб сбывались все мечты,
И даже в сильные морозы
У ног твоих лежали розы!
Пусть в душе огонь горит,
Пусть в сердцах любовь кипит,
Пусть влюблённых будет много,
Без любви ведь нам никак!
А Амурчик наш кудрявый,
Помогает нам всегда ,
И сердца соединяет,
В круг любовный навсегда!!!!!
Самому родному человечку
Подарю сегодня я сердечко.
С Днем влюбленных искренне поздравлю,
Нежный след в душе твоей оставлю!
Как я люблю твой облик милый,
Тот всех манящий страстный взгляд,
То сногсшибательное тело,
Ну и прекрасных качеств ряд.
Люблю обнять тебя не смело,
Примкнуть дрожа к твоим губам,
И от желанья стать единым,
Немного волю дать рукам.