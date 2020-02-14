С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником

1 Есть счастье на свете – ты моя половина! Поздравляю сегодня с Днем святого Валентина! Спасибо за то, что ты рядом везде, Разделяешь радость, и помогаешь в беде!

2 Я открыточку такую, Для начала подпишу, А при встрече зацелую И в объятьях задушу!

3 Снег и холод за окном, Но согреешь ты теплом! С днем влюбленных, милый мой, Поздравляю, дорогой!

4 Как мне с тобою повезло! Я так довольна, всем назло! Мужчина истинный такой Лишь у меня есть у одной! С днем Валентина, дорогой! Давай устроим пир горой. Пускай сбываются мечты, И будут только я ты…

5 Пусть наша любовь Не угаснет с годами, Пусть жизнь вновь и вновь Украшает цветами, Пускай не коснутся Печаль и рутина, Пусть чувства проснутся… И с днем Валентина!

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7 Он стреляет по пути, Во имя счастья и любви, Мчится к нам Амур, проказник, День влюбленных вот так праздник.

8 Желаю влюбиться, скорее найти Того, кому будет с тобой по пути, Как солнце светиться, на крыльях летать, И счастье свое наконец-то узнать!

9 Море ласки, нежности и страсти Находится у любви во власти. Поцелуев жарких и объятий, Всяких романтических занятий, Ценила чтоб вторая половина, Тебе желаю в День святого Валентина!

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11 С Днем святого Валентина! Пусть любовь будет взаимна, Пусть приходит счастье в дом, Будет лето за окном.