Скачать
Пятница, 14.02.2020
Итоги дня 13 февраля: Украина и МВФ, Загороднюк в НАТО и изменение состава СНБО
Итоги дня 13 февраля: Украина и МВФ, Загороднюк в НАТО и изменение состава СНБО
Скалецкая: Во вторник будет отправлен самолет в Ухань за украинцами
Скалецкая: Во вторник будет отправлен самолет в Ухань за украинцами
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина

С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником

Смотрите фото (5)
С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
07:12 Сегодня Телеграф

Скачать красивые поздравления с Днем Святого Валентина к 14 февраля празднику Всех Влюбленных.

  • 1

    Есть счастье на свете – ты моя половина!

    Поздравляю сегодня с Днем святого Валентина!

    Спасибо за то, что ты рядом везде,

    Разделяешь радость, и помогаешь в беде!

  • 2

    Я открыточку такую,

    Для начала подпишу,

    А при встрече зацелую

    И в объятьях задушу!

  • 3

    Снег и холод за окном,

    Но согреешь ты теплом!

    С днем влюбленных, милый мой,

    Поздравляю, дорогой!

  • 4

    Как мне с тобою повезло!

    Я так довольна, всем назло!

    Мужчина истинный такой

    Лишь у меня есть у одной!

    С днем Валентина, дорогой!

    Давай устроим пир горой.

    Пускай сбываются мечты,

    И будут только я ты…

  • 5

    Пусть наша любовь

    Не угаснет с годами,

    Пусть жизнь вновь и вновь

    Украшает цветами,

    Пускай не коснутся

    Печаль и рутина,

    Пусть чувства проснутся…

    И с днем Валентина!

  • 6

  • 7

    Он стреляет по пути,

    Во имя счастья и любви,

    Мчится к нам Амур, проказник,

    День влюбленных вот так праздник.

  • 8

    Желаю влюбиться, скорее найти

    Того, кому будет с тобой по пути,

    Как солнце светиться, на крыльях летать,

    И счастье свое наконец-то узнать!

  • 9

    Море ласки, нежности и страсти

    Находится у любви во власти.

    Поцелуев жарких и объятий,

    Всяких романтических занятий,

    Ценила чтоб вторая половина,

    Тебе желаю в День святого Валентина!

  • 10

  • 11

    С Днем святого Валентина!

    Пусть любовь будет взаимна,

    Пусть приходит счастье в дом,

    Будет лето за окном.

  • 12

    В День святого Валентина

    Чувств взаимных, ярких встреч,

    Чтоб любовь была едина,

    Находить, хранить, беречь!

    Любви желаю теплой и взаимной,

    Прекрасной, стойкой, непоколебимой.

    Пускай сердца стучать не устают,

    Друг другу дарят счастье и уют!

День святого Валентина: красивые поздравления своими словами, открытки

Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, Смс, Поздравления, День влюбленных, Открытки, 14 февраля, Валентинки, Валентина, Смс-поздравления, Поздравления с Днем святого Валентина, В прозе, Картинки с Днем Святого Валентина, Открытки с Валентином, Поздравления с Днем святого Валентина другу, День святого Валентина 2020, День Влюбленных 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
02 Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
03 Загороднюк: Украина сделала все, чтобы разблокировать заседание Украина-НАТО
04 Ермак: Позиция президента остается неизменной
05 Все, что нужно знать абитуриенту: нововведения вступительной кампании 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессу из Китая прибыл контейнеровоз, который беспокоил медиков
В Одессу из Китая прибыл корабль, который беспокоил медиков
ВАКС продлил Грымчаку круглосуточный домашний арест
ВАКС продлил Грымчаку домашний арест
В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд
В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь