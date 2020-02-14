С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником

Есть счастье на свете – ты моя половина!
Поздравляю сегодня с Днем святого Валентина!
Спасибо за то, что ты рядом везде,
Разделяешь радость, и помогаешь в беде!
Я открыточку такую,
Для начала подпишу,
А при встрече зацелую
И в объятьях задушу!
Снег и холод за окном,
Но согреешь ты теплом!
С днем влюбленных, милый мой,
Поздравляю, дорогой!
Как мне с тобою повезло!
Я так довольна, всем назло!
Мужчина истинный такой
Лишь у меня есть у одной!
С днем Валентина, дорогой!
Давай устроим пир горой.
Пускай сбываются мечты,
И будут только я ты…
Пусть наша любовь
Не угаснет с годами,
Пусть жизнь вновь и вновь
Украшает цветами,
Пускай не коснутся
Печаль и рутина,
Пусть чувства проснутся…
И с днем Валентина!
Он стреляет по пути,
Во имя счастья и любви,
Мчится к нам Амур, проказник,
День влюбленных вот так праздник.
Желаю влюбиться, скорее найти
Того, кому будет с тобой по пути,
Как солнце светиться, на крыльях летать,
И счастье свое наконец-то узнать!
Море ласки, нежности и страсти
Находится у любви во власти.
Поцелуев жарких и объятий,
Всяких романтических занятий,
Ценила чтоб вторая половина,
Тебе желаю в День святого Валентина!
С Днем святого Валентина!
Пусть любовь будет взаимна,
Пусть приходит счастье в дом,
Будет лето за окном.
В День святого Валентина
Чувств взаимных, ярких встреч,
Чтоб любовь была едина,
Находить, хранить, беречь!
Любви желаю теплой и взаимной,
Прекрасной, стойкой, непоколебимой.
Пускай сердца стучать не устают,
Друг другу дарят счастье и уют!