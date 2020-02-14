День влюбленных 2020: нежные стихи с Днем Святого Валентина

Желаю тебе самой светлой любви,
Самых преданных чувств и высоких полетов.
В своем сердце ее, словно клад, береги
И люби лишь душой, а не глупым расчетом.
Улыбайся, улыбка влюбленным к лицу,
Ведь сегодня же день необычных признаний.
Пусть Святой Валентин принесет тебе свет,
Очень много тепла и чуть-чуть ожиданий!
Сегодня праздник для влюбленных —
Международный День Любви.
Этим чувством окрыленных,
Поздравим жители Земли!
Всем Вам, кто любит и любим,
Желаю радости и счастья!
Храни Святой Вас Валентин
От бед, разлук и от ненастий.
Валентинов день сегодня отмечая,
Я спешу тебе сказать:
От души, от сердца поздравляю
И хочу, конечно, пожелать:
Бесконечной, чистой и взаимной,
Небывалой, искренней любви.
Чтоб судьба была счастливой,
Ты с улыбкою яркою живи.
Поздравляю с днём влюблённых!
И желаю всей душой,
В этот день прекрасный, светлый,
Только радости большой.
Чтобы жизнь была полна,
Только красочных картинок.
А почтальон тебе принес,
Целый ящик валентинок.
Хочу пожелать тебе в этот день,
Чтоб сердце твое не было пусто,
Ведь без любви и делать все лень,
Становиться мрачно и грустно.
Любви и огня,
И страсти лишь с пылом.
С Днем Влюбленных тебя!
И с Днем Святого Валентина!
В день святого Валентина
Я хотел бы пожелать,
Быть тебе всегда красивой,
Никогда не унывать!
Чтоб была всегда здорова,
Не болела никогда.
Чтобы жизнь твоя с любимым,
Длилась долгие года!
В день святого Валентина
Ярких чувств желаю всем,
Поцелуев как малина,
Вкусных, сладких словно джем.
Самых искренних объятий,
Бесконечно нежных дней
И любви невероятной,
Чтоб манила все сильней.
С днем святого Валентина
Поздравляем всех влюбленных,
За версту их видно сразу,
Вдохновленных, окрыленных,
Им желаем страсти много,
Чувств взаимных, самых ярких,
Будут вместе половинки,
Ждут сюрпризы их, подарки!
С Днем святого Валентина,
Всем взаимности, тепла,
Чтобы счастье было в доме,
И любовь была всегда!
Чтобы ангелок кудрявый,
Настроенье всем принес,
И забрал у вас проблемы,
Все плохое, чтоб унес!
Снежинки-Валентинки
Кружатся, летят,
Сегодня с Днем влюбленных
Поздравлю я тебя.
Пусть поцелуй горячий
Губы обожжет,
Ты от любви не спрячешься,
Она тебя найдет.
Ты выйди ей навстречу,
Чтоб не мелькнула мимо,
И попроси помочь
Святого Валентина.