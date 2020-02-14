День влюбленных 2020: нежные стихи с Днем Святого Валентина

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2 Желаю тебе самой светлой любви, Самых преданных чувств и высоких полетов. В своем сердце ее, словно клад, береги И люби лишь душой, а не глупым расчетом. Улыбайся, улыбка влюбленным к лицу, Ведь сегодня же день необычных признаний. Пусть Святой Валентин принесет тебе свет, Очень много тепла и чуть-чуть ожиданий!

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4 Сегодня праздник для влюбленных — Международный День Любви. Этим чувством окрыленных, Поздравим жители Земли! Всем Вам, кто любит и любим, Желаю радости и счастья! Храни Святой Вас Валентин От бед, разлук и от ненастий.

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6 Валентинов день сегодня отмечая, Я спешу тебе сказать: От души, от сердца поздравляю И хочу, конечно, пожелать: Бесконечной, чистой и взаимной, Небывалой, искренней любви. Чтоб судьба была счастливой, Ты с улыбкою яркою живи.

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8 Поздравляю с днём влюблённых! И желаю всей душой, В этот день прекрасный, светлый, Только радости большой. Чтобы жизнь была полна, Только красочных картинок. А почтальон тебе принес, Целый ящик валентинок.

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10 Хочу пожелать тебе в этот день, Чтоб сердце твое не было пусто, Ведь без любви и делать все лень, Становиться мрачно и грустно. Любви и огня, И страсти лишь с пылом. С Днем Влюбленных тебя! И с Днем Святого Валентина!

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12 В день святого Валентина Я хотел бы пожелать, Быть тебе всегда красивой, Никогда не унывать! Чтоб была всегда здорова, Не болела никогда. Чтобы жизнь твоя с любимым, Длилась долгие года!

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14 В день святого Валентина Ярких чувств желаю всем, Поцелуев как малина, Вкусных, сладких словно джем. Самых искренних объятий, Бесконечно нежных дней И любви невероятной, Чтоб манила все сильней.

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16 С днем святого Валентина Поздравляем всех влюбленных, За версту их видно сразу, Вдохновленных, окрыленных, Им желаем страсти много, Чувств взаимных, самых ярких, Будут вместе половинки, Ждут сюрпризы их, подарки!

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18 С Днем святого Валентина, Всем взаимности, тепла, Чтобы счастье было в доме, И любовь была всегда! Чтобы ангелок кудрявый, Настроенье всем принес, И забрал у вас проблемы, Все плохое, чтоб унес!

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