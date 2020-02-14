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День влюбленных 2020: нежные стихи с Днем Святого Валентина

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День влюбленных 2020: нежные стихи с Днем Святого Валентина
11:12 Сегодня Телеграф

14 февраля 2020 года отмечается День святого Валентина, он же День всех влюбленных.

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    Желаю тебе самой светлой любви,

    Самых преданных чувств и высоких полетов.

    В своем сердце ее, словно клад, береги

    И люби лишь душой, а не глупым расчетом.

    Улыбайся, улыбка влюбленным к лицу,

    Ведь сегодня же день необычных признаний.

    Пусть Святой Валентин принесет тебе свет,

    Очень много тепла и чуть-чуть ожиданий!

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    Сегодня праздник для влюбленных —

    Международный День Любви.

    Этим чувством окрыленных,

    Поздравим жители Земли!

    Всем Вам, кто любит и любим,

    Желаю радости и счастья!

    Храни Святой Вас Валентин

    От бед, разлук и от ненастий.

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    Валентинов день сегодня отмечая,

    Я спешу тебе сказать:

    От души, от сердца поздравляю

    И хочу, конечно, пожелать:

    Бесконечной, чистой и взаимной,

    Небывалой, искренней любви.

    Чтоб судьба была счастливой,

    Ты с улыбкою яркою живи.

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    Поздравляю с днём влюблённых!

    И желаю всей душой,

    В этот день прекрасный, светлый,

    Только радости большой.

    Чтобы жизнь была полна,

    Только красочных картинок.

    А почтальон тебе принес,

    Целый ящик валентинок.

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    Хочу пожелать тебе в этот день,

    Чтоб сердце твое не было пусто,

    Ведь без любви и делать все лень,

    Становиться мрачно и грустно.

    Любви и огня,

    И страсти лишь с пылом.

    С Днем Влюбленных тебя!

    И с Днем Святого Валентина!

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    В день святого Валентина

    Я хотел бы пожелать,

    Быть тебе всегда красивой,

    Никогда не унывать!

    Чтоб была всегда здорова,

    Не болела никогда.

    Чтобы жизнь твоя с любимым,

    Длилась долгие года!

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    В день святого Валентина

    Ярких чувств желаю всем,

    Поцелуев как малина,

    Вкусных, сладких словно джем.

    Самых искренних объятий,

    Бесконечно нежных дней

    И любви невероятной,

    Чтоб манила все сильней.

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    С днем святого Валентина

    Поздравляем всех влюбленных,

    За версту их видно сразу,

    Вдохновленных, окрыленных,

    Им желаем страсти много,

    Чувств взаимных, самых ярких,

    Будут вместе половинки,

    Ждут сюрпризы их, подарки!

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    С Днем святого Валентина,

    Всем взаимности, тепла,

    Чтобы счастье было в доме,

    И любовь была всегда!

    Чтобы ангелок кудрявый,

    Настроенье всем принес,

    И забрал у вас проблемы,

    Все плохое, чтоб унес!

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    Снежинки-Валентинки

    Кружатся, летят,

    Сегодня с Днем влюбленных

    Поздравлю я тебя.

    Пусть поцелуй горячий

    Губы обожжет,

    Ты от любви не спрячешься,

    Она тебя найдет.

    Ты выйди ей навстречу,

    Чтоб не мелькнула мимо,

    И попроси помочь

    Святого Валентина.

С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках

Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки

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