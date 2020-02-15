Сретение Господне 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки

Со Сретением Господним
От души вас поздравляю,
Сил душевных, крепкой веры
В праздник светлый пожелаю.
Пусть Господь вам помогает,
Путь надежда освещает,
И любовь пусть ваше сердце
Никогда не покидает.
Поздравляем со Сретением Господним!
Всем желаем, в праздник сей богоугодный,
Радости и света, и любви,
Попросим — Господи, благослови!
Пошли нам всем здоровья и терпенья,
За все наши грехи — свое прощенье,
Пусть Господня благодать
Остается с нами навсегда!
Поздравляю я тебя сегодня,
Отмечаем Сретенье Господне!
Праздник пусть подарит веру,
И прогонит грусть и скверну.
Пусть любовь в душе живет,
Сердце пусть молитвою поет.
Каждый миг пусть будет славным:
Чистым, светлым, благонравным.
Великий праздник, Сретение Господне,
И благодать по миру разлилась,
Тебе желаю искренне сегодня,
Чтоб с Богом только крепла твоя связь!
Как уголёк, чтоб сердце грела вера,
И были твои помыслы чисты,
Господь берёг от зависти и скверны,
И в каждый день добавил доброты!
Со Сретением Господним
Тебя я поздравляю,
Вера пусть твою
Душу окрыляет.
Пусть наполнит сердце
Любовью, добротой,
Ангел свои крылья
Расправит над тобой.
Покой и благоденствие
Пусть в душе царит,
Тебя на жизнь счастливую
Господь благословит.
Всех сегодня поздравляем
Мы со Сретением Господнем,
Благоденствия желаем,
Пусть дурное прочь уходит!
Звучит в душах и сердцах
Звон колоколов церковных,
Всюду радость без конца
И нет помыслов греховных!
Пусть в день Господнего Сретения
В ваш дом приходит мир, везение!
Господь дарует лад и счастье,
Прогонит прочь беды ненастье.
Царит в душе пускай любовь,
На сердце будет свет, покой.
Пусть Ангел вас оберегает,
Несчастий в жизни не бывает!
Пусть в этот Божий праздник,
В ваш дом войдет добро,
Как в храм вносили сына,
Младенца божьего.
Забудьте о печалях,
Возрадуйтесь навек,
Пусть в этот святой праздник,
Будет счастлив человек!
Сретение Господне пусть
Подарит радость, счастья много
И унесет печаль и грусть,
Лишь приумножит веру в Бога!
Желаю мира, доброты,
Гармонии, уюта в сердце!
Пусть все сбываются мечты,
Пусть будет нужное иметься!
В день холодный, зимний календарный,
Когда снегом вся окутана земля,
И зима уже направилась к финалу,
Поздравляю со Сретением тебя!
Пусть снега в твоей душе растают,
И пробьются первые цветы,
А на сердце пусть теплее станет,
Ведь чуть-чуть осталось до весны!