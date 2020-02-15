Сретение Господне 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки

1 Со Сретением Господним От души вас поздравляю, Сил душевных, крепкой веры В праздник светлый пожелаю. Пусть Господь вам помогает, Путь надежда освещает, И любовь пусть ваше сердце Никогда не покидает.

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3 Поздравляем со Сретением Господним! Всем желаем, в праздник сей богоугодный, Радости и света, и любви, Попросим — Господи, благослови! Пошли нам всем здоровья и терпенья, За все наши грехи — свое прощенье, Пусть Господня благодать Остается с нами навсегда!

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5 Поздравляю я тебя сегодня, Отмечаем Сретенье Господне! Праздник пусть подарит веру, И прогонит грусть и скверну. Пусть любовь в душе живет, Сердце пусть молитвою поет. Каждый миг пусть будет славным: Чистым, светлым, благонравным.

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7 Великий праздник, Сретение Господне, И благодать по миру разлилась, Тебе желаю искренне сегодня, Чтоб с Богом только крепла твоя связь! Как уголёк, чтоб сердце грела вера, И были твои помыслы чисты, Господь берёг от зависти и скверны, И в каждый день добавил доброты!

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9 Со Сретением Господним Тебя я поздравляю, Вера пусть твою Душу окрыляет. Пусть наполнит сердце Любовью, добротой, Ангел свои крылья Расправит над тобой. Покой и благоденствие Пусть в душе царит, Тебя на жизнь счастливую Господь благословит.

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11 Всех сегодня поздравляем Мы со Сретением Господнем, Благоденствия желаем, Пусть дурное прочь уходит! Звучит в душах и сердцах Звон колоколов церковных, Всюду радость без конца И нет помыслов греховных!

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13 Пусть в день Господнего Сретения В ваш дом приходит мир, везение! Господь дарует лад и счастье, Прогонит прочь беды ненастье. Царит в душе пускай любовь, На сердце будет свет, покой. Пусть Ангел вас оберегает, Несчастий в жизни не бывает!

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15 Пусть в этот Божий праздник, В ваш дом войдет добро, Как в храм вносили сына, Младенца божьего. Забудьте о печалях, Возрадуйтесь навек, Пусть в этот святой праздник, Будет счастлив человек!

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17 Сретение Господне пусть Подарит радость, счастья много И унесет печаль и грусть, Лишь приумножит веру в Бога! Желаю мира, доброты, Гармонии, уюта в сердце! Пусть все сбываются мечты, Пусть будет нужное иметься!

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