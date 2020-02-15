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Суббота, 15.02.2020
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Сретение Господне 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки

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Сретение Господне 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки
11:49 Сегодня Телеграф

Ежегодно православные христиане отмечают 15 февраля (2 февраля по старому стилю) праздник Сретение Господне.

  • 1

    Со Сретением Господним

    От души вас поздравляю,

    Сил душевных, крепкой веры

    В праздник светлый пожелаю.

     

    Пусть Господь вам помогает,

    Путь надежда освещает,

    И любовь пусть ваше сердце

    Никогда не покидает.

  • 2

  • 3

    Поздравляем со Сретением Господним!

    Всем желаем, в праздник сей богоугодный,

    Радости и света, и любви,

    Попросим — Господи, благослови!

     

    Пошли нам всем здоровья и терпенья,

    За все наши грехи — свое прощенье,

    Пусть Господня благодать

    Остается с нами навсегда!

  • 4

  • 5

    Поздравляю я тебя сегодня,

    Отмечаем Сретенье Господне!

    Праздник пусть подарит веру,

    И прогонит грусть и скверну.

     

    Пусть любовь в душе живет,

    Сердце пусть молитвою поет.

    Каждый миг пусть будет славным:

    Чистым, светлым, благонравным.

  • 6

  • 7

    Великий праздник, Сретение Господне,

    И благодать по миру разлилась,

    Тебе желаю искренне сегодня,

    Чтоб с Богом только крепла твоя связь!

     

    Как уголёк, чтоб сердце грела вера,

    И были твои помыслы чисты,

    Господь берёг от зависти и скверны,

    И в каждый день добавил доброты!

  • 8

  • 9

    Со Сретением Господним

    Тебя я поздравляю,

    Вера пусть твою

    Душу окрыляет.

     

    Пусть наполнит сердце

    Любовью, добротой,

    Ангел свои крылья

    Расправит над тобой.

     

    Покой и благоденствие

    Пусть в душе царит,

    Тебя на жизнь счастливую

    Господь благословит.

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    Всех сегодня поздравляем

    Мы со Сретением Господнем,

    Благоденствия желаем,

    Пусть дурное прочь уходит!

     

    Звучит в душах и сердцах

    Звон колоколов церковных,

    Всюду радость без конца

    И нет помыслов греховных!

  • 12

  • 13

    Пусть в день Господнего Сретения

    В ваш дом приходит мир, везение!

    Господь дарует лад и счастье,

    Прогонит прочь беды ненастье.

     

    Царит в душе пускай любовь,

    На сердце будет свет, покой.

    Пусть Ангел вас оберегает,

    Несчастий в жизни не бывает!

  • 14

  • 15

    Пусть в этот Божий праздник,

    В ваш дом войдет добро,

    Как в храм вносили сына,

    Младенца божьего.

     

    Забудьте о печалях,

    Возрадуйтесь навек,

    Пусть в этот святой праздник,

    Будет счастлив человек!

  • 16

  • 17

    Сретение Господне пусть

    Подарит радость, счастья много

    И унесет печаль и грусть,

    Лишь приумножит веру в Бога!

     

    Желаю мира, доброты,

    Гармонии, уюта в сердце!

    Пусть все сбываются мечты,

    Пусть будет нужное иметься!

  • 18

  • 19

    В день холодный, зимний календарный,

    Когда снегом вся окутана земля,

    И зима уже направилась к финалу,

    Поздравляю со Сретением тебя!

     

    Пусть снега в твоей душе растают,

    И пробьются первые цветы,

    А на сердце пусть теплее станет,

    Ведь чуть-чуть осталось до весны!

Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах

СМС поздравления со Сретением Господним 2020

Поздравления со Сретением Господним 2020 в прозе и открытках

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