Со Сретением Господним 2020: СМС-поздравления, открытки

1 Поздравляю я тебя сегодня, Отмечаем Сретенье Господне! Праздник пусть подарит веру, И прогонит грусть и скверну. Пусть любовь в душе живет, Сердце пусть молитвою поет. Каждый миг пусть будет славным: Чистым, светлым, благонравным.

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3 Пусть в этот Божий праздник, В ваш дом войдет добро, Как в храм вносили сына, Младенца божьего. Забудьте о печалях, Возрадуйтесь навек, Пусть в этот святой праздник, Будет счастлив человек!

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5 Настало Сретение Господне! С чем поздравляю вас сегодня. Мира для ваших душ красивых И не утратить веры, силы. Пусть Бог дарует благодать И не придется долго ждать. Здоровья для семьи, молитвы И выиграть с судьбой все битвы.

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7 Сретение Господне наступило, И всё во благо превратило, И пусть всё дальше расцветает, Над головой добром порхает! В душе пускай царит покой, А ты на месте никогда не стой, Иди своей дорогой и путём, И пусть тебе всё будет нипочём!

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9 Со Сретением позвольте От души поздравить вас. Свет добра и веры чистой Пусть коснется ваших глаз. Мира, радости желаю, Счастья вам и близким вашим, Пусть надежда и любовь Ярко вашу жизнь раскрасят.

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11 Пусть праздник приносит, В дом мир и покой. Пусть счастьем и радостью, Душу наполнит. Божественный отблеск Зажженной свечи, Отгонит все печали и невзгоды. Пусть светит он ярко На жизненном пути, Благословляю я Вас на долгие годы.

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13 Поздравляю со Сретением И желаю вам спасения. Пусть Господь всех защитит, Душу чистой сохранит, Богородица поможет К Богу в сердце путь проложить. Не тревожит пусть беда, Не болейте никогда.

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