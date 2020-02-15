Со Сретением Господним 2020: СМС-поздравления, открытки

Поздравляю я тебя сегодня,
Отмечаем Сретенье Господне!
Праздник пусть подарит веру,
И прогонит грусть и скверну.
Пусть любовь в душе живет,
Сердце пусть молитвою поет.
Каждый миг пусть будет славным:
Чистым, светлым, благонравным.
Пусть в этот Божий праздник,
В ваш дом войдет добро,
Как в храм вносили сына,
Младенца божьего.
Забудьте о печалях,
Возрадуйтесь навек,
Пусть в этот святой праздник,
Будет счастлив человек!
Настало Сретение Господне!
С чем поздравляю вас сегодня.
Мира для ваших душ красивых
И не утратить веры, силы.
Пусть Бог дарует благодать
И не придется долго ждать.
Здоровья для семьи, молитвы
И выиграть с судьбой все битвы.
Сретение Господне наступило,
И всё во благо превратило,
И пусть всё дальше расцветает,
Над головой добром порхает!
В душе пускай царит покой,
А ты на месте никогда не стой,
Иди своей дорогой и путём,
И пусть тебе всё будет нипочём!
Со Сретением позвольте
От души поздравить вас.
Свет добра и веры чистой
Пусть коснется ваших глаз.
Мира, радости желаю,
Счастья вам и близким вашим,
Пусть надежда и любовь
Ярко вашу жизнь раскрасят.
Пусть праздник приносит,
В дом мир и покой.
Пусть счастьем и радостью,
Душу наполнит.
Божественный отблеск
Зажженной свечи,
Отгонит все печали и невзгоды.
Пусть светит он ярко
На жизненном пути,
Благословляю я Вас на долгие годы.
Поздравляю со Сретением
И желаю вам спасения.
Пусть Господь всех защитит,
Душу чистой сохранит,
Богородица поможет
К Богу в сердце путь проложить.
Не тревожит пусть беда,
Не болейте никогда.
Со Сретеньем Господним!
Любви вам и тепла!
Помолимся сегодня,
Чтоб к нам весна пришла,
Весна добра, прощенья,
Весна надежд больших
И Божьего спасенья,
И помыслов благих!