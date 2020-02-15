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Со Сретением Господним 2020: СМС-поздравления, открытки

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Со Сретением Господним 2020: СМС-поздравления, открытки
19:08 Сегодня Телеграф

Ежегодно православные христиане отмечают 15 февраля праздник Сретение Господне. Сретение по-старославянски "встреча".

  • 1

    Поздравляю я тебя сегодня,

    Отмечаем Сретенье Господне!

    Праздник пусть подарит веру,

    И прогонит грусть и скверну.

     

    Пусть любовь в душе живет,

    Сердце пусть молитвою поет.

    Каждый миг пусть будет славным:

    Чистым, светлым, благонравным.

  • 2

  • 3

    Пусть в этот Божий праздник,

    В ваш дом войдет добро,

    Как в храм вносили сына,

    Младенца божьего.

     

    Забудьте о печалях,

    Возрадуйтесь навек,

    Пусть в этот святой праздник,

    Будет счастлив человек!

  • 4

  • 5

    Настало Сретение Господне!

    С чем поздравляю вас сегодня.

    Мира для ваших душ красивых

    И не утратить веры, силы.

     

    Пусть Бог дарует благодать

    И не придется долго ждать.

    Здоровья для семьи, молитвы

    И выиграть с судьбой все битвы.

  • 6

  • 7

    Сретение Господне наступило,

    И всё во благо превратило,

    И пусть всё дальше расцветает,

    Над головой добром порхает!

     

    В душе пускай царит покой,

    А ты на месте никогда не стой,

    Иди своей дорогой и путём,

    И пусть тебе всё будет нипочём!

  • 8

  • 9

    Со Сретением позвольте

    От души поздравить вас.

    Свет добра и веры чистой

    Пусть коснется ваших глаз.

     

    Мира, радости желаю,

    Счастья вам и близким вашим,

    Пусть надежда и любовь

    Ярко вашу жизнь раскрасят.

  • 10

  • 11

    Пусть праздник приносит,

    В дом мир и покой.

    Пусть счастьем и радостью,

    Душу наполнит.

    Божественный отблеск

    Зажженной свечи,

    Отгонит все печали и невзгоды.

    Пусть светит он ярко

    На жизненном пути,

    Благословляю я Вас на долгие годы.

  • 12

  • 13

    Поздравляю со Сретением

    И желаю вам спасения.

    Пусть Господь всех защитит,

    Душу чистой сохранит,

    Богородица поможет

    К Богу в сердце путь проложить.

    Не тревожит пусть беда,

    Не болейте никогда.

  • 14

  • 15

    Со Сретеньем Господним!

    Любви вам и тепла!

    Помолимся сегодня,

    Чтоб к нам весна пришла,

     

    Весна добра, прощенья,

    Весна надежд больших

    И Божьего спасенья,

    И помыслов благих!

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