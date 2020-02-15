Сретение Господне 2020: теплые поздравления своими словами, открытки

1 Поздравляем всех христиан со светлым праздником Сретения Господня, пусть воцарится вера в Ваших сердцах, пусть укрепится Ваш дух, пусть в Ваших семьях всегда будет любовь, здоровье и достаток.

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3 Со Сретением Господним! Пусть из Вашей жизни навсегда уйдут холода, исчезнут злоба и непонимание, пусть в сердце расцветет весна и прогонит грусть. Желаем, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

4 В день главной встречи двух Заветов, в день веры в новые и благие пути поздравляю вас со Сретением Господним. Позвольте вере изменить вашу жизнь и взгляд на мир в лучшую сторону. Пусть все неприятности, обиды, прошлые невзгоды уходят и растворяются в прошлом. Знайте, что каждый день это повод для лучших поступков и верных решений, для осознания нового и благого. Господь с вами!

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6 В день Сретения Господня желаю впустить в душу искреннюю и нерушимую веру. Принять Спасителя в сердце своём, найти покой, благодать, свет и счастье. Здоровья Вам и семье Вашей, мирного и уютного очага. Поздравляю со светлым праздником!

7 В праздник Сретения Господнего от всей души желаю, чтобы Господь миловал, чтобы жизнь стала прекрасней, чтобы и в окна, и в двери, и в душу, и в сердце постучалось счастье, чтобы любовь твоя сияла ярче солнца, чтобы вера твоя и надежда были сильнее всякой стихии.

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9 С Господним Сретением! Пускай в вашей семье присутствует только добро, человечность и светлые помыслы. Не сердите Бога, а живите честно и по всем Божьих заповедях.

10 В этот великий православный праздник, я желаю вам душевной легкости, гармонии, желаю освободить свое сердце и мысли от негатива, чтоб вы почувствовали истинную радость и спокойствие.

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12 Пусть Господь в этот день вселит в наши души побольше веры, свое благословение и надежду в лучшее. Пускай молитва исцелит каждое сердце от слез, печали и тревоги. Всего самого светлого, доброго и благодатного в этот божий праздник. Со Сретением Господним!

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14 В день Сретения Господнего от всей души хочу пожелать, чтобы твоё сердце встретилось со своей мечтой, чтобы твоя судьба позволила жить в счастье и благополучии, чтобы на твоём пути перестали выть метели и начали светить тёплые лучи добра и радости.