Короткие СМС поздравления с Днем Рождения 17 февраля

1 Мгновений — восхитительных, Эмоций — положительных, Настроения — чудесного, Жизни — не скучной, интересной! Вдохновения — постоянного, Везения — невероятного, Счастья тебе, с днем рожденья, Желаю желаний исполненья!

2 Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и радужного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

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4 Желаю быть всегда на высоте! Жить счастливо и беззаботно. Всегда идти к своей мечте, Шагая к ней свободно! Желаю, чтобы все, всегда, Желания исполнялись. И только лучшие моменты, В судьбе твоей случались!

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6 Поздравляя с днем рожденья, Пожелать хочу веселья, Не тужить и не грустить, А всегда счастливо жить! Радости, любви, достатка, Чтоб тебе жилось лишь сладко! Пусть здоровье лишь крепчает, А задор не угасает!

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8 Здоровья, сил, терпения, Желаний исполнения, Признанья, уважения, В карьере продвижения. В семье благополучия, Друзья чтоб были лучшие, Во всех делах порядка, Во всём всегда достатка!

9 Желаю в жизни только света, Тепла, успехов и любви. В душе чтоб было вечным лето, Чтоб звезды в путь тебя вели. Лишь радости, в делах — удачи, Свершений новых и побед. И только так — никак иначе. Счастливых, ярких, долгих лет!

10 Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

11 С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

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13 У тебя сегодня день рождения. Я хочу тебя поздравить с этим днем, Пожелать удачи и везения, И, конечно, радости во всем! Пусть исполнятся твои желания, И сбываются заветные мечты. Огорченья и печали позабудутся, Будет все, как только хочешь ты!

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15 Желаю радостных мгновений, Событий ярких и смешных, Возможностей и вдохновения, Улыбок добрых, озорных. Здоровья чтоб на жизнь хватало, Успехов чтоб не перечесть. В твой день рождения желаю Всех благ, что в этом мире есть.

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17 Пусть не только день рожденья, Каждый день, как праздник, будет, Счастье в щечку поцелует, Навсегда тебя полюбит! Пусть здоровье будет крепким, Чтоб о нем не вспоминать, Пусть всегда найдутся силы Жить, творить, любить, мечтать!