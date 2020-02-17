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Короткие СМС поздравления с Днем Рождения 17 февраля

Смотрите фото (13)
Короткие СМС поздравления с Днем Рождения 17 февраля
08:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами.

  • 1

    Мгновений — восхитительных,

    Эмоций — положительных,

    Настроения — чудесного,

    Жизни — не скучной, интересной!

     

    Вдохновения — постоянного,

    Везения — невероятного,

    Счастья тебе, с днем рожденья,

    Желаю желаний исполненья!

  • 2

    Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и радужного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

  • 3

  • 4

    Желаю быть всегда на высоте!

    Жить счастливо и беззаботно.

    Всегда идти к своей мечте,

    Шагая к ней свободно!

     

    Желаю, чтобы все, всегда,

    Желания исполнялись.

    И только лучшие моменты,

    В судьбе твоей случались!

  • 5

  • 6

    Поздравляя с днем рожденья,

    Пожелать хочу веселья,

    Не тужить и не грустить,

    А всегда счастливо жить!

     

    Радости, любви, достатка,

    Чтоб тебе жилось лишь сладко!

    Пусть здоровье лишь крепчает,

    А задор не угасает!

  • 7

  • 8

    Здоровья, сил, терпения,

    Желаний исполнения,

    Признанья, уважения,

    В карьере продвижения.

     

    В семье благополучия,

    Друзья чтоб были лучшие,

    Во всех делах порядка,

    Во всём всегда достатка!

  • 9

    Желаю в жизни только света,

    Тепла, успехов и любви.

    В душе чтоб было вечным лето,

    Чтоб звезды в путь тебя вели.

     

    Лишь радости, в делах — удачи,

    Свершений новых и побед.

    И только так — никак иначе.

    Счастливых, ярких, долгих лет!

  • 10

    Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

  • 11

    С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

  • 12

  • 13

    У тебя сегодня день рождения.

    Я хочу тебя поздравить с этим днем,

    Пожелать удачи и везения,

    И, конечно, радости во всем!

     

    Пусть исполнятся твои желания,

    И сбываются заветные мечты.

    Огорченья и печали позабудутся,

    Будет все, как только хочешь ты!

  • 14

  • 15

    Желаю радостных мгновений,

    Событий ярких и смешных,

    Возможностей и вдохновения,

    Улыбок добрых, озорных.

     

    Здоровья чтоб на жизнь хватало,

    Успехов чтоб не перечесть.

    В твой день рождения желаю

    Всех благ, что в этом мире есть.

  • 16

  • 17

    Пусть не только день рожденья,

    Каждый день, как праздник, будет,

    Счастье в щечку поцелует,

    Навсегда тебя полюбит!

     

    Пусть здоровье будет крепким,

    Чтоб о нем не вспоминать,

    Пусть всегда найдутся силы

    Жить, творить, любить, мечтать!

  • 18

    Желаем радости, везения,

    Улыбок, счастья и тепла.

    Пусть светлым будет настроение,

    Всегда успешными — дела.

     

    Здоровья, сил и вдохновения!

    Пусть полной чашей будет дом.

    Примите наши поздравления

    Вот этим искренним стихом!

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Прикольные СМС поздравления с Днем рождения

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